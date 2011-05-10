Весенние хлопоты в условиях экстремальной эксплуатации

Как справедливо считают мастера «ЦРТ–автосервис», владеющего брендом «Желтый бокс», весеннее сезонное обслуживание наши автовладельцы проводят с меньшим энтузиазмом, нежели осенне-зимний подготовительный цикл.

Скорее всего, считают мастера, дело в том количестве неотложных мер и технических решений, необходимых автомобилю, только что проснувшемуся от зимней спячки. Как мы все помним, в этом году «зимняя спячка» традиционно была долгой в условиях затяжных низких температур, помноженных на разбитые вдребезги дороги и повсеместную реконструкцию.

Исходя из списка необходимых диагностических мер, предоставленных мастерами «ЦРТ-автосервис», немногие автовладельцы решатся на полный комплекс ремонтно-восстановительных мер по отношению к своему железному коню.

Тем же, кто все-таки машину ценит, относится к ней с уважением и любовью, несколько советов от «Желтого бокса» не повредят, а лишь укрепят во мнении, что долгая жизнь автомобиля возможна через качественную диагностику, обслуживание и ремонт!

Поэтому, перво-наперво, диагностика. В идеале, считает директор «ЦРТ-автосервис» Сергей ЮДИН, на диагностическом стенде должна побывать каждая без исключения машина, независимо от того, откуда она выехала: из теплого бокса гаража крупного предприятия или со стоянки на окраине города-села.

Снег, песок, соль, ямы, пыль и щебень, всего этого с лихвой было вывалено зимой на наши дороги – все это не удлиняет жизни ходовой части автомобиля. Если кто-то думает, что волшебный шкильдик «4х4» или «off road» спасет от ям и выбоин, то «надежды юношей питают», не более. Ломается все, а условия нашего движения – тот катализатор, который ускоряет деструктивную реакцию автомобиля на эти условия.

Разумеется, от посещения диагностического стенда, строительство мостов и дорог не ускорится, но во всяком случае, можно будет узнать, а с этим и удлинить жизнь не только автомобиля, а может быть свою и того парня, который будет переходить дорогу в аккурат за той самой ямой.

Второй момент – топливная аппаратура, мотор, трансмиссия. Пусть эти детали машины с суровыми погодными и дорожными условиями не контактируют напрямую, но от качества применяемых эксплуатационных материалов (сиречь – топливо и масло) также нуждаются пусть и в сезонной, но диагностике.

Например, по состоянию на конец апреля, начало мая еще не на всех АЗС Приморского края появилось летнее дизельное топливо. Зато повсеместно, за исключением разве что, северной глубинки, стоят плюсовые температуры, которые на большинстве территорий края уже стали среднесуточными.

Уже сегодня владельцы дизельных автомобилей начали сталкиваться с проблемой горячего пуска двигателя, что в свою очередь стало следствием использования зимнего («сухого») дизтоплива. К чему это может привести, популярно объяснят в «ЦРТ-автосервис» на диагностике, а заодно могут показать фото и видеоиллюстрации двигателей, пострадавших от невнимательности, а где-то и скаредности их владельцев.

Что до автомобилей с бензиновыми моторами, то тут немного проще. ГОСТ не делит бензиновое топливо «по погоде», но это совсем не значит, что бензиновые агрегаты не нуждаются в уходе и диагностике. Примером может служить весенняя болезнь моторов с непосредственным впрыском топлива, больше известных под фирменными названиями для каждого мирового производителя: для ММС – GDI, Toyota – D4, Nissan – Neo-Di, и т.д.

Из-за перепада температур, а также качества топлива, которое у нас еще далеко от стандартов, соответствующих таким продвинутым моторам, в ТНВД образуется конденсат, который со временем оседает в виде ржавчины на клапанах, вследствие чего забиваются фильтры насоса. Ну, а конечный итог плачевен – минимум выход из строя ТНВД, максимум – на помойку с ним вылетает и двигатель. Цена вопроса - от 2 до 8 тыс. долларов, в зависимости от модели и года выпуска автомобиля.

Поэтому владельцы таких авто просто обязаны оставить сомнения и уже сорганизоваться на пороге автотехцентров - диагностика все-таки дешевле.

Кроме того, в «Желтом боксе» вам подскажут не только нюансы и периодичность диагностики и технического обслуживания автомобиля. Немаловажным подспорьем в нелегкой жизни автовладельца будут предложенные услуги по поиску и покупке запасных частей и материалов.

Ну, а качественный ремонт ходовой части, двигателей, топливной аппаратуры – конек «ЦРТ-автосервиса». О чем, кстати, говорит и звание лучшего автосервиса, в суровой конкурентной борьбе буквально завоеванное «Желтым боксом» второй год подряд.

Выбор, как говорится, и выводы делать только вам!

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