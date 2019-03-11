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ТАМОЖНЯ: Слухи о запрете регистрации японских автомобилей на покупателей из других регионов безосновательны
Оформление транспортных средств, перемещаемых физическими лицами, ведется в штатном порядке
Владивостокская таможня опровергла слухи о прекращении оформления иномарок из Японии, приобретаемых жителями других регионов, кроме Приморья.
«1 383 автомобиля, ввозимых на территорию Российской Федерации физическими лицами, оформили сотрудники таможенных постов Владивостокской таможни с начала 2019 года. Декларирование автомобилей осуществляется лицами, проживающими в любом регионе РФ либо их таможенными представителями», - сообщила статс-секретарь Владивостокской таможни Ася БЕРЕЖНАЯ.
Ранее на интернет-форумах была озвучена информация, о том что таможня прекратила оформлять ввезенные из Японии автомобили, купленные жителями других регионов.
По словам заместителя начальника Владивостокской таможни Алексея КУЗЬМИНА, оформление транспортных средств, перемещаемых физическими лицами, ведется в штатном порядке. Для оформления транспортного средства физическому лицу необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения об автомобиле документально и уплатить таможенные платежи.
«Ограничений для граждан, не проживающих в Приморском крае, не установлено», - пояснила г-жа Бережная.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото Владивостокской таможни.
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