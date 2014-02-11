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На дорогах Приморья идут зачистки
30 января краевой суд удовлетворил жалобу гражданина Михаила БУНАКОВА на определение Фрунзенского районного суда, который в ноябре отказался рассматривать бездействие депутатов Законодательного Собрания Приморского края. Теперь фрунзенские судьи должны будут снова рассмотреть действия (точнее, бездействие) депутатов, но произойдет это, скорее всего, не раньше марта.
Напомним, претензии к депутатам ЗС ПК возникли у приморцев после того, как слуги народа проигнорировали целый ряд обращений граждан, связанных с ситуацией вокруг аннулирования регистрации транспортных средств приморской ГИБДД. Президент некоммерческого благотворительного фонда «Незабудка», юрист Михаил Бунаков с апреля прошлого года обивает пороги депутатских кабинетов с предложением рассмотреть конституционность действий приморских гаишников. Аналогичные вопросы в адрес депутатов, по его данным, поступали также от автомобилистов Находки и Владивостока.
Депутатское молчание вынудило Михаила Бунакова обратиться в Фрунзенский районный суд с жалобой на бездействие народных избранников, однако рассматривать эту жалобу суд отказался и вынес соответствующее определение. После чего последовало обращение в краевой суд, и после всех этих событий депутатов вдруг прорвало на красноречие. В конце ноября Законодательное Собрание наконец вынесло вопрос о ситуации с аннулированием автотранспорта на депутатскую планерку, в ходе которой было принято решение создать парламентскую комиссию, в которую вошли депутаты САМСОНОВ, НОВИКОВ, КОЗИЦКИЙ.
Как удалось выяснить «Золотому Рогу», по состоянию на начало февраля работа этой созданной в ноябре прошлого года комиссии так и не началась. А в крае тем временем в очередной раз сменилось руководство Управления МВД, и новый начальник ведомства, полковник полиции Николай АФАНАСЬЕВ, на состоявшейся в четверг 6 февраля встрече с журналистами заявил о твердом намерении продолжить аннулирование всех «распилов», ранее поставленных на учет в Приморье предыдущими начальниками.
По словам главы УМВД по Приморскому краю, наша ГИБДД будет и далее выявлять все случаи постановки на учет транспортных средств в обход действующего законодательства и аннулировать регистрацию.
«Никто не покушается на право собственности - владейте на здоровье. Но с регистрационного учета машину, увы, придется снять. А значит, на дорогу такому автомобилю выезжать запрещено», - отметил Николай Афанасьев.
Он также добавил, что большинство тех автовладельцев, кто сегодня себя хочет выдать за добросовестных приобретателей таких авто, несомненно, знали о том, какие машины они покупают. Это было понятно исходя хотя бы из цены, которая была явно ниже среднерыночной. Кроме того, полицейский добавил, что были зарегистрированы случаи, когда автомобилисты попадали в ДТП как раз из-за того, что их машины буквально разваливались во время движения, что иногда даже приводило к летальным исходам.
Таким образом, нерасторопность депутатов привела к тому, что многие приморские автовладельцы, сами того не подозревая, остаются в «группе риска» и в любой момент могут быть объявлены пособниками контрабандистов, не говоря уже о возможности лишиться права ездить по дорогам на автомобиле.
Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним17:29, 11.02.2014#
Все распилы были поставлены на учёт по подложным таможенным документам! так какие сейчас могут быть вопросы? Сейчас продолжение этой темы--выдача каких то липовых сертификатов на экологичность машины. как по мановению волшебной палочки машины ЕВРО-3 становятся машинами ЕВРО-5, хотя ЕВРО 5 ещё в Японии даже не стали выпускать!! Все эти машины тоже в ближайшем будущем тожеждёт ануллирование регистрации!!
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Сергей16:04, 17.02.2014#
Уважаемые, что вы так волнуетесь? Предполагаю, что наше правительство хозяин своего слова: - "Слово дал, слово взял назад". А те кто ставил авто на учет по подложным документам предполагаю уже "сидят" и греют животики в Таиланде или Индонезии, чтобы их оттуда не выдали. А по поводу Сертификатов можно предположить, что: - в нашей стране, если будет нужно, депутаты и слово "валенок" - признают женским родом". Поэтому "граждане не волнуйтесь, дышите спокойно!
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Сергей16:11, 17.02.2014#
Господин Афанасьев "нищий" человек, зачем вы его пинаете? У него "государственная квартира, государственная машина" своё ему совершенно не нужно. Он всего лишь представитель государства, обычный чиновник, маленький винтик в "государственной машине". Если он не будет исполнять "волю государства", его просто выкинут из системы. Просто на выборах нужно думать, за кого голосовать, а кому голый совать. А так, что мы избрали, то и получаем.
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј18:21, 11.02.2014#
Не свои порядки! А стал требовать соблюдение закона во и всё! Приморьё прогнило до предела где за бабло разрешали всё, сейчас пытаются навести порядок! Фактически и конструктора и распилы--это контрабандно ввёзённые автомобили, так как за них не была уплачена таможенная пошлина! Что не так? Надо не ануллировать регистрации, а заставить их владельцев уплатить таможенную пошлину в полном объёме и все дела!!
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поЦоны с раЁна09:06, 18.02.2014#
не конструкторский, а отверточно-сборочный. . . почувствуй разницу
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Псевдоним16:20, 17.02.2014#
Проблема в том, что продавец продать конструктор может беспроблем, а проблемы начинаются у покупателя. Откуда покупатель должен знать, что ему продали конструктор или распил? Сходить к экстрасенсу? Низкая цена? Так это рынок Б/У авто, каждый ставит ту цену, которая позволит продать машину в приемлимый для продавца срок. Ниже цена, значит быстрее уйдет машина.
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј23:17, 17.02.2014#
Я поставил распил джип с ингушскими документами в 2010 году совершенно официально--- при мне работник рэо позвонил по телефону, указанному в птс в отдел рэо в ингушетии-- ему подтвердили что машина нормальная--он мне через час выдал сор и номера а через год учет аннулировали--но я об этом узнал когда меня месяц назад остановили на гострассе за превышение скорости. Налоги все года приходили исправно--ну и где справедливость? Надо всем объединяться и драть этих ментов продажных как они нас дерут!!!
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Псевдоним22:29, 17.02.2014#
да менты правы все распилы не законны но их надо оставить тем у кого они сейчас в эксплуатации а всех кто их оформил на нары и тех кто продавал туда же так как соучастники и 100% знали что продавали помниться в приморье были случаи когда люди купив машину через месяц приезжали начистить ебало продавцам и были правы
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Псевдоним23:52, 17.02.2014#
Надо всего лишь отвечать за свои дела по закону, и все. Подписи ответственных, повторяю ответственных, представителей государства есть. А причем здесь, ни сном ни духом человек, который купил машину, и опять же в ГАИ поставивший ее на учет. Тогда зачем нам ставить машины на учет, выполнять какие то формальности, подтверждать документами. И что тогда проверяют, при приеме документов. Сократить тогда их, если они пропускают не законные машины. А потом еще за это не несут ответственности
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