Квест по имени "ОСАГО"

Новая реальность страхового рынка Приморья - оформить электронный полис автогражданки самостоятельно практически нереально

Действующий договор обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) – обязательный атрибут любого водителя. Без этого документа нельзя не только поменять владельца автомобиля, но и выехать на дороги общего пользования. Как гласит закон об ОСАГО, все страховые компании, имеющие соответствующую лицензию, обязаны заключать договоры с автовладельцами как в электронном виде, так и при личном визите в офис страховщика. При этом автовладельцы Приморского края все чаще сталкиваются с проблемой оформления полиса.

Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» попытался самостоятельно оформить такой договор в страховых компаниях Владивостока и оказался шокирован «уровнем» предоставляемой услуги.

Хождение по кругу

В первой же компании – страховое агентство «Бирюков и партнеры» - меня постигла неудача. Менеджеры очень вежливо посоветовали оформить электронный полис на сайте страховой компании. «Но, поскольку вы молодой водитель, а машина у вас очень старая (1994 года), у вас ничего не получится, отправляйтесь на Третью Рабочую к агентам», – напутствовали работники страхового агентства.

Решив выбрать компанию покрупнее, я отправилась в «Ингосстрах». В офисе федеральной компании менеджеры отправили меня на сайт, мотивируя это тем, что полис получится сделать быстрее. Что ж, я начала штурм интернет-пространства и сайт «Ингосстраха». Поначалу все шло хорошо: личный кабинет легко оформляется с помощью госуслуг, все данные об автомобиле были внесены. Но при проверке документов сайт запросил сканы ПТС. После отправки скана документа, запрос находится в обработке. О его статусе страховщик пообещал отправить смс, которое до сих пор не пришло (с момента отправки пакета документов прошло уже более трех суток). При попытке оформить электронный полис в других страховых компаниях, я столкнулась с тем, что ни автомобиля, ни водителя не числилось в базе Российского союза автостраховщиков (РСА). Такого быть не могло, поскольку и машина, и водитель имеют действующие договоры ОСАГО, а значит, в базах числятся.

Зная, что заключение договора ОСАГО в электронном виде – это право, а не обязанность страхователя, я решила добиться бумажного полиса от страховщика. Ведь бумажный полис на привычном бланке строгой отчетности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения законодательства. При обращении в контакт-центр «Ингосстраха» в Москве, мне сообщили, что офис во Владивостоке имеет все возможности для оформления бумажных полисов. «Требуйте от филиала письменного отказа и направьте его в Москву», – посоветовал работник контакт-центра.

Действительно, судя по рекомендациям регулятора рынка ОСАГО – Центробанка, отказ в оформлении полиса по любым причинам, за исключением предоставления неполного пакета документов владельцем машины, незаконен. Если автовладелец предоставил страховщику все необходимые документы, то страховая компания не имеет права отказать ему как в выдаче «бумажного» полиса ОСАГО, так и в оформлении электронного полиса ОСАГО. В случае, если страховая компания отказывает в заключении договора ОСАГО, представитель компании должен оформить и передать страхователю письменный мотивированный отказ с указанием конкретной причины такого отказа.

Но получить официальный отказ не так-то просто. Обращение в филиал «Ингосстрах» во Владивостоке снова ничего не дало – на просьбу оформить письменный отказ, менеджеры возмутились: в услуге вам не отказано. Было предложено оформить заявление, которое будет рассматриваться в течение месяца. Но ни бланка заявления, ни требуемый для него пакет документов мне не смогли озвучить. Сказали только, что отнести заявление придется на юридический адрес. Звонок в компанию «Ингосстрах», которая зарегистрирована на юридическом адресе не добавил ясности. После выяснения причин моего обращения, на звонки просто перестали отвечать.

Бойкот страховщиков

Такая ситуация – не единичный случай. Как сообщили в Дальневосточном главном управлении Центрального банка РФ, анализ жалоб на страховые компании показывает, что ОСАГО остается наиболее «проблемным» продуктом страхового рынка. Так, из 388 жалоб на субъекты страхового дела, поступивших в интернет-приемную Банка России от жителей Приморского края в марте – мае 2018 года, 347 относились к рынку ОСАГО.

Как отмечает генеральный директор страхового агентства «Бирюков и партнеры» Сергей БИРЮКОВ, законом об ОСАГО сегодня недовольны все участники рынка. «Со стороны государственной власти идет процесс постоянного законотворчества, но практически с нулевым эффектом, мегарегулятор – Центробанк не способен сколь-либо реально контролировать процесс исполнения закона. РСА также утонул в бюрократизме и неэффективен. Страховщики не довольны ни ценой страхования, ни санкциями в свой адрес, страхователи также крайне недовольны ситуацией по ряду причин. Довольны лишь автоюристы и суды, которые снимают с этого процесса огромную маржу», – рассказал директор страхового агентства.

По мнению Бирюкова, закон сегодня не работает в силу того, что стороны не могут договориться, страховщики решили действовать в рамках «откорректированного закона ОСАГО». «Это значит, что они сами решают, кого страховать, а кого нет! Это прямо противоречит закону, однако таковы реалии. Остальное (бумага, электронный полис и тому подобное) – лишь детали: у каждой страховой компании свой регламент. Это некий протест или вызов страховщиков в сторону Центробанка. «Откорректированный закон» вполне устраивает страховые компании: теперь у них все рентабельно. Новое планируемое изменение ОСАГО – «либерализация цен» и так далее, должно устранить основу конфликта и привести и к снижению тарифов для прилежных водителей, и к их росту для аварийных автовладельцев», – считает эксперт.

Речь идет о новом пакете поправок к закону об ОСАГО, которые вступят в силу с 1 января 2019 года. Он предусматривает реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ). Планируется перейти на годовой порядок его расчета (сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО). Как считает Центробанк, в числе плюсов нового подхода – закрепление страховой истории за каждым водителем, исключение случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении (в том числе при управлении автомобилем на условиях страховки «без ограничений»).

Проект предполагает расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа. При этом нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных средств на 20%. Верхняя граница снижается для мотоциклов и мотороллеров (на 10,9%), а также легковых автомобилей юридических лиц (на 5,7%). Для остальных категорий транспортных средств она повышается на 20%. По задумке, данные изменения позволят страховщикам устанавливать более дифференцированные страховые тарифы в зависимости от аварийности водителей того или иного региона.

Новации также коснутся коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС). Будет введена более детальная градация КВС: предусмотрено большее количество ступеней, понижающих тариф водителя в течение его жизни (50 ступеней вместо действующих четырех). При этом для опытных водителей среднего и старшего возраста значения КВС будут снижены, а для молодых и неопытных – повышены (в пределах 4,5%). Эти изменения направлены на установление более обоснованной стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя.

Последняя надежда

Пока новые поправки не вступили в силу, страховые компании продолжают тем или иным путем отказывать в оформлении полисов. Впрочем, рынок подсказывает свои лазейки. И после пяти часов безуспешных попыток оформить хоть какой-нибудь полис ОСАГО, пришлось воспользоваться рекомендациями страхового агентства и отправиться на кольцо Третьей Рабочей. Там неудачливых автовладельцев, приветливо распахнув двери, ожидают несколько автобусов с манящими надписями: «ОСАГО, техосмотр». Через десять минут после выплаты стоимости полиса и «агентской премии» в размере 1,5 тыс. рублей, распечатанный электронный полис ОСАГО компании «АльфаСтрахование» был на руках.

Как отмечает руководитель клиентского отдела юридической компании «Страховая помощь» Елена ПОЛОВЬЕВА, абсолютно все страховые компании перестали платить своим агентам премии за оформление полисов ОСАГО. И многие из агентов решили переложить этот расход на плечи автовладельцев: хочешь полис – плати.

«И популярность таких услуг растет, ведь страховые агенты оформляют автовладельца через личный кабинет и не сталкиваются с «фильтром» страховщиков. А вот обычный пользователь проходит их все: фильтр может реагировать на возраст самого автовладельца, на возраст его автомобиля, а также на аварийность. В случае, если водитель слишком молодой, а машина слишком старая, страхователя не находят в базе РСА. К сожалению, далеко не всем автовладельцам удается оформить хоть какой-то полис, и обратной стороной медали становятся участившиеся случаи ДТП, в которых виновник не имеет вообще никакой страховки. Сегодня в нашей компании такие случаи составляют 10-15% от всех обращений», – поделилась Елена Половьева.

КОММЕНТАРИЙ

Пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России:

- Автовладелец, несогласный с решением страховой компании или получивший неправомерный отказ в оформлении полиса ОСАГО, может направить обращение в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг по электронной почте: fps@cbr.ru, либо заполнить электронную форму в интернет-приемной Банка России. К обращению необходимо приложить доказательства отказа – свидетельские показания, аудио- или видеозаписи. При некорректной работе сайта страховщика, которая мешает оформлению полиса ОСАГО в электронном виде, к обращению необходимо приложить скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании.

В случае приобретения полиса ОСАГО через агента, гражданину необходимо внимательно проверить действительность и внешнее состояние доверенности агента. Документ должен быть действителен на дату приобретения полиса, на нем не должно быть ошибок или механических повреждений – подтирок, помарок. Рекомендуем переписывать или фотографировать данные агента и его доверенности – эти фотографии можно будет использовать в качестве доказательств, если обнаружатся какие-либо нарушения со стороны агента.

На фото: Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» потратила целый рабочий день на безуспешные попытки получить полис ОСАГО не отходя от компьютера.

Автор фото - Марина БОЖКО

Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток