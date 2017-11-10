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Приморцы будут ездить на китайских электромобилях-внедорожниках

10 Ноября 2017, 13:07 | Приморье

А пока местное бездорожье оккупировали бэушные японские «ниссаны»

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) инвестировал в компанию NIO, китайского разработчика электромобилей. NIO рассматривает российский рынок в числе приоритетных. В настоящее время на дорогах Владивостока можно увидеть подержанные японские электрокары Nissan Leaf, серийно выпускаемые с весны 2010 года.

Китайский стартап NIO сейчас готовится к запуску серийного производства своего первого электромобиля - семиместного внедорожника ES8. Предполагается, что модель поступит в продажу в следующем году, приморцы могут стать одними из первых покупателей этих авто.

Объем инвестиций в проект РКИФ не раскрывает.

«Мы верим в потенциал электромобилей и их использования в России, которая может стать одним из самых перспективных рынков для этого вида транспорта» - сказал глава РФПИ и содиректор РКИФ Кирилл ДМИТРИЕВ, слова которого приводятся в сообщении.

Он также напомнил, что РФПИ совместно с итальянской Enel работает над проектом создания сети зарядных станций для электромобилей.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», ООО «Прометей» (совместное предприятие российской компании «Технохолдинг Сумотори» и японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd.) планирует в 2019 году ввести в эксплуатацию завод по производству электрокаров в Приморье. Инвестиции в проект составят около 500 млн рублей.

«Изначально мы планировали конвертировать подержанные японские автомобили в электрокары, используя преференции Свободного порта Владивосток. Однако EV-технологии стремительно развиваются, что позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта - производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье, на площадке ТОР «Надеждинская», - пояснял руководитель группы компаний «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: рынки  экология  авто  владивосток  nissan  электрокары  транспорт  проекты  производство  приморье  "сумотори"  китай 



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