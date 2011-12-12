Подписчик "Правого руля" выиграл полис ОСАГО

6 июня в 90-м отделении Главпочтамта традиционно состоялось празднование Дня подписчика, где газета "Правый руль" провела розыгрыш среди своих подписчиков. Главный приз обрадовал бы любого из наших читателей - бесплатный годовой полис ОСАГО, любезно предоставленный спонсором акции - страховой компанией "Пирамида".

Счастливыми обладателями суперприза стала семья Тукало. Приз - полис ОСАГО на "Лэнд Крузер Прадо" - из рук главного эксперта по страхованию "Пирамиды" Натальи Савичевой принял глава семьи Юрий Анатольевич Тукало: "Раньше постоянно покупал "Правый руль" в киоске или на заправках. Газета, безусловно, интересная. Подписаться решил не только сам, но и жена просила - хочет стать хорошим и знающим водителем, и в этом нам поможет "Правый руль". И, конечно, большое спасибо за такой полезный приз, я давно хотел перейти в "Пирамиду".