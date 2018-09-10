Путин благословил приморский завод по производству двигателей "Мазда"

Продукция полностью уходит на экспорт

Президент РФ Владимир ПУТИН и премьер-министр Синдзо АБЭ приняли участие в запуске конвейера по производству двигателей для автомобилей Mazda на новом заводе в Приморье. Проект реализует ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР), совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия – около 500 человек. Автозавод во Владивостоке в 2017 году произвел 24,085 тыс. автомобилей Mazda (на уровне 2016 года). Cтатус резидента ТОР «Надеждинская» ООО «МСМР» получило в рамках III Восточного экономического форума в сентябре 2017 года.

Вторая фаза проекта включает модернизацию модельного ряда автомобилей Mazda и запуск производства двигателей Mazda семейства Sky Activ-G, в том числе их сборку и механообработку для последующей поставки на экспорт на заводы компании в Японии.

«Собираются двигатели, которые сто процентов идут на экспорт», - сказал Путин на встрече с премьером Японии.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта kremlin.ru



