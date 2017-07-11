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На этой неделе во Владивосток отправят новую партию кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
11 Июля 2017, 17:20 | Приморье
По состоянию на 10 июля 2017 г., с апреля на Дальний Восток было отправлено 14 164 комплекта оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» для установки на ввозимые подержанные автомобили, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".
На этой неделе во Владивосток будут отправлены еще 2 700 комплектов аппаратуры.
Ранее пресс-служба АО «ГЛОНАСС» сообщала об увеличении поставок аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС». По итогу за июль на Дальний Восток будет поставлено 9236 комплектов оборудования, в августе – 9800 комплектов.
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Теги: владивосток птс ЭРА-ГЛОНАСС автомобиль
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