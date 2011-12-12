Плач по ОСАГО

Приморский страховой рынок ОСАГО, как и российский в целом, уже полгода находится в ожидании итогов переговоров Российского союза автостраховщиков (РСА) с Минфином России, результатом которых должно стать повышение тарифов на этот вид страхования. По оценкам страховщиков, ОСАГО для приморского потребителя подорожает в среднем на 22%. При этом специально для страховых мошенников, возможно, создадут новую статью в Уголовном кодексе.

В убытке

Напомним, РСА подавал расчеты и обоснования повышения тарифов в начале этого года, однако Минфин счел их неубедительными. После этого союз подготовил более подробный анализ, в том числе в разрезе субъектов Федерации. "Если в целом по стране уровень убытка кажется не таким уж и большим, то в отдельных регионах он уже превышает 100%, - отмечает директор отдела автотранспортного страхования ОАСО "Защита-Находка" Ольга АВАНЕСОВА. - Таким образом, прежде всего необходимо пересмотреть территориальные коэффициенты".

В то же время у страховщиков вызывает опасение грядущий рост объема расходов, связанный с затратами на внедрение системы прямого урегулирования (с 1 июля) и увеличением случаев страхового мошенничества в связи с введением процедуры европейского протокола - оформления ДТП без вызова сотрудников ГАИ (с марта 2009 года).

Более того, по мнению страхового сообщества, даже если тарифы повысятся на 22%, это все равно не покроет их убытки. Поскольку сегодня, даже по самым скромным оценкам, процент страховых мошенничеств по автострахованию, и в частности ОСАГО, составляет не менее 30%, а некоторые даже указывают на цифру в 60%.

Ответить за аферу

Поэтому в настоящее время подумывают не только об удорожании полисов, но и о введении в Уголовный кодекс нормы ответственности за страховое мошенничество. Проект, "придуманный" Минфином, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 7 лет как для клиентов, пытающихся обмануть страховщиков, так и наоборот.

Согласно законопроекту, предлагается дополнить ст. 171 Уголовного кодекса РФ "Незаконное предпринимательство" подпунктом "Незаконная страховая деятельность", где работа без страховой лицензии повлечет штраф от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. либо лишение свободы до 4 лет: это же деяние, совершенное в рамках организованной группы, потянет уже на срок от 3 до 7 лет.

Также предлагается ввести в кодекс ст. 182 "Злоупотребление при прекращении страховой деятельности". Она будет предусматривать штраф до 200 тыс. руб. для компании, а для ее руководства - лишение свободы на срок до 2 лет за неисполнение компанией после отзыва лицензии обязательств перед клиентами.

То же деяние, совершенное организованной группой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет и штраф до 1 млн руб.

Ужесточится ответственность и в отношении клиентов, предоставивших заведомо ложные сведения о страховом случае либо специально его подстроившие. Специально для них в случае принятия поправок в ст. 182 появится кара за "фальсификацию страхового случая".

За это недобросовестные клиенты заплатят штраф до 200 тыс. руб., либо лишатся свободы на 2 года. Те же самые действия по предварительному сговору предусматривают наказание от штрафа в 300 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 5 лет, а если это будет сделано с использованием служебного положения - до 10 лет.

Помощь от закона

По мнению Ольги Аванесовой, "такая мера в Уголовном кодексе значительно уменьшит количество страховых мошенничеств. Ведь в настоящее время и в нашем регионе, да и по всей стране, подобных эпизодов очень много. Некоторые только этим и живут. Недавно мы столкнулись со случаем, когда одни и те же лица за одни и те же повреждения получили выплаты от 2-3 страховых компаний. Правда, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела и взыскании ущерба в пользу страховщиков".

Возвращаясь к разговору о повышении полисов ОСАГО стоит отметить: как полагают сами страховщики, даже если Минфин примет решение о корректировке тарифов, вряд ли они начнут действовать уже в этом году. Потому как в настоящее время основные усилия министерства направлены на разработку нормативных актов, необходимых для того, чтобы принятые в 2007 г. законодательные инициативы заработали на практике.