Зимняя формула от НК «Альянс»

Великий русский ученый Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ прославился не только тем, что изобрел всем известную периодическую таблицу химических элементов. Народная молва приписывает ему и другое, не менее значимое для российского человека изобретение – вывод формулы «оптимальной водки». На основе которой российское государство впоследствии ввело монополию на производство этого горячительного напитка.

Водка, произведенная на казенных заводах по формуле Менделеева, отличалась превосходным вкусом и служила эталоном качества. Разумеется, что и в те годы не переводились желающие подделать настоящий продукт в кустарных условиях. Самогоноварение приносило хороший доход дельцам, но при этом потребители поддельной водки явно рисковали здоровьем.

Сегодняшние потребители кустарно произведенных бензинов рискуют здоровьем своего автомобиля ничуть не меньше чем любители самогона. И хотя в наши дни уже не существует госмонополии на производство автомобильного топлива, основные рецептуры сегодняшних нефтеперерабатывающих заводов напоминают «формулу Менделеева» тем, что опираются на ГОСТы и техрегламенты, выработанные государством.

Механический разум

Качество бензина – вопрос далеко не праздный. Как и качество водки. «Паленый» АИ-95, сделанный из низкооктанового 76-го путем добавления лошадиной дозы присадок, не самых полезных для двигателя», легко может «посадить» топливную систему автомобиля точно так же, как «паленая» водка «садит» печень и почки не слишком разборчивого выпивохи. Эта аналогия, в принципе, давно известна каждому автомобилисту, однако из года в год приморские автомеханики, ровно так же, как и врачи, при вскрытии «тела» наблюдают одну и ту же картину – забитые топливопроводы, красные свечи зажигания, ржавые бензонасосы.

Причина недуга в большинстве случаев одна и та же – некритичное отношение к качеству заливаемого топлива. «Все равно машину через полгода-год продавать, сойдет и «бутор», - так чаще всего рассуждают те, кто никогда не занимается техобслуживанием приобретенных автомобилей, предпочитая количество качеству. Проблемы таких машин передаются по эстафете от владельца к владельцу.

Те, кто не привык менять автомобиль каждые шесть месяцев (а таких становится все больше), к выбору автозаправочной станции относятся более ответственно. Благо он, этот самый выбор, сегодня есть, и довольно приличный: начиная от придорожных бензовозов с тем самым вышеупомянутым полукустарным бензином, и заканчивая фирменными АЗС с брендированными марками топлива.

Лидирующие позиции в секторе «фирмы» на дальневосточном рынке сегодня занимает сеть АЗС компании НК «Альянс». С заправками этой компании знаком, без преувеличения, любой дальневосточный автомобилист, и связано это, конечно с обширной географией присутствия. АЗС с логотипом фирменного зеленого цвета можно встретить как в крупнейших дальневосточных городах, так и в таежной глубинке дебрей Сихотэ-Алиня.

И если эти заправки встречаются на пути чаще всех прочих, автомобилист должен быть уверен в том, что здесь ему предлагают качественный продукт.

Зимняя формула

Легкий зимний запуск двигателя зависит от многих факторов, и не в последнюю очередь именно от качества бензина. Нет, можно, разумеется, использовать и «бутор», а низкую воспламеняющую способность компенсировать применением разного рода эфирных аэрозолей типа «быстрый старт». Но в этом случае мы явно отходим от менделеевской формулы «оптимальной водки» и вступаем на скользкий путь самогоноварения. А он, как известно, приводит к преждевременной утрате здоровья: в нашем случае – здоровья топливной системы автомобильного двигателя.

Марка бензина «Green Eco зимний» впервые появился на дальневосточном рынке в 2008 году. Специалисты «Альянса» объединили достоинства бензина АИ-95 «зимняя формула» (надежный и быстрый пуск при минусовых температурах) с бензинами серии Green Eco (снижение расхода топлива на 3%). За прошедшие четыре года дальневосточные автомобилисты уже смогли убедиться в том, что «Green Eco зимний» с октановым числом 95 или 98 действительно обеспечивает как быстрый запуск, так и экономный расход топлива. Подсчитано, что при умеренной езде в год набегает порядка 70 литров сэкономленного бензина.

Секрет зимнего Green Eco прост, как формула Менделеева. Быстрый запуск и при минусе 20 в 2-3 оборота двигателя достигается за счет увеличения содержания летучих фракций в топливе.

Держать на контроле

Столь высокие параметры достигнуты благодаря удачному сочетанию базовых бензинов Хабаровского НПЗ, произведенных по специальной зимней рецептуре, и функциональных компонентов немецкого химического концерна BASF. Последний известен как ведущий производитель топливных формул, благодаря которым европейский бензин сегодня отвечает высоким экологическим требованиям класса «Евро-5» (как известно, Евро-2 и Евро-3 запрещены в Европе более 10 лет назад).

Российский подход к сохранению экологии, разумеется, гораздо проще европейского, но зато у нас крайне высоки требования к зимним свойствам топлива, и хабаровские нефтехимики прекрасно знакомы с этими требованиями. Бензин «Green Eco зимний» обеспечивает быстрый запуск двигателя даже при температурах -30ºС и ниже, однако специалисты напоминают, что автомобиль при этом должен быть в хорошем техническом состоянии. При наличии проблем с аккумулятором, проводами зажигания и качеством масла нельзя исключить, что улучшенные свойства бензина не смогут компенсировать недостатки технического состояния автомобиля.