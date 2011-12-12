Осторожно, автострахование!

Глядя на работу некоторых фирм и компаний, вольно или невольно, начнешь сомневаться: "А был ли кризис?". Или: в каком состоянии могут пребывать дела и финансы компании, которые отказываются от немалых денег в угоду каким-то своим эфемерным принципам?

В то время, как телеящик ежедневно передает сводки с фронтов борьбы с кризисными проявлениями в экономике, наличие этого самого экономического и финансового кризиса в стране для жителя Уссурийска Александра МАНДРИКИ поставила под сомнение СК "ИНГОССТРАХ".

Так получилось, что фирма, которой руководит Александр Юрьевич, купила автомобиль. Поскольку цена за нее была уплачена немалая, а в сводке краж и угонов эта модель фигурирует с завидным постоянством, то решение застраховать машину по договору КАСКО даже не обсуждалось.

Страховщиком была выбрана знаменитая не только в стране, но и далеко за ее пределами СК "ИНГОССТРАХ". И не только по причине вхождения ее в холдинг известного олигарха Олега ДЕРИПАСКИ, но и тем, что на сегодняшний день условия этого вида автомобильного страхования там самые выгодные. Какие-то 5,5%, когда конкуренты ниже 6,5% планку не опускают!

И надо же было такому случиться, что страхователю в страховании было отказано. То есть, один из самых известных на всю страну страховщиков добровольно отказался от 137 тыс. руб.! Хотя молва ходит, что дела как в самой компании, так и у всего холдинга идут, мягко говоря, неважнецки.

То, что с машиной могло случиться в перспективе, будь то привет от дорожников в виде камушка в лобовое стекло или термоядерная капля птичьих экскрементов, пробитое колесо или царапина на бампере от невнимательной "блондинки", еще бабка надвое сказала. Наш страхователь фактически деньги эти дарил. Но не взял их страховщик, как ни просили...

Надо добавить, что позицию свою "ИНГОССТРАХ" никак не комментировал, более того, дать письменный отказ за подписью директора приморского филиала компания отказалась категорически! А объяснение этому, как потом рассказывал в личной беседе Александр Юрьевич, лежит в плоскости более ранних отношений с "ИНГОССТРАХом".

В прошлом году довелось автомобилю, записанному на бизнесмена, побывать в аварии, и, как можно догадаться, виновником ДТП стала машина, застрахованная в "ИНГОССТРАХе". Суд да дело длились долго по причине того, что не желал "ИНГОССТРАХ" платить по счетам, выставленным ему, кстати, с участием независимой экспертизы. Юлил, извивался, но все равно мнения о том, сколько должен страховщик и сколько стоит восстановление автомобиля, кардинально не совпадали. Более того, уже в ходе судебного заседания юрист "ИНГОССТРАХа" ходатайствовал к суду, и суд вынес определение о назначении судебной экспертизы, оплаченной, к слову "ИНГОССТРАХом", по результатам которой сумма ущерба выросла в два раза!

В итоге "ИНГОССТРАХ" проиграл: суд обязал выплатить все до копейки. Однако конца этой истории не видно: страховщик подал апелляцию и требует пересмотра решения.

Конечно, можно удивляться "мазохизму" Александра Юрьевича, дескать, его динамит страховщик, а он все равно хочет иметь с ним дело, и уже не по "копеечному" ОСАГО, а солидному КАСКО? На что сам Александр Юрьевич философски отправляет сомневающихся к российскому законодательству. Скоро или нет, но все равно заплатят, уверен страхователь, и никуда страховщик не денется, а то, что есть желание с ней работать... Так условия выгодные, да и реклама симпатичная. Почему бы и нет?

Вот в чем Александр Юрьевич укрепился, так это во мнении, что наша страховая система, в частности, автомобильное страхование, рассчитана на безропотных автовладельцев, готовых терпеть над собой юридические и финансовые издевательства со стороны СК. Однако стоит только показать зубы, напомнить о своих правах и заставить компанию исполнять букву закона и договор, как ты попадаешь в немилость, и с тобой предпочитают не связываться даже в ситуациях, когда ты можешь представлять очевидную выгоду!

Поставить точку в этом споре мы попросили саму СК "ИНГОССТРАХ", а точнее, ее приморский филиал. На вопрос, есть ли основания отказывать гражданам в услугах, и какие должны быть на то причины, клерк компании Максим НАБОКА подчеркнул, что КАСКО, в отличие от ОСАГО, договор добровольный, и компания может отказать автовладельцу без объяснения причин.

Удивило то, что в разговоре автор не называл имени заинтересованного гражданина, но сотрудник компании прекрасно знал, о ком идет речь. Значит, все-таки причина отказа кроется не в недоверии к страхователю с улицы, а к конкретному гражданину, законные требования которого уже стали поперек "страхового полиса" не только руководству, но и рядовым сотрудникам?

А тем временем дорогой автомобиль, "отвергнутый" заносчивым "ИНГОССТРАХОМ", был с удовольствием взят под крыло другой страховой компанией, не на словах и в рекламных роликах, а на деле выполняющей взятые на себя обязательства. Если где-то убыло, то где-то обязательно прибудет...