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Бензина и дизтоплива в Приморье предостаточно

12 Октября 2017, 11:10 | Приморье

Цены на бензин и дизельное топливо на российских заправках в последнюю неделю сентября снова начали расти. По данным ЦДУ средняя цена за литр Аи-92 и Аи-95 на российских АЗС за неделю (с 24 сентября по 1 октября) выросла на 3 копейки - до 37,71 руб./л и 40,39 руб./л соответственно. В Приморье ценник пока остается без изменений, о нехватке топлива в перспективе не говорится.

«Все зависит от колебаний на бирже. Сейчас мелкооптовый сектор в регионах отыгрывает значимое падение цен на летнее дизтопливо на бирже, произошедшее еще в августе», - сообщил деловой газете «Золотой Рог» один из крупных приморских топливных трейдеров.

В ближайшей перспективе возможно локальное удорожание топлива марки «Регуляр-92» в связи с продолжением осенних профилактических работ на части заводов страны, однако к середине октября понижательные корректировки возобладают. Спрос на морозостойкие сорта дизтопливапока невысокий, но с приходом холодов цена продукта обязательно пойдет вверх. Однако в целом ситуация в этом сегменте в ближайшее время будет стабильной, и вплоть до ноября активного удорожания не произойдет.

Заметнее всего бензин дорожал в Кировской области, Адыгее, Пермском крае - на 10 копеек, Самарской области (+12-14 копеек). В Магаданской области бензин за неделю подорожал на 2,4-2,5 рубля, в Якутии - на 66-67 копеек, в Татарстане - 5-37 копеек.

По данным Росстата, стоимость литра бензина в среднем по РФ на 2 октября составила 38,32 рубля (25 сентября - 38,30 рубля), в том числе марки А-76 (АИ-80) - 34,71 рубля (34,70 рубля), АИ-92/93 - 37,24 рубля (37,22 руб.), высокооктанового (АИ-95 и выше) - 40,26 руб. (40,24 рубля). Дизтопливо 2 октября стоило в среднем 38,22 рубля за литр (25 сентября - 38,18 рубля).

Глава «Лукойла» Вагит АЛЕКПЕРОВ прогнозирует, что цены на бензин до конца 2017 года вырастут  лишь в пределах нескольких процентов. «Очень умеренный рост цен будет, но не в разы, в пределах до нескольких процентов», - сказал нефтяной олигарх.

Увеличение ставки акцизов на бензин в 2018 году обеспечит российскому бюджету дополнительно 25,267 млрд рублей, в 2019 году - 44,381 млрд рублей, говорится справке к бюджету на 2018-2020 годы.

Правительство РФ на заседании в сентябре одобрило рост акцизов на 50 копеек с 1 января и с 1 июля 2018 года. Как сообщил глава Минфина РФ Антон СИЛУАНОВ поступления в федеральный бюджет от реализации данной меры составят 40 млрд рублей и позволят дополнительное профинансировать строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму и Калининграде, а также на Дальнем Востоке.

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий ГОЛОМОЛЗИН считает, что повышение акцизов на топливо в РФ в 2018 году не приведет к росту цен на бензин.

«Те уровни, которые сейчас обсуждаются, вписываются в темпы инфляции. В этом смысле это не может повлиять. Тенденция существует в течение последних лет, нет оснований, чтобы она изменилась, то есть цены могут меняться близко к темпам инфляции», - сказал представитель антимонопольного ведомства.

Он уточнил, что рост акцизов является одним из факторов, влияющих на цены, но не окажет решающего воздействия.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: топливо  лукойл  бензин 



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