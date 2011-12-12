Полное автоКАСКО

В 2006 году наблюдался беспрецедентный рост рынка автоКАСКО. В первую очередь, это связано с возросшим спросом населения на иномарки, а также с ростом числа машин, приобретаемых в кредит. Все это вызвало увеличение данного вида бизнеса, по некоторым оценкам, на 43% - до 65 млрд. руб.

Во сколько КАСКО обойдется приморскому автолюбителю, "Правый руль" подсчитает на своих страницах.

Первое, что должен знать владелец, автоКАСКО по схеме "угон + ущерб" обычно выплачивают, если произошло: ДТП (авария), пожар, стихийное бедствие (например, град), камни попали в стекло и разбили его, корова прыгнула на капот (крышу и пр.), кто-то неизвестный поцарапал (разбил, замазал краской и т.д.) машину либо же ее угнали. По закону страховая компания обязана возместить ущерб хозяину машины либо доверенным лицам. Страхование автомобиля только по риску "ущерб" называется неполным КАСКО. Страховаться можно на срок от 1 месяца до одного года.

Возрастной ценз

От того, сколько пробежал ваш автомобиль по российским дорогам, а также по хайвэям Страны восходящего солнца, будет зависеть, какой тариф установят и примут ли машину на страхование вообще.

В компании "РОСНО" рассматривают заявки от частных лиц, если авто не старше 9 лет. "Ресо-гарантия" и "МАКС" страхуют транспорт не старше 10 лет. ОСАО "Защита-Находка" - не старше 11 лет. Росгосстрах принимает на страхование автомобили возрастом до 12 лет включительно. При этом если на страхование принимается автомобиль-конструктор, возраст автомобиля считается не с даты, указанной в ПТС как дата производства автомобиля, а со дня производства замененных агрегатов кузова.

В "Военно-страховой компании" застрахуют автомобиль, произведенный 10 лет тому назад. Менее "свежее" авто - только при страховании транспортных средств, переданных в залог при получении кредитов в банках.

Традиционным требованием, предъявляемым к частным страхователям, является необходимость регистрации авто в ГИБДД либо наличие транзитных номеров. Автомобиль не должен использоваться в учебных целях и в качестве такси.

Вопрос франшизы

При заключении договора нелишним будет уточнить, сколько составит франшиза по условиям договора. Ведь именно франшиза освобождает страховщика от обязательств возместить убытки, не превышающие определенную величину, либо, напротив, ее превышающие. Правила эти стандартны, и никакого подвоха в них нет.

Как нам рассказали в компании "РОСНО", франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к страховой сумме, так и в валюте договора (полиса). При условной (невычитаемой) франшизе ущерб возмещается, только если он превышает сумму франшизы. При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы возмещается сумма ущерба за вычетом суммы франшизы. Страховые компании, как правило, применяют как условную, так и безусловную франшизу по согласовывая ее вид и сумму со страхователем. ОСАО "РЕСО-гарантия", "Защита-Находка" и "МАКС" предлагают застраховать транспортное средство и без применения франшизы.

ВСК заключает договоры добровольного страхования автомобилей до 10 лет с момента выпуска без применения франшизы. Обязательно франшиза устанавливается только для машин-"конструкторов" старше 10 лет, и при страховании "на перегон". Величина франшизы от 1% до 10% от страховой суммы. Базовые условия страхования КАСКО, применяемые в Росгосстрахе, предусматривают отсутствие франшизы.

Считаем сами

Индивидуальный тариф страхования автомобиля зависит от многого: вида и возраста страхуемого транспортного средства, стажа водителей, допущенных к управлению, а также условий хранения транспортного средства.

Как помог нам рассчитать Святослав Севрюк, главный специалист отдела автострахования Приморского филиала компании "Росгосстрах", на автомобиль "Тойота Краун" 2003 года выпуска, стаж вождения страхователя более 9 лет, тариф составит 8% от страховой суммы. За "Тойота Виста" 2002 года выпуска, стаж вождения страхователя более 9 лет, тариф составит 7% от страховой суммы.

Установка сигнализации также тема не менее интересная. Условия наличия либо отсутствия охранных устройств зависят от марки, возраста автомобиля и способа его хранения. Так, по ряду транспортных средств установка сигнализации не является обязательным условиям, в то время как по наиболее угоняемым автомобилям (Toyota Land Cruiser 100, Lexus GX 470, Infiniti QX 56) установка сигнализации - это не просто требование страховщика, а святая обязанность владельца.