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Покупателям NISSAN TEANA в кредит компания «Авторитет-Авто» дарит комплект зимней резины
10 Ноября 2011, 14:25 | Приморье
Покупателям нового автомобиля NISSAN TEANA в кредит от Примсоцбанка компания «Авторитет-Авто» дарит комплект зимней резины и шиномонтаж.
В автосалонах NISSAN во Владивостоке и Находке действует уникальный автокредит от Примсоцбанка. Срок кредита составляет от 3-х до 60 месяцев, первоначальный взнос — от 10%, сумма — от 100 000 рублей, процентная ставка — 11% годовых.
В автосалонах NISSAN во Владивостоке и Находке действует уникальный автокредит от Примсоцбанка. Срок кредита составляет от 3-х до 60 месяцев, первоначальный взнос — от 10%, сумма — от 100 000 рублей, процентная ставка — 11% годовых.
Покупатель получает не только низкую процентную ставку от банка, но и уменьшение стоимости машины от официального дилера NISSAN в Приморском крае. Как результат, переплата по кредиту снижается до 0%.
Этой осенью компания «Авторитет-Авто» всех покупателей нового автомобиля NISSAN TEANA готовит к зиме – дарит комплект зимней резины и шиномонтаж.Досье: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Примсоцбанк предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за I полугодие 2011 г. Примсоцбанк занимает 138 место по величине чистых активов, 94 – по величине ликвидных активов, 119 – по размеру кредитного портфеля, 81 – по потребительским кредитам, 130 – по кредитованию юридических лиц, 116 – по депозитному портфелю, 151 – по депозитам юридических лиц, 80 – по вкладам населения, 52 – по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу, 18 – по объему выданных ипотечных кредитов, 154 – по вложениям в ценные бумаги. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 88 места рэнкинга.
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