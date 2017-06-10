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Поставки систем "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье увеличат к августу

10 Июня 2017, 10:57 | Приморье

Производители систем «ЭРА-ГЛОНАСС» пообещали наладить необходимые объемы поставок в Приморье к августу этого года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Над решением проблемы дефицита устройств вызова экстренных оперативных служб в регионе работает несколько госструктур и ответственных ведомств, заявил Губернатор края Владимир Миклушевский в ходе «Прямой линии», состоявшейся накануне, 8 июня, на площадке IV МедиаСаммита во Владивостоке.

Ситуации с установкой систем вызова экстренных оперативных служб касался каждый четвертый вопрос, поступивший на Прямую линию с главой региона. Проблематику озвучил представитель приморского автобизнеса Роман Султанов. Он поблагодарил главу региона за вклад в решение проблемы импорта подержанных автомобилей в Россию, однако ситуация все еще остается очень острой, добавил Роман Султанов.

«Благодаря совместным усилиям администрации Приморского края и АО «ГЛОНАСС» с начала апреля действует временный порядок оформления системами экстренных оперативных служб подержанных иномарок. Но, к сожалению, на сегодняшний день существует большая очередь на установку терминалов из-за дефицита систем «ЭРА-ГЛОНАСС». Производители пока не могут наладить поставки необходимого количества терминалов. Какие действия предпринимаются для решения этой проблемы?” – задал вопрос представитель автомобильного бизнеса.

Губернатор края подчеркнул, проблема до конца еще не решена, но принципиальные решения на правительственном уровне уже приняты.

«Да, я знаю, есть проблема цены и количества устройств. Но для того, чтобы наладить выпуск необходимого количества терминалов, нужно время. Производственный цикл составляет около 3 месяцев. Выйдя на необходимые мощности, поставщики насытят рынок, и цена отрегулируется. Уверяю, мы доведем решение проблемы до логического конца. На днях я еще раз обсужу проблематику с полпредом Президента в ДФО Юрием Трутневым», - заявил Владимир Миклушевский.

Согласно графику поставок оборудования, в июне в Приморье поступит 3496 модуля, в июле – еще 5504 системы, далее – по нарастающей, сообщили в АО «ГЛОНАСС». В компании заявили, что проблема дефицита аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» на Дальнем Востоке будет решена к августу 2017 года.

«АО “ГЛОНАСС” осведомлено об остром дефиците аппаратуры вызова экстренных оперативных служб на Дальнем Востоке и совместно с компаниями-производителями оборудования предпринимает все возможные меры для удовлетворения существующего спроса. Учитывая информацию о количестве ввезенных на данный момент транспортных средств, АО “ГЛОНАСС” заявляет, что проблема дефицита аппаратуры “ЭРА-ГЛОНАСС” на Дальнем Востоке будет решена к августу 2017 года», – заявили в компании.

В АО «ГЛОНАСС» также подчеркнули, дальневосточный регион – в безусловном приоритете по поставкам оборудования.

«Пока рынок Дальнего Востока не будет насыщен оборудованием, АО “ГЛОНАСС» не будет перераспределять поставки в другие российские регионы, хотя заявки поступили уже от 80 компаний из как минимум 10 регионов страны», – добавили представители компании-оператора.

Отметим, временный порядок выпуска в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию РФ, заработал в Приморье в начале апреля. С этого момента в Приморье поступило 5200 систем вызова экстренных оперативных служб. Постами Владивостокской таможни выдано 3377 паспортов технических средств, где в особых отметках значится номер индивидуального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: госструктура  экстренная оперативная служба  цена  миклушевский  авто  ЭРА-ГЛОНАСС  установка  прамая линия  иномарка 



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