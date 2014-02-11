На дорогах Приморья идут зачистки

30 января краевой суд удовлетворил жалобу гражданина Михаила БУНАКОВА на определение Фрунзенского районного суда, который в ноябре отказался рассматривать бездействие депутатов Законодательного Собрания Приморского края. Теперь фрунзенские судьи должны будут снова рассмотреть действия (точнее, бездействие) депутатов, но произойдет это, скорее всего, не раньше марта.

Напомним, претензии к депутатам ЗС ПК возникли у приморцев после того, как слуги народа проигнорировали целый ряд обращений граждан, связанных с ситуацией вокруг аннулирования регистрации транспортных средств приморской ГИБДД. Президент некоммерческого благотворительного фонда «Незабудка», юрист Михаил Бунаков с апреля прошлого года обивает пороги депутатских кабинетов с предложением рассмотреть конституционность действий приморских гаишников. Аналогичные вопросы в адрес депутатов, по его данным, поступали также от автомобилистов Находки и Владивостока.

Депутатское молчание вынудило Михаила Бунакова обратиться в Фрунзенский районный суд с жалобой на бездействие народных избранников, однако рассматривать эту жалобу суд отказался и вынес соответствующее определение. После чего последовало обращение в краевой суд, и после всех этих событий депутатов вдруг прорвало на красноречие. В конце ноября Законодательное Собрание наконец вынесло вопрос о ситуации с аннулированием автотранспорта на депутатскую планерку, в ходе которой было принято решение создать парламентскую комиссию, в которую вошли депутаты САМСОНОВ, НОВИКОВ, КОЗИЦКИЙ.

Как удалось выяснить «Золотому Рогу», по состоянию на начало февраля работа этой созданной в ноябре прошлого года комиссии так и не началась. А в крае тем временем в очередной раз сменилось руководство Управления МВД, и новый начальник ведомства, полковник полиции Николай АФАНАСЬЕВ, на состоявшейся в четверг 6 февраля встрече с журналистами заявил о твердом намерении продолжить аннулирование всех «распилов», ранее поставленных на учет в Приморье предыдущими начальниками.

По словам главы УМВД по Приморскому краю, наша ГИБДД будет и далее выявлять все случаи постановки на учет транспортных средств в обход действующего законодательства и аннулировать регистрацию.

«Никто не покушается на право собственности - владейте на здоровье. Но с регистрационного учета машину, увы, придется снять. А значит, на дорогу такому автомобилю выезжать запрещено», - отметил Николай Афанасьев.

Он также добавил, что большинство тех автовладельцев, кто сегодня себя хочет выдать за добросовестных приобретателей таких авто, несомненно, знали о том, какие машины они покупают. Это было понятно исходя хотя бы из цены, которая была явно ниже среднерыночной. Кроме того, полицейский добавил, что были зарегистрированы случаи, когда автомобилисты попадали в ДТП как раз из-за того, что их машины буквально разваливались во время движения, что иногда даже приводило к летальным исходам.

Таким образом, нерасторопность депутатов привела к тому, что многие приморские автовладельцы, сами того не подозревая, остаются в «группе риска» и в любой момент могут быть объявлены пособниками контрабандистов, не говоря уже о возможности лишиться права ездить по дорогам на автомобиле.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.