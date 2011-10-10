В автомобильных супермаркетах Владивостока появился новый гаджет для зимы

Салонный тепловентилятор, появившийся на рынке Владивостока в канун зимы, не заменяет штатный отопитель, а лишь дополняет его.

Подобная "печка" пригодится например тем, кто не имеет дистанционного запуска на своем автомобиле, и зимой вынужден садиться в холодный непрогретый салон. Подключив тепловентилятор к прикуривателю, можно сразу подогреть воздух в салоне, не дожидаясь, когда штатный отопитель выйдет на номинальный режим.

В устройстве применяются керамические нагревательные элементы. Мощность салонных "печек" – от 100 до 300 Ватт. Поэтому, пользуясь таким тепловентилятором, следует внимательно следить за состоянием генератора и проводки. Ведь зимой электрическая часть автомобиля и без того испытывает повышенные нагрузки в связи с более частым использованием световых приборов. А, учитывая китайское происхождение этого гаджета, совершенно неудивительно, что внутри него отсутствуют электрические предохранители.