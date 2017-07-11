На этой неделе во Владивосток отправят новую партию кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"

По состоянию на 10 июля 2017 г., с апреля на Дальний Восток было отправлено 14 164 комплекта оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» для установки на ввозимые подержанные автомобили, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".

На этой неделе во Владивосток будут отправлены еще 2 700 комплектов аппаратуры.

Ранее пресс-служба АО «ГЛОНАСС» сообщала об увеличении поставок аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС». По итогу за июль на Дальний Восток будет поставлено 9236 комплектов оборудования, в августе – 9800 комплектов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.