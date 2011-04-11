Renault–Nissan ищет площадку для нового завода

Представители крупного автомобильного альянса Renault–Nissan побывали в Приморье для выбора площадки под новый завод. Создать автосборочное производство на Дальнем Востоке компании Renault–Nissan предложил в начале марта этого года премьер–министр РФ Владимир ПУТИН.

«Это производство будет в высшей степени востребованным. Люди, которые там живут, привыкли к автомобилям японского производства, и «Ниссан» будет там как нельзя кстати», – заявил премьер.

Сейчас во Владивостоке работает автосборочное предприятие «Соллерс–Дальний Восток», где выпускаются внедорожники SsangYong и грузовики Isuzu. Крупный автомобильный альянс может составить конкуренцию «Соллерс–Дальний Восток».