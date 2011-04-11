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Renault–Nissan ищет площадку для нового завода
11 Апреля 2011, 14:02 | Приморье
Представители крупного автомобильного альянса Renault–Nissan побывали в Приморье для выбора площадки под новый завод. Создать автосборочное производство на Дальнем Востоке компании Renault–Nissan предложил в начале марта этого года премьер–министр РФ Владимир ПУТИН.
«Это производство будет в высшей степени востребованным. Люди, которые там живут, привыкли к автомобилям японского производства, и «Ниссан» будет там как нельзя кстати», – заявил премьер.
Сейчас во Владивостоке работает автосборочное предприятие «Соллерс–Дальний Восток», где выпускаются внедорожники SsangYong и грузовики Isuzu. Крупный автомобильный альянс может составить конкуренцию «Соллерс–Дальний Восток».
Автор: По сообщениям информагентств
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