ОСАГО, ты мое, ОСАГО...

Речь, собственно говоря, уже не идет о том, страховаться или нет. Тут как бы не опоздать и заново "все правильно сделать"... Да страховые стикеры прошлогодние от стекла отодрать...

Trn

У меня ОСАГО закончилось 28.12.2004 г. По идее, со вчерашнего дня меня могут натягивать ежедневно на 500 рубликов. На новый полис пока нет денег, в связи с этим вопрос: "Гайцы" штрафуют таких, как я, или дают, как в прошлом году, время застраховаться?

MJ

Поезди - узнай. В прошлом году это дело только ввели, и только с января. Не путай.

SVS

Вообще-то, полис действует до 28.01.05 г. (в случае просрочки оплаты страховой премии 30 дней). Только после этой даты действие полиса прекращается. Получается, что полис действующий. Наверное, не оштрафуют, не должны...

SDV

У кого как, не знаю, но в Уссурийске, кроме штрафа, ставят на "арестуху". И за транзиты просроченные тоже!

YSV

Не пугай людей. За просроченные транзиты - предупреждение или штраф 0,5 МРОТ, по постановке на арестплощадку - читай КоАП, там все написано. Сам уже года 4 на транзитах езжу по Приморью, а бывало и в Хабаровск заезжал, и не разу нигде проблем не возникало (а иногда просто отпускают). ОСАГО за 2004 год просили показать, ну, раз пять-шесть, но поскольку он у меня есть, проблем не возникало.

Kix

Штрафуют стопроцентно и машину хотят на штраф стоянку ставить. Девчонку остановили на следующий день после кончины полиса. За 500 р. уехала, требовали больше. Если денег нет - тогда кто кого.

ewgen

Мне сказали, что полис действителен еще месяц после окончания, но если что случится, то ты должен будешь перезаключить договор со своей компанией, только тогда они выплатят.

wadlos

Катался полгода с просроченным полисом. Когда спрашивали полис - показывал. Останавливали за полгода раз двадцать - ни разу не заметили что полис не действующий. Может, просто везло?

ELIK

У товарища был просроченный на неделю полис, поставили на штраф-стоянку. Сейчас у "гайцев" самая охота, будьте осторожнее.

VovkaMontirovka

Мне страховой агент сказал, что менты законов не знают, что на самом деле еще целый месяц после окончания можно кататься. Надо спросить как-нибудь у гибона какого...

Cubic

Не знаю, как и на сколько штрафуют, но меня остановили днем уже первого числа (поехал матушку поздравить с НГ) и сразу первым делом о страховке спросили. Благо агент страховой ко мне сам явился за три дня до окончания страховки, напомнил, а у меня и денег хватило, а так бы давал вам сейчас советы. Менты тоже отпраздновали, поиздержались, так что не надо давать им лишнего повода для поборов.

Tyson at home

Не знаю где как, но у нас в Благовещенске меня тормозили за декабрь-январь уже раз шесть-семь и всегда спрашивали оригинал полиса. Получив, ОЧЕНЬ тщательно смотрели все в нем, и номера-даты и т.д. Так что, просто подав полис, тема не прокатывает. Самое смешное, у нескольких "мусоров" спрашивал, какие будут санкции в случае отсутствия полиса, - все "му"-"хрю", ни хрена так и не сказали..."бараны сельские". Следующему "мусору" просто не покажу полис сразу, посмотрю, что скажет, а то пугали-пугали, но так никому и не выписали обещанные 800 рублей штрафа...

s

Вот думаю, а не шлепнуть ли договор на "струйнике"? А стикеры видел в виде календариков с обратной стороны, снаружи один в один с оригиналом. В таком государстве надо быть изворотливым, а то оно нас будет иметь, сколько хочет и когда хочет.

Tyson at home

Вот договор на "струйнике" - неплохая идея. Учитывая то, что, по крайней мере, у нас в Благовещенске до стикера ментам ВСЕМ по барабану, они даже не смотрят на него, а у меня он вообще где-то в гараже валяется. Какой от стикера понт, если все равно тормозят и в обязаловку требуют оригинал полиса? Смысла нет вообще... Если бы стикер хоть от чего-то гарантировал...А так...

Ленчик

А кто-нибудь сдирал старый стикер ОСАГи с лобовухи? Я пока ленюсь упражняться, хотя, мучаясь от жадности, страховку все ж переоформила на 2005-й. А в прошлом году со всей дури пришлепнула к стеклу. Потом уже на сайте прочитала, что ее и зубами не отгрызть. Это так?

Friki

Я когда страховался, мне сразу прямо там сказали: наклейку не лепи, хрен отдерешь потом. Так и проездил весь год без наклейки, но полис никто и никогда не спрашивал.

alex4691

Меня научили, сейчас клею стикер на полоску, вырезанную по размеру из "полторашки", и - под резинку лобового стекла.

Андрей (Новосибирск)

А если стекло приклеено, как на большинстве машин, тогда куда совать? Я не приклеивал, зато повеселился в январе и феврале, когда менты аж из штанов выпрыгивали и бежали меня останавливать, при этом, выдирая из потока аж из третьей - четвертой полосы, так что я теперь точно знаю, что у ментов зрение ОГОГО.

ford

Ещё не пробовал отдирать. Есть опыт по отклейке всяких "японовых" стикеров. Грел феном, отдирались нормально.

ХаряКиря

А я коллекцию на стекле сбацаю! Как никак, каждая по 2,5 тыс. рублей!

Trn

У кого 2,5 тыс., а у кого и 3,8.

Alexxxx

У кого 3,8 а у кого и 5,8 со скидкой в 5%.

Baskin

Всем читать, кто не может отодрать стикер ОСАГО, http://wwwboards.auto.ru/insure/106425.html