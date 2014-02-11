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На дорогах Приморья идут зачистки

11 Февраля 2014, 08:05 | Приморье

30 января краевой суд удовлетворил жалобу гражданина Михаила БУНАКОВА на определение Фрунзенского районного суда, который в ноябре отказался рассматривать бездействие депутатов Законодательного Собрания Приморского края. Теперь фрунзенские судьи должны будут снова рассмотреть действия (точнее, бездействие) депутатов, но произойдет это, скорее всего, не раньше марта.

Напомним, претензии к депутатам ЗС ПК возникли у приморцев после того, как слуги народа проигнорировали целый ряд обращений граждан, связанных с ситуацией вокруг аннулирования регистрации транспортных средств приморской ГИБДД. Президент некоммерческого благотворительного фонда «Незабудка», юрист Михаил Бунаков с апреля прошлого года обивает пороги депутатских кабинетов с предложением рассмотреть конституционность действий приморских гаишников. Аналогичные вопросы в адрес депутатов, по его данным, поступали также от автомобилистов Находки и Владивостока.

Депутатское молчание вынудило Михаила Бунакова обратиться в Фрунзенский районный суд с жалобой на бездействие народных избранников, однако рассматривать эту жалобу суд отказался и вынес соответствующее определение. После чего последовало обращение в краевой суд, и после всех этих событий депутатов вдруг прорвало на красноречие. В конце ноября Законодательное Собрание наконец вынесло вопрос о ситуации с аннулированием автотранспорта на депутатскую планерку, в ходе которой было принято решение создать парламентскую комиссию, в которую вошли депутаты САМСОНОВ, НОВИКОВ, КОЗИЦКИЙ.

Как удалось выяснить «Золотому Рогу», по состоянию на начало февраля работа этой созданной в ноябре прошлого года комиссии так и не началась. А в крае тем временем в очередной раз сменилось руководство Управления МВД, и новый начальник ведомства, полковник полиции Николай АФАНАСЬЕВ, на состоявшейся в четверг 6 февраля встрече с журналистами заявил о твердом намерении продолжить аннулирование всех «распилов», ранее поставленных на учет в Приморье предыдущими начальниками.

По словам главы УМВД по Приморскому краю, наша ГИБДД будет и далее выявлять все случаи постановки на учет транспортных средств в обход действующего законодательства и аннулировать регистрацию.

«Никто не покушается на право собственности - владейте на здоровье. Но с регистрационного учета машину, увы, придется снять. А значит, на дорогу такому автомобилю выезжать запрещено», - отметил Николай Афанасьев.

Он также добавил, что большинство тех автовладельцев, кто сегодня себя хочет выдать за добросовестных приобретателей таких авто, несомненно, знали о том, какие машины они покупают. Это было понятно исходя хотя бы из цены, которая была явно ниже среднерыночной. Кроме того, полицейский добавил, что были зарегистрированы случаи, когда автомобилисты попадали в ДТП как раз из-за того, что их машины буквально разваливались во время движения, что иногда даже приводило к летальным исходам.

Таким образом, нерасторопность депутатов привела к тому, что многие приморские автовладельцы, сами того не подозревая, остаются в «группе риска» и в любой момент могут быть объявлены пособниками контрабандистов, не говоря уже о возможности лишиться права ездить по дорогам на автомобиле.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Дмитрий Фомичев
Теги: распилы  полиция  ГИБДД 



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Комментарии

  • Макс10:35, 11.02.2014#

    Афанасьев, а где посадки тех деятелей, которые ставили на учёт эти авто?

  • Гражданин!00:18, 18.02.2014#

    +1. Присоединяюсь к автору вопроса!!!

  • Псевдоним17:29, 11.02.2014#

    Все распилы были поставлены на учёт по подложным таможенным документам! так какие сейчас могут быть вопросы? Сейчас продолжение этой темы--выдача каких то липовых сертификатов на экологичность машины. как по мановению волшебной палочки машины ЕВРО-3 становятся машинами ЕВРО-5, хотя ЕВРО 5 ещё в Японии даже не стали выпускать!! Все эти машины тоже в ближайшем будущем тожеждёт ануллирование регистрации!!

  • Псевдоним15:39, 17.02.2014#

    Тенденция, однако!

  • Сергей16:04, 17.02.2014#

    Уважаемые, что вы так волнуетесь? Предполагаю, что наше правительство хозяин своего слова: - "Слово дал, слово взял назад". А те кто ставил авто на учет по подложным документам предполагаю уже "сидят" и греют животики в Таиланде или Индонезии, чтобы их оттуда не выдали. А по поводу Сертификатов можно предположить, что: - в нашей стране, если будет нужно, депутаты и слово "валенок" - признают женским родом". Поэтому "граждане не волнуйтесь, дышите спокойно!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј17:40, 11.02.2014#

    И вам господин Афанасьев желаем чтобы у вас была машина и квартира но ни жить в ней нельзя ни ездить. Тогда вы ближе к народу станете! Может даже совсем близко.

  • Псевдоним15:43, 17.02.2014#

    У этого упыря и квартира, и машина - служебные! А значит - жить и передвигаться можно, пока ты служишь режиму. . . Не решает этот поц вопросы. Он служит хозяину.

  • Сергей16:11, 17.02.2014#

    Господин Афанасьев "нищий" человек, зачем вы его пинаете? У него "государственная квартира, государственная машина" своё ему совершенно не нужно. Он всего лишь представитель государства, обычный чиновник, маленький винтик в "государственной машине". Если он не будет исполнять "волю государства", его просто выкинут из системы. Просто на выборах нужно думать, за кого голосовать, а кому голый совать. А так, что мы избрали, то и получаем.

  • Псевдоним17:56, 11.02.2014#

    АМ поставлены на учет в гос учреждении без нарушений закона, какие могут быть притензии к автовладельцам, если вы их зарегистрировали. Рыло в пуху у вас жулье гаишное.

  • Псевдоним15:48, 17.02.2014#

    И после этого эти жлобы кричат на всех углах, что у нас правовое государство и Закон обратной силы не имеет!?. .

  • Джокер18:10, 11.02.2014#

    Хм. . . а налоги на эти машины людям как не забывали присылать, так и не забывают. . .

  • - Рысь -15:45, 17.02.2014#

    Млин, вот самый логичный вопрос.

  • Псевдоним18:11, 11.02.2014#

    Как уже достали эти мусора. Свою машину бы поставил во дворе и не пользовался. Царек очередной уселся в кресло начальника и свои порядки наводить начал.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј18:21, 11.02.2014#

    Не свои порядки! А стал требовать соблюдение закона во и всё! Приморьё прогнило до предела где за бабло разрешали всё, сейчас пытаются навести порядок! Фактически и конструктора и распилы--это контрабандно ввёзённые автомобили, так как за них не была уплачена таможенная пошлина! Что не так? Надо не ануллировать регистрации, а заставить их владельцев уплатить таможенную пошлину в полном объёме и все дела!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј18:24, 11.02.2014#

    А гаишники вернут деньги которые получили за легализацию конструктора ( распила ) ?

  • Псевдоним15:55, 17.02.2014#

    Выявить - кто конкретно ставил на учет (легализовывал) и взыскать в пользу владельца авто, а еще и к уголовной ответственности привлечь. Проще пареной репы - в документах и дата и подпись стоят! Только ворон ворону глаз не выклюет. . .

  • Kommander15:41, 17.02.2014#

    А весь Российский автопром - это не конструктора? Причем комплектующие ввезены по заниженным пошлинам.

  • IGVL22:22, 17.02.2014#

    ++++ Соллерс-самый крутой конструкторный цех.

  • поЦоны с раЁна09:06, 18.02.2014#

    не конструкторский, а отверточно-сборочный. . . почувствуй разницу

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:47, 17.02.2014#

    О, тролли мусорские повылазили!

  • ske22:07, 17.02.2014#

    Приморьё прогнило до предела, глубоко ошибаешься это Москва протухла дальше не куда, от безумных аппетитов тянутся все эти левые схемы в которых участвуют государственные структуры, а страдает как всегда простой обыватель.

  • Вася, тойотовод из Владика23:08, 17.02.2014#

    "Фактически и конструктора и распилы--это контрабандно ввёзённые автомобили" - так надо антинародные пошлины, лоббирующие продукцию завода ХламоТАЗ, отменить - и все дела. Пусть возят нормальные машины, а не распилы.

  • Псевдоним18:16, 11.02.2014#

    Нет статистики ДТП распилов!!! Вранье да и только!!! Разрежь веревочку, потом завяжи узелок и дерни, порвется в другом месте. Так и распил, качественно сваренный. Лучше полицейские ловили бы двойников, да сбытчиков поддельных ПТС, СОР

  • Псевдоним18:18, 11.02.2014#

    Интересно как относится господин Афанасьев к работе своих подчиненных . Например деятельности инспектора Парамонова H A , который может очень просто из Lite Ace 1979 года выпуска сделать Toyota Sequia 2008 года .

  • Р’РѕСЃРїРёС‚Р°РЅРЅРёРєРё20:39, 11.02.2014#

    А ещё по поводу партизан негодуют!!!! Доведут однажды тупыми решениями!!!! Потом бойтесь!!!

  • Псевдоним15:58, 17.02.2014#

    Не надо пузырей! Я Вас умоляю. . . Кто больше всех орет, тот при грандиозном шухере - в кусты. Так и ты.

  • РєРёР±РѕСЂРі15:54, 17.02.2014#

    соллерс конструктор чистой воды- его надо запретить. царь бизнес у людей отжал и под себя. кстати, у Афанасьева какая машина? неужели Волга?

  • Псевдоним15:58, 17.02.2014#

    Про депутатов : старая истина "Хочешь похоронить дело на корню - создай комиссию". Так и случилось!!!!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:08, 17.02.2014#

    Сдается мне, что и депутаты наши на распилах-конструкторах продвигаются. . . Тьфу - отстаивают и защищают интересы избирателей!

  • Псевдоним16:20, 17.02.2014#

    Проблема в том, что продавец продать конструктор может беспроблем, а проблемы начинаются у покупателя. Откуда покупатель должен знать, что ему продали конструктор или распил? Сходить к экстрасенсу? Низкая цена? Так это рынок Б/У авто, каждый ставит ту цену, которая позволит продать машину в приемлимый для продавца срок. Ниже цена, значит быстрее уйдет машина.

  • Р±Р°Р±Р°Р№21:41, 17.02.2014#

    Всеэто безпонтовая брехняя. Без лохматой руки пилыш вы в жизни не поставили бы на учет все это знали. Все решало бабосы а сейчас якобы ГИББд не причем

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј23:17, 17.02.2014#

    Я поставил распил джип с ингушскими документами в 2010 году совершенно официально--- при мне работник рэо позвонил по телефону, указанному в птс в отдел рэо в ингушетии-- ему подтвердили что машина нормальная--он мне через час выдал сор и номера а через год учет аннулировали--но я об этом узнал когда меня месяц назад остановили на гострассе за превышение скорости. Налоги все года приходили исправно--ну и где справедливость? Надо всем объединяться и драть этих ментов продажных как они нас дерут!!!

  • приморский21:46, 17.02.2014#

    Переписать всех депутатов и больше за них не голосовать жителям края. Афанасьев с его высказыванием что цена автомобиля является показателем его "нечистоты" туфта. Там может рассуждать только коммунист

  • Псевдоним22:29, 17.02.2014#

    да менты правы все распилы не законны но их надо оставить тем у кого они сейчас в эксплуатации а всех кто их оформил на нары и тех кто продавал туда же так как соучастники и 100% знали что продавали помниться в приморье были случаи когда люди купив машину через месяц приезжали начистить ебало продавцам и были правы

  • Псевдоним23:18, 17.02.2014#

    Много начислили то?)

  • Псевдоним23:52, 17.02.2014#

    Надо всего лишь отвечать за свои дела по закону, и все. Подписи ответственных, повторяю ответственных, представителей государства есть. А причем здесь, ни сном ни духом человек, который купил машину, и опять же в ГАИ поставивший ее на учет. Тогда зачем нам ставить машины на учет, выполнять какие то формальности, подтверждать документами. И что тогда проверяют, при приеме документов. Сократить тогда их, если они пропускают не законные машины. А потом еще за это не несут ответственности

  • Псевдоним23:59, 17.02.2014#

    Недавно разговаривал с одним "гаером", он спокойно сказал, что свою пиленную выдернет из базы данных. Если свою выдернет , то за денежку дёрнет ещё. Схема работает.

  • РћР»РµР¶00:22, 18.02.2014#

    из 100000 кинутых есть хоть 7% смелых. или так и будем унижаться перед властью которую мы кормин нвлогами. зачем такие люди нужны во власти если от их работы может повториться украина

  • добавляю (из 100000 ) 00:25, 18.02.2014#

    знакомый купил машину . птс таможни владивочтока все прошло хорошо . . поставили . . . . и тут бац дтп по вини другого. проверяют машину и анулируют. . . . купили машину 10. 09. 13

  • добавляю (из 100000 ) 00:29, 18.02.2014#

    схемы есть через барнаул читу. . . только ценник подняли барыги. . . . раньше можно было поднять 25-40% теперь от силы 7-9 %. . . . и не факт. . . . документы в печатяями но эти суки сами и сдают свои подделки в местах регистрации. . . .

  • добавляю (из 100000 ) 00:34, 18.02.2014#

    каждая 13 машина конструктор или распил на дорогах приморья и еще 23000 на отстойниках ждут регистрации . . . рамные и дорогие машины от 8000 штук точно получат документы . . . уж поверте

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