Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Поставки систем "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье увеличат к августу
Производители систем «ЭРА-ГЛОНАСС» пообещали наладить необходимые объемы поставок в Приморье к августу этого года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Над решением проблемы дефицита устройств вызова экстренных оперативных служб в регионе работает несколько госструктур и ответственных ведомств, заявил Губернатор края Владимир Миклушевский в ходе «Прямой линии», состоявшейся накануне, 8 июня, на площадке IV МедиаСаммита во Владивостоке.
Ситуации с установкой систем вызова экстренных оперативных служб касался каждый четвертый вопрос, поступивший на Прямую линию с главой региона. Проблематику озвучил представитель приморского автобизнеса Роман Султанов. Он поблагодарил главу региона за вклад в решение проблемы импорта подержанных автомобилей в Россию, однако ситуация все еще остается очень острой, добавил Роман Султанов.
«Благодаря совместным усилиям администрации Приморского края и АО «ГЛОНАСС» с начала апреля действует временный порядок оформления системами экстренных оперативных служб подержанных иномарок. Но, к сожалению, на сегодняшний день существует большая очередь на установку терминалов из-за дефицита систем «ЭРА-ГЛОНАСС». Производители пока не могут наладить поставки необходимого количества терминалов. Какие действия предпринимаются для решения этой проблемы?” – задал вопрос представитель автомобильного бизнеса.
Губернатор края подчеркнул, проблема до конца еще не решена, но принципиальные решения на правительственном уровне уже приняты.
«Да, я знаю, есть проблема цены и количества устройств. Но для того, чтобы наладить выпуск необходимого количества терминалов, нужно время. Производственный цикл составляет около 3 месяцев. Выйдя на необходимые мощности, поставщики насытят рынок, и цена отрегулируется. Уверяю, мы доведем решение проблемы до логического конца. На днях я еще раз обсужу проблематику с полпредом Президента в ДФО Юрием Трутневым», - заявил Владимир Миклушевский.
Согласно графику поставок оборудования, в июне в Приморье поступит 3496 модуля, в июле – еще 5504 системы, далее – по нарастающей, сообщили в АО «ГЛОНАСС». В компании заявили, что проблема дефицита аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» на Дальнем Востоке будет решена к августу 2017 года.
«АО “ГЛОНАСС” осведомлено об остром дефиците аппаратуры вызова экстренных оперативных служб на Дальнем Востоке и совместно с компаниями-производителями оборудования предпринимает все возможные меры для удовлетворения существующего спроса. Учитывая информацию о количестве ввезенных на данный момент транспортных средств, АО “ГЛОНАСС” заявляет, что проблема дефицита аппаратуры “ЭРА-ГЛОНАСС” на Дальнем Востоке будет решена к августу 2017 года», – заявили в компании.
В АО «ГЛОНАСС» также подчеркнули, дальневосточный регион – в безусловном приоритете по поставкам оборудования.
«Пока рынок Дальнего Востока не будет насыщен оборудованием, АО “ГЛОНАСС» не будет перераспределять поставки в другие российские регионы, хотя заявки поступили уже от 80 компаний из как минимум 10 регионов страны», – добавили представители компании-оператора.
Отметим, временный порядок выпуска в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию РФ, заработал в Приморье в начале апреля. С этого момента в Приморье поступило 5200 систем вызова экстренных оперативных служб. Постами Владивостокской таможни выдано 3377 паспортов технических средств, где в особых отметках значится номер индивидуального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС».
Новости тематики
- Поставки систем "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье увеличат к августу
- В Приморье за год в ДТП с автобусами ранено 259 пассажиров
- Авторынки Приморья: 70% машин в продаже без ПТС
- Губернатора Приморья возмутила ситуация с ценами на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС
- Госавтоинспекция Приморья переведена на усиленный вариант несения службы
- На этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные авто
- Еще пять приморских компаний смогут устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС"
- В Приморье начался ремонт важнейшей автотрассы
- ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
- Губернатор Приморья сделал важное заявление о ситуации с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"
Новости раздела
- Поставки систем "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье увеличат к августу
- В Приморье за год в ДТП с автобусами ранено 259 пассажиров
- Авторынки Приморья: 70% машин в продаже без ПТС
- Губернатора Приморья возмутила ситуация с ценами на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС
- Приморцы оказались в шоке от стоимости установки приборов ЭРА-ГЛОНАСС
- Таможня разъяснила, как автовладельцам решить проблему ГЛОНАСС
- Госавтоинспекция Приморья переведена на усиленный вариант несения службы
- На этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные авто
- Еще пять приморских компаний смогут устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС"
- В Приморье начался ремонт важнейшей автотрассы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Объекты олимпийского уровня будут доступны жителям Дальнего Востока
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- Таксистам Владивостока пришел заказ из далекого Ханты-Мансийска
- В Хабаровском крае началось строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов
- На Сахалине три проекта в ТОСЭР "Горный возлух" получат господдержку
- У островитян появилась надежда на мост Сахалин - материк
- На карте Хабаровского края может появиться новый Крым
- Дальний Восток считают территорией приоритетного развития 70% жителей России, принявших участие в опросе
- Россиян хотят освобождать от подоходного налога после рождения ребенка
- На острове Матуа будет реконструирована активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет