ТАМОЖНЯ: Слухи о запрете регистрации японских автомобилей на покупателей из других регионов безосновательны

Оформление транспортных средств, перемещаемых физическими лицами, ведется в штатном порядке

Владивостокская таможня опровергла слухи о прекращении оформления иномарок из Японии, приобретаемых жителями других регионов, кроме Приморья.

«1 383 автомобиля, ввозимых на территорию Российской Федерации физическими лицами, оформили сотрудники таможенных постов Владивостокской таможни с начала 2019 года. Декларирование автомобилей осуществляется лицами, проживающими в любом регионе РФ либо их таможенными представителями», - сообщила статс-секретарь Владивостокской таможни Ася БЕРЕЖНАЯ.

Ранее на интернет-форумах была озвучена информация, о том что таможня прекратила оформлять ввезенные из Японии автомобили, купленные жителями других регионов.

По словам заместителя начальника Владивостокской таможни Алексея КУЗЬМИНА, оформление транспортных средств, перемещаемых физическими лицами, ведется в штатном порядке. Для оформления транспортного средства физическому лицу необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения об автомобиле документально и уплатить таможенные платежи.

«Ограничений для граждан, не проживающих в Приморском крае, не установлено», - пояснила г-жа Бережная.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото Владивостокской таможни.