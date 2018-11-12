Олег Кожемяко: Мы готовы создавать условия для развития сети АЗС в Приморье

Об этом врио Губернатора заявил на встрече с коллективом АО «ННК-Приморнефтепродукт»

Администрация Приморья заинтересована в поддержке создания современных автозаправочных станций в регионе. Об этом врио Губернатора Олег Кожемяко заявил на встрече с коллективом АО «ННК-Приморнефтепродукт» в понедельник, 12 ноября.





Предприятие реализует нефтепродукты производства Хабаровского НПЗ через собственную сеть АЗС под товарным знаком «ННК» и мелким оптом. Для контроля качества на предприятии имеются стационарная и мобильная лаборатории контроля качества топлива, через которые проходит вся продукция. Число сотрудников «ННК-Приморнефтепродукт» – около полутора тысяч человек. Также для обеспечения деятельности активно привлекается малый и средний бизнес.

В ходе своего выступления Олег Кожемяко отметил, что компания на протяжении почти 100 лет обеспечивает не только Приморье, но и весь Дальний Восток топливом. «Это и качество, и наличие топлива, и гарантированные поставки нефтепродуктов в отдаленные районы», – уточнил он.





Отдельно хочется остановиться на болезненной теме обеспечения топливом именно удаленных и малонаселенных районов Дальнего Востока. Как уже сообщал "Золотой Рог" совсем недавно руководством компании было оперативно принято решение о включении в состав сети ННК заправочных комплексов отдаленных районах – поселках Терней, Милоградово и Пластун, которые перестал обслуживать независимый оператор. Работа только трех перечисленных АЗС потребует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год, а подключение автозаправочных станций, брошенных из-за низкой рентабельности независимыми операторами, в сеть ННК продолжается.

Отвечая на вопросы о качестве топлива, врио главы региона пояснил, что через крупные предприятия проще наладить контроль за этим процессом. «Мы знаем, что возникают ситуации, когда с тем или иным видом топлива встают вопросы качества. Крупным предприятиям проще контролировать качество, у них есть лаборатории, и в случае нарушений могут взять на себя ответственность. Сложно контролировать те компании, которые имеют одну-две заправки. Но и эти компании тоже нужны», – отметил Олег Кожемяко.





Нисколько не выступая против конкуренции на топливном рынке, глава региона очень верно подметил существующую проблему – качество топлива на некоторых АЗС. Большинство жалоб на качество бензина поступает именно на заправки так называемых независимых операторов. Именно об этом свидетельствует и тот факт, что российские автовладельцы в условиях выбора стараются заправляться на заправках крупных нефтяных компаний. Все-таки унифицированные жесткие требования и система контроля дают свои результаты – сетевеки обеспечивают и более высокое качество обслуживания.

Врио Губернатора добавил, что развития дорожной отрасли, невозможно без удобной, надежной сети автозаправочных станций. «Нужно больше таких заправок, создавать условия, чтобы на новых трассах и на существующих были отведены места для строительства АЗС. Это дополнительные рабочие места, удобство автомобилистов, а в целом – современное развитие дорожного комплекса. Мы готовы для строительства современных комплексов, кто бы за ними не стоял, выделять землю без налогов на земельный участок, налога на имущество», – заявил Олег Кожемяко.





Но помимо рабочих вопросов, представителей предприятия волновали и другие темы, связанные с социальной сферой. Так, врио губернатора спрашивали о благоустройстве городской среды Владивостока. «В столице Приморья отсутствовала программа, которая позволяла видеть населению перспективу и четко понимать, сколько дворовых и спортивных площадок должно появиться в городе за конкретный промежуток времени. Поэтому сейчас со стороны края формируются программы, которые позволят при увеличении объемов финансирования получить конкретику по таким площадкам, исходя из численности жителей районов. Город должен взять на себя работы по установке таких площадок, а финансирование будет за счет краевого бюджета. Аналогичные программы начнут работать и на благоустройство скверов, и на озеленение. А так как мы принимает трехлетний бюджет, то качественные изменения городской среды однозначно будут», – подчеркнул врио губернатора Приморского края.





От редакции отметим, что для реализации этого и других столь нужных и масштабных программ, направленных на повышение качества жизни приморцев, нужны денежные средства в бюджете. Стабильная работа крупных предприятий, как «ННК-Приморнефтепродукт», предоставляющих рабочие места с конкурентным уровнем заработной платы, честно выплачивающих налоговые отчисления и несущих дополнительную социальную нагрузку – залог стабильности Дальнего Востока. Это то «плечо», на которое глава региона может опереться, меняя жизнь вверенной ему территории к лучшему.

Фото Евгении ПРИЙМАК, "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.