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Во Владивостоке тестируют многообещающие японские "умные светофоры"
Первые результаты мониторинга работы интеллектуальной системы управления дорожным движением «Артемис», которая установлена на перекрёстке проспекта 100-летия и улицы Русской японской компанией «Киосан Электрик», будут известны к концу сентября. Об этом сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
«Специалисты отдела дорожного движения администрации города наблюдают за работой системы адаптивного управления светофорами на одном из самых сложных транспортных узлов города. Насколько увеличилась пропускная способность перекрёстка Русской и проспекта 100-летия Владивостока за счёт правильного распределения времени горения зелёного сигнала светофора можно будет говорить после проведения качественного анализа трафика движения в разное время суток», - сообщили в управлении дорог и благоустройства.
В августе текущего года на этом участке были установлены 9 датчиков движения и контроллер (сервер). Предварительно профильные структуры администрации Владивостока - МБУ «Содержание городских территорий» и «ВПЭС» - провели подготовку, закупив и смонтировав необходимые стойки и оборудование для подключения к электросетям. Проложено 1,3 километра кабеля. А «умные» датчики и контроллер на безвозмездной основе предоставили японские партнёры - «Киосан Электрик».
Принцип работы «умных» светофоров заключается в том, что установленные на опорах за 100-200 метров до перекрёстков ультразвуковые датчики считают количество машин, подъезжающих к перекрёстку. В режиме реального времени датчики передают информацию на сервер. Программа, получая информацию одновременно со всех входящих в перекрёсток потоков, предоставляет приоритет тому или иному направлению. Решение в данном случае принимает машина, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Напомним, о внедрении пилотного проекта по созданию системы «умных» светофоров во Владивостоке договорились глава города Виталий Веркеенко и руководитель направления продаж оборудования по регулировке дорожного движения «Киосан Электрик» Хомма Ясухико. В ходе детальной проработки проекта специалистами был определён критический с точки зрения проблематики движения участок, испытывающий максимальные как пиковые, так и среднесуточные нагрузки - перекрёсток Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Именно с него и началось внедрение во Владивостоке адаптивных светофоров.
Глава Владивостока Виталий Веркеенко отметил, что в случае успешной реализации пилотного проекта масштаб внедрения системы «умных» светофоров может быть увеличен и такие технологии появятся и на других участках дорог приморской столицы. По мнению главы города, Владивосток должен стать самым успешным примером российско-японского сотрудничества.
«Владивосток занимает особое место в развитии российско-японских отношений. Это город президентского внимания не только в России, но и в Стране восходящего солнца, ведь активизация нашего сотрудничества началась после второго Восточного экономического форума, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину сделать Владивосток еще прекраснее и комфортнее. Со Страной восходящего солнца нас связывает не только географическая близость, но и исторически сложившиеся тесные связи. Удобная логистика, прямое авиасообщение, льготы для резидентов Свободного порта Владивосток и региональных инвестпроектов позволят быстро и эффективно реализовывать совместные проекты в столице Приморья. Уверен, что перекрестный Год России и Японии будет отмечен новыми совместными проектами. Владивосток должен стать самым успешным примером российско-японского сотрудничества», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
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