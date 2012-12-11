Николаю Шульжицкому журналисты Владивостока подарили патефон

11 декабря своеобразный юбилей – 77-летие – отметил создатель и бессменный директор уникального Владивостокского музея автомотостарины, почетный гражданин Владивостока Николай Шульжицкий.

Журналистское сообщество Владивостока, организовавшись при помощи профессиональной группы в Facebook, поздравило Николая Алексеевича по-своему: приобрело и подарило ему патефон 1947 года выпуска с набором старинных пластинок. Такой музыки в музее как раз не хватало (современные цифровые проигрыватели диссонируют с атмосферой автомотостарины стилистически).

Музей в 2012 году тоже отметил юбилей – десятилетие. Он располагает замечательной коллекцией советской и зарубежной автомототехники 20-х-70-х годов ХХ века, в которую входят свыше пятидесяти старинных автомобилей и мотоциклов различных стран и марок. Некоторые из выставленных на ул. Сахалинской, 2а экспонатов существуют сегодня в единственном экземпляре; другие неповторимы своей личной историей – у Шульжицкого есть машины, ранее возившие писателя А. Н. Толстого, маршала Горшкова, генсека Хрущева. Музей – частный, и в этом есть как свои плюсы, так и минусы: бюджетного финансирования нет, выживать и тем более развиваться – очень сложно, хотя Владивостокский музей автомотостарины является одной из визитных карточек столицы Приморского края, в том числе с точки зрения туризма. Теперь здесь играет патефон…

Евгений ИТАРОВ.

