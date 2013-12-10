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Введение стандарта "Евро-5" закроет российскую границу для японских машин старше 2009 года
С 1 января 2014 года все транспортные средства, ввезенные в Россию, в том числе из стран - членов Таможенного союза, должны удовлетворять требованиям экологического стандарта «Евро-5».
Этот стандарт регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобиля. Нормативы выбросов зафиксированы в техническом регламенте, утвержденном постановлением правительства от 12 октября 2005 года.
Как сообщили «Золотому Рогу» в Дальневосточном таможенном управлении, если ввезенные автомобили будут относиться к более низкому экологическому классу, то владельцы не смогут получить ПТС на таможне и, следовательно, поставить транспортное средство на учет в ГИБДД.
«При покупке автомобиля за рубежом импортеру необходимо узнать его соответствие регламенту, воспользовавшись базами данных, которые размещены на официальных сайтах Федерального агентства по техническому регулированию (www.gost.ru) и Федеральной таможенной службы (www.customs.ru). Для этого необходимо знать идентификационный номер, марку и год выпуска автомобиля. Если автомобиль соответствует новому стандарту, никаких дополнительных подтверждающих документов для таможенного декларирования транспортного средства не понадобится».
В таможне уточнили, что автомобили или двигатели внутреннего сгорания с экологическим классом 4 могут быть ввезены в Россию при наличии документов о соответствии, выданных до 1 января 2014 года и действующих на момент ввоза товаров. Если же экологический класс автомобиля определить не удалось, его владельцу следует обратиться в органы по сертификации, аккредитованные в установленном порядке, проводящие работу по подтверждению соответствия требованиям специального технического регламента. Адреса органов сертификации также можно найти на сайтах www.gost.ru и www.customs.ru.
Продавцы авторынка «Зеленый угол» в спешном порядке приобретают на японских аукционах автомобили 2007-2008 годов выпуска и вывозят их в Россию, так как считается, что введение стандарта «Евро-5» приведет к закрытию границы для машин старше 2009 года. Впрочем, достоверной информации на этот счет в отношении автомобилей, производимых для внутреннего японского рынка, пока нет ни на сайте Федеральной таможенной службы, ни на сайте Ростехрегулирования.
Достоверно известно лишь то, что в отношении бензина требования стандарта «Евро-5» для выпускаемого в России моторного топлива станут обязательными только в 2016 году.
Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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