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Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
Группа «Соллерс» уже выбрала производственную площадку под проект
Российский автопроизводитель «Соллерс» планирует наладить во Владивостоке производство автомобильных литий-ионных аккумуляторов. Партнером «Соллерса» может выступить энергетическая компания «Энер Зэт», входящая входит в международную группу Ener c активами в США и Южной Корее.
Соответствующее соглашение о намерениях подписали гендиректор ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ и гендиректор «Энер Зет» Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018».
Группа «Соллерс» уже подтвердила готовность предоставить для реализации проекта производственную площадку общей площадью около 6,5 тыс. кв. м. во Владивостоке и рассмотреть возможность вхождения в капитал будущего предприятия по производству литий-ионных аккумуляторов.
Также «Соллерс» озвучил готовность закупать аккумуляторные батареи локального производства для нужд компании по выпуску автомобилей с электрическими тяговыми аккумуляторами (электрокаров).
«Мы прогнозируем, что в течение нескольких лет в России, как и на всех крупнейших автомобильных рынках, начнется активное распространение транспорта с альтернативными источниками энергии, и основная доля рынка здесь будет приходиться именно на гибридные автомобили. Локальное производство аккумуляторных батарей должно создать основу глобальной конкуренции российского электротранспорта», - приводит слова Вадима Швецова пресс-служба «Соллерса».
«Группа компаний Ener поставляет свою продукцию как для автомобильного бизнеса, так и для клиентов с инфраструктурными проектами во многих странах мира. Мы рассчитываем, что новый завод во Владивостоке может стать наиболее крупным производством нашей компании в России и сделать наши технологии доступнее для российского рынка», - пояснил Дмитрий Серебряков.
«Энер Зэт» специализируется на разработке, производстве и продвижении на рынке литий-ионных систем накопления энергии, литий-ионных аккумуляторов и ячеек.
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс») уже завершило возведение корпуса завода по производству автомобильных двигателей Mazda на территории опережающего развития ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. На новом заводе будет налажена сборка двигателей Mazda семейства SkyActiv-G – бензиновых четырехцилиндровых двигателей объемом два литра.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» созданно в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия – около 500 человек. Автозавод во Владивостоке в 2017 году произвел 24,085 тыс. автомобилей Mazda (на уровне 2016 года). Cтатус резидента ТОР «Надеждинская» ООО «МСМР» получило в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2017 года.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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