Покупателям NISSAN TEANA в кредит компания «Авторитет-Авто» дарит комплект зимней резины





В автосалонах NISSAN во Владивостоке и Находке действует уникальный автокредит от Примсоцбанка. Срок кредита составляет от 3-х до 60 месяцев, первоначальный взнос — от 10%, сумма — от 100 000 рублей, процентная ставка — 11% годовых.



Покупатель получает не только низкую процентную ставку от банка, но и уменьшение стоимости машины от официального дилера NISSAN в Приморском крае. Как результат, переплата по кредиту снижается до 0%.

Этой осенью компания «Авторитет-Авто» всех покупателей нового автомобиля NISSAN TEANA готовит к зиме – дарит комплект зимней резины и шиномонтаж.