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Приморская транспортная компания презентовала торгово-технический центр

10 Октября 2011, 20:30 | Приморье

Открытие торгово-технического центра «Приморская транспортная компания» по продаже и обслуживанию новых грузовых автомобилей Mercedes-Benz, FUSO, КАМАЗ и полуприцепов Schmitz состоялось 23 сентября 2011 года. Центр, расположенный в г. Артеме, выполнен и оснащен в полном соответствии с международными стандартами.

Презентация собрала более 120 руководителей крупных компаний Дальнего Востока из транспортной, лесной, финансовой отраслей, представителей администрации г. Артема, а также компаний-партнеров Mercedes-Benz, FUSO и КАМАЗ. С приветственной речью к участникам церемонии, посвященной открытию центра, выступил мэр г. Артема Владимир НОВИКОВ. Представители ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» и ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» рассказали о стратегии своих компаний по развитию дилерской сети и сервисного обслуживания грузовой техники, а также о перспективах развития рынка малотоннажной техники в регионе.

В ходе мероприятия был организован показ новых седельных тягачей Mercedes-Benz Actros 1841, Mercedes-Benz Actros 3341AS с колесной формулой 6х6, грузовиков FUSO и полуприцепов Schmitz. Участники и гости в неформальной обстановке обсудили перспективы рынка с руководством международных корпораций.

Как подчеркивали хозяева церемонии, отвечая за высокое качество автомобилей, компания предоставляет покупателям различные виды гарантии: на новый грузовой автомобиль – 12 месяцев без ограничения пробега; на двигатель и трансмиссию – до 36 месяцев или 450 000 км пробега; на оригинальные запасные части – 12 месяцев без ограничения пробега.

Сервисный центр компании работает уже более 10 лет. В компании постоянно проводится обучение персонала и повышение квалификации на специализированных семинарах с участием производителей.

Гибкие финансовые условия автоконцернов в поставке грузовой техники официальным дилерам, продолжительная гарантия и качественное сервисное обслуживание позволяют Приморской транспортной компании предлагать клиенту грузовую технику с минимальной стоимостью по конкурентным ценам.

Приморская транспортная компания, г. Артем, пер. Заводской, 27. Тел. 7 (423) 246-08-42, сайт www.primtrucks.ru/2011

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