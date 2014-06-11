В Приморье некоторые автомобилисты оказались не готовы к лету

Теплое время года, как помнится, для автомобильного Владивостока в этом сезоне наступило необычайно рано. Можно даже сказать, что, по большому счету, оно плавно перетекло в 2014 год прямо из прошлогодней осени. Отсутствие снега и сильных морозов сделало передвижение по приморской столице относительно легким и безопасным.

Смена автомобильных шин, как обязательный атрибут перехода к летней езде, в этом году оказалась сильно растянутой по времени и не вызвала обычного ажиотажа на шиномонтажных мастерских. Многие из автовладельцев «переобулись» в летнюю резину еще в марте месяце, и лишь самые осторожные (или занятые) сделали это в мае, памятуя о том, что коварный приморский климат вполне может обернуться снегопадом в конце апреля. Однако все обошлось, и теперь с полным правом можно говорить о начале летней эксплуатации транспортного средства.

В чем же заключается этот традиционный ритуал для среднестатистического приморского автомобилиста? С этим вопросом «ЗР» обратился к мастерам технических центров и продавцам автомагазинов Владивостока.

Группа риска

«Всем нашим клиентам перед наступлением лета мы обычно советуем провести диагностику и техобслуживание системы охлаждения автомобильного двигателя, - поделился опытом автомеханик Виктор САМОЙЛОВ из автосервиса «На таксопарке». - В теплое время года нагрузка на ее элементы значительно увеличивается, а от безотказной работы системы охлаждения зависит судьба мотора. Перегрев может привести к разрушению поршневых колец, появлению трещин в головке блока цилиндров и другим дорогостоящим неприятностям. Поэтому необходима проверка состояния радиатора, патрубков, хомутов и самой охлаждающей жидкости. Старый и помутневший антифриз лучше заменить на свежий, а если система загрязнена – ее нужно промыть».

«Ассортимент антифризов и промывок сегодня очень широк, - отметил один из консультантов торгового зала магазина «Автотерритория», представившийся Сергеем. - Есть дорогие современные японские на карбоксилатной основе, есть традиционный российский «Тосол». Наибольшим спросом, как обычно, пользуется продукция среднего ценового диапазона - от 500 до 700 рублей за четырехлитровую канистру. Кроме того, для обслуживания системы охлаждения у нас есть специальные промывки и герметики радиатора».

«Если в системе охлаждения обнаружена течь, то автовладельцу лучше сразу обратиться в авторемонт, так как наша многолетняя практика показывает, что попытки самостоятельного решения проблемы с помощью автохимии чаще всего приводят к ее усугублению. Некоторые герметики так забивают каналы системы охлаждения, что прочищать их приходится с помощью шомпола и металлических ершей. В то же время причина утечки может быть в банальном ослаблении какого-нибудь хомута, цена вопроса которому рублей 100. А полная чистка системы после применения герметика с необходимостью разборки узлов может обойтись и в 5000 рублей», - подсчитал Виктор Самойлов.

Дорожные условия

Следующим наиболее популярным мероприятием по подготовке автомобиля к летнему сезону является ревизия ходовой части – проверка амортизаторов, пыльников и сайлентблоков. При низких температурах изношенный амортизатор также может не выдержать и «дать дуба», обозначив свою неисправность потеками маслянистой жидкости на корпусе. Своевременное обнаружение и замена вышедшего из строя элемента подвески позволяет избежать более крупных неприятностей, например попадания в ДТП из-за плохой управляемости, вызванной дефектом.

На вопрос «Золотого Рога», сказалась ли нынешняя мягкая зима на количестве клиентов, в компании «Литер-центр» ответили, что в целом нет, хотя общий уровень повреждений ходовой части, вызванный плохими дорогами, действительно оказался ниже обычного.

«Люди приезжают со стандартными проблемами – стуки, штатный износ. На редкость мало погнутых стабилизаторов и рычагов, с какими иногда заявляются после хороших снегопадов. В процессе диагностики машина вывешивается на подъемнике или осматривается на эстакаде. Стоимость процедуры составляет 250-300 руб.».

У продвинутых фанатов автомобильного тюнинга для лета есть свой собственный рецепт – установка более жестких амортизаторов и заниженных пружин подвески. Машины с такой подготовкой все чаще можно встретить на улицах Владивостока. Определить их легко: - они крайне осторожно проезжают по рельсам железнодорожных переездов, поскольку жесткая подвеска предназначена для движения по ровным трассам, а не для бездорожья. Усиленные амортизаторы продаются не только в специализированных, но и в обычных автомагазинах, а установить их также можно в любой автомастерской, работающей с подвеской.

«Для придания машине более четкой управляемости компания KYB уже много лет выпускает серию усиленных газонаполненных амортизаторов New SR Special для японского и Ultra SR для европейского рынка. В отличие от чисто спортивных амортизаторов, они могут устанавливаться на машину в комплекте со штатными пружинами, что дает возможность автовладельцу улучшить ходовые характеристики без ущерба для комфорта», - отметили в компании MX Group, предлагающей широкий ассортимент японских амортизаторов KYB на все виды автотехники, представленные в Приморье.

В компании «Юником», также представляющей продукцию KYB на приморском рынке, добавили, что для джипов существует спецсерия Skorched4`s, которая тоже может применяться вместо обычных амортизаторов и при этом допускает 5-сантиметровый подъем кузова.

Остудить эмоции

Летние вояжи за город на автомобиле желательно совершать с комфортом в салоне, обеспечить который в жару призван кондиционер. Поэтому майские выходные традиционно являются горячей порой для компаний, специализирующихся на заправке кондиционеров. Несмотря на то что многим автовладельцам никогда в своей практике не приходилось восполнять утечки хладагента из системы кондиционирования, эта услуга достаточно востребована на рынке.

Одной из наметившихся в последнее время тенденций становится то, что, в то время как жители континентальной части Дальнего Востока едут отдыхать на побережье Японского моря, сами приморцы стараются выбраться в места, где нет такого количества изнуряющих туманов. Многие автомобилисты едут погреться на солнышке на озеро Ханка или даже на Байкал. В последние недели на автофорумах идет активное обсуждение возможных автопутешествий в Крым, однако гигантское расстояние и нестабильность тамошней ситуации делают эти разговоры больше похожими на фантазии. Впрочем, это уже тема совсем другого разговора.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.