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Автозаводы РФ могут обязать с 2018 года ставить ЭРА-ГЛОНАСС

12 Октября 2017, 10:25 | Приморье

Минпромторг РФ хочет с 2018 года обязать автоконцерны, продукция которых участвует в программах поддержки спроса, устанавливать в производимые автомобили модули системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, сообщил замглавы Минпромторга Александр МОРОЗОВ.

С этого года системой ЭРА-ГЛОНАСС в обязательном порядке оснащаются новые автомобили, у которых истекло в 2016 году одобрение типа транспортного средства (ОТТС, продлевается раз в три года или выдается новое на модель, ранее не поставлявшуюся на рынок), а также автомобили с пробегом, импортируемые в РФ из других стран.

«Ключевое событие, которое мы сегодня будем обсуждать, - это требование по оснащению всех автомобилей, которые будут попадать в следующем году в программы стимулирования спроса соответствующим технологическим решением, в первую очередь это будет 100% наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС», - сказал Морозов на автомобильной конференции auto.ru и Яндекса.

По его словам, из системы экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАСС превращается «в некий уникальный, важный компонент автомобиля, который будет являться основой для привязки различных технологических и IT-решений и использования информации, которую эта система будет аккумулировать, для различных софтверных приложений, которые будут облегчать жизнь автомобилисту».

«Это прямое решение, которое мы сегодня согласуем с автопромом, говорит о том, что в следующем году у нас большое количество автомобилей вольется в ряды пользователей, которые будут в себе нести соответствующие базовые технические возможности для сбора и агрегирования информации, которая находится в телефоне и которой будут пользоваться потребители», - добавил замминистра.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ЭРА-ГЛОНАСС 



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