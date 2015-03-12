Тарифы на эвакуацию автомобилей во Владивостоке будут устанавливать в Москве

Тарифы на перемещение и хранение транспорта на штрафстоянках теперь будут устанавливаться не в регионах, а в столице

На прошедшей неделе Москва вложила очередной кирпич в фундамент укрепления вертикали власти, изъяв у региональных органов местного самоуправления право самостоятельно устанавливать тарифы на эвакуацию автомобилей, нарушивших правила парковки, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в ст. 27.13 Кодекса об административных правонарушениях (задержание транспортного средства). Согласно документу, регионы должны будут устанавливать цены на перемещение и хранение транспорта на штрафстоянках по соответствующей команде Федеральной службы по тарифам (ФСТ).

Поправки в КоАП были разработаны службой еще в 2014 году и опубликованы на сайте regulation.gov.ru. В пояснительной записке к законопроекту объясняется необходимость изменений. Дело в том, что еще в 2003 году правительство РФ утвердило правила задержания и хранения авто на спецстоянках, а в 2006 году была принята методика ФСТ, определявшая тарифы. Однако федеральные правила в 2012 году были отменены, вместе с ними утратила силу и методика. По мнению чиновников ФСТ, высказанному ими в газете «Коммерсант», такая ситуация породила многочисленные обращения граждан в судебные органы, которые признают неправомочность действий органов исполнительной власти субъектов РФ по установлению размера платы за перемещение и хранение.

Что касается Владивостока, то у нас, как известно, помимо упомянутых обращений в судебные органы были примеры того, как водители эвакуированных автомобилей иной раз вытаскивали свои машины со стоянок в буквальном смысле с оружием в руках. Многие еще помнят, как в мае 2011 года ОМОН брал штурмом штрафстоянку ООО «Паркинг Плюс», а совсем недавно, в декабре 2014 года, водительница Toyota Prius грудью встала на защиту своей машины, уже погруженной в кузов эвакуатора на Океанском проспекте.

«Конфликтные ситуации с сотрудниками эвакуационных служб у водителей возникали всегда, и с прошлогодними тарифами, и с позапрошлогодними, и с любыми другими, включая эвакуацию в 90-х годах, - сообщил газете «Золотой Рог» бывший участник приморского эвакуационного бизнеса Виктор АЛЕХИН. - При этом, в какую сумму обходится пребывание автомобиля на штрафстоянке, почти не играет роли, так как нарушители всегда выступают против эвакуации вне зависимости от тарифов. Я думаю, что решение устанавливать тарифы в правительстве связано не с заботой об автомобилистах, а с очередным перераспределением денежных потоков в пользу федерального центра. Возможность монопольно устанавливать тарифы ведет к расцвету лоббизма, а все лоббисты давно сидят в Москве. Им всем нужны новые источники заработка».

Депутат Приморского Законодательного Собрания Артем САМСОНОВ также напомнил, что оплата услуг штрафстоянки является мерой обеспечительного, а не карательного характера, она не должна иметь коммерческой составляющей.

«Принудительная эвакуация должна стоить ровно столько, сколько она стоит, а за неправильную парковку автомобилист пусть платит высокий штраф. Если правительству удастся найти верное решение для справедливого расчета тарифов по всем регионам – то это было бы хорошо. Если же нет, то плохо, так как в новом законопроекте местные власти лишаются возможности влиять на ситуацию. У нас в Приморье, например, когда два года назад рассматривались тарифы на эвакуацию, владельцы штрафстоянок предложили какие-то совершенно несуразные цифры. Тогда депутатам удалось вмешаться и исправить ситуацию. В том случае, когда тариф будет назначен правительством, мы ничего не сможем сделать».

Досье "Золотого Рога"

В 2012 году организации-перевозчики предложили к утверждению тариф за перемещение задержанных транспортных средств категории «В» от 3900 рублей (Спасск-Дальний, Уссурийск) до 6150 рублей (Владивосток), платы за хранение от 36 руб./час (Спасск-Дальний, Уссурийск) до 129 руб./час (Владивосток). Однако после долгих обсуждений и согласований в коридорах власти администрация Приморского края приняла более низкие тарифы, и сегодня плата за перемещение задержанных автомобилей на специализированную стоянку в составляет: категория «А» – 1124 рубля; категория «В» – 2247 рублей; категория «D» массой более 3,5 тонн, «C» и «E» – 4494 рубля; негабаритные транспортные средства – 6738 рублей. Стоимость одного часа хранения на специализированной стоянке: категория «А» – 17,62 рубля; категория «В» – 35,25 рубля; категория «D» массой более 3,5 тонн, «C» и «E» – 70,49 рубля; негабаритные транспортные средства – 105,74 рубля.

По мнению депутата Думы города Владивостока Дмитрия НОВИКОВА, тарифный вопрос лучше было бы оставить на местах, так как в каждом регионе есть свои особенности и нюансы, которые не всегда можно увидеть из федерального центра.

«Если смотреть на проблему с точки зрения представителя местной власти, то эвакуационные тарифы, безусловно, должны быть такими, чтобы побуждать автолюбителей не нарушать правила парковки, а для разных городов они составляют разную сумму. То, что кажется безумно дорогим в районах, может никак не повлиять на сознание жителя краевого центра, и наоборот. Поэтому местные условия надо обязательно учитывать. Хотя, как рядовой автомобилист, я против принудительной эвакуации вообще. Но с нарушителями все равно надо что-то делать, а это тема отдельного разговора».

Если местные законодатели к идее правительства забрать эвакуационные тарифы в Москву относятся прохладно, то в столичных коридорах власти такой перспективе явно рады. Первый заместитель главы комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав ЛЫСАКОВ («Единая Россия») поддерживает предложение отдать разработку порядка эвакуации и оплаты федеральному правительству.

«В правительстве есть ФСТ, которая может определить общие критерии для регионов, в том числе исходя из числа жителей населенного пункта. Многие регионы не знают, кто и как должен заниматься этим вопросом. Например, Москва привязала стоимость эвакуации к мощности двигателя автомобиля, а не к весу машины, в этом нет логики, только желание как можно больше заработать на эвакуации», - уверен он.

Какими же в действительности окажутся новые расценки эвакуаторов, разработанные трудами верховных законодателей, приморским автомобилистам предстоит узнать в самом ближайшем будущем. Правительство обещает не затягивать с разработкой документа и огласить весь список уже летом.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.