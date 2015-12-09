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В Приморье взялись за безопасность на дорогах
Программа по безопасности дорожного движения должна появиться в каждом муниципальном образовании, считает депутат ЗС ПК Юрий Корсаков
В ходе круглого стола «Общество и власть: прямой диалог» на «Форуме действий» отделения Общероссийского народного фронта в Приморье депутат Законодательного Собрания Приморского края, член регионального штаба ОНФ Юрий КОРСАКОВ предложил проводить постоянный мониторинг ситуации с безопасностью на дорогах региона. По мнению депутата, главная задача сегодня - добиться максимального снижения смертности и травматизма в результате ДТП. А для этого необходимо, чтобы в каждом муниципальном образовании были приняты программы по безопасности дорожного движения, уверен депутат, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
В мае 2015 года президент России Владимир ПУТИН, выступая на правительственной комиссии по социально-экономическому развитию, дал поручение разработать комплекс мер по снижению травматизма и гибели людей на дорогах. Для Приморья, одного из самых автомобильных регионов страны, вопрос безопасности на дорогах далеко не праздный. Только за 9 месяцев 2015 года в результате ДТП в крае погибли 264 человека. И хотя в последние годы этот показатель неуклонно снижается, работу по профилактике дорожных происшествий необходимо усиливать.
По мнению Юрия Корсакова, повышение безопасности дорожного движения - комплексная задача, эффективно решить которую можно только при участии общественности. Ведь уровень травматизма и смертности на дорогах зависит не только и не столько от технического состояния магистралей, как принято думать. На эти показатели влияют и оперативность медицинской помощи пострадавшим в ДТП, и оснащенность пешеходных переходов в соответствии с современными требованиями, и понимание своей ответственности участниками дорожного движения - как автомобилистами, так и пешеходами.
- Еще когда я был депутатом городской думы, я поставил себе задачу улучшить ситуацию с дорожной безопасностью во Владивостоке. Мы создавали рабочие группы при думе, поднимали общественность. В результате нам удалось добиться того, чтобы расходы городского бюджета на обеспечение безопасности на дорогах увеличились в несколько раз - с 7 до 38 млн руб., - рассказывает Юрий Корсаков.
Когда в 2014 году Юрий Корсаков стал депутатом Законодательного Собрания, на уровне краевого парламента также была создана рабочая группа по безопасности дорожного движения. В нее вошли представители профильных департаментов краевой администрации, ГИБДД, общественники. Результат не заставил себя ждать: два с половиной года назад Приморский край являлся одним из 15 самых аварийно опасных регионов, а в 2015 году Приморье вошло в тройку регионов-лидеров по снижению процента погибших на дорогах. На краевом уровне меры по улучшению ситуации с безопасностью на дорогах предусмотрены в рамках госпрограммы «Безопасный край», а в бюджетах разных уровней заложены траты на содержание федеральных и региональных дорог.
Основная проблема на данном этапе - недостаточные расходы муниципальных образований на улучшение ситуации с безопасностью на дорогах. Именно муниципалитеты должны создавать условия для того, чтобы вероятность контакта пешеходов и транспорта на дороге была минимальной: обустраивать пешеходные переходы, устанавливать светофоры и ограждения. И, конечно, вести необходимую пропаганду в образовательных учреждениях. Но во многих городах и районах программ по обеспечению дорожной безопасности до сих пор нет. Типичная ситуация: ГИБДД выдает муниципалам предписание привести в соответствие со стандартом пешеходный переход, но чиновники не делают этого, ссылаясь на недостаток финансирования.
Юрий Корсаков считает, что на безопасности жителей края - как пешеходов, так и автомобилистов - экономить нельзя. Поэтому собственная программа по безопасности дорожного движения, разработанная с обязательным участием представителей общественности, должна появиться в каждом из 34 муниципалитетов края. Активное участие «Народного фронта» в мониторинге ситуации с безопасностью на дорогах в каждом муниципальном образовании помогло бы найти «узкие места» на муниципальных дорогах, а также наладить взаимодействие между ГИБДД и местными властями по этим вопросам. А если будет необходимо, авторитет ОНФ позволит воздействовать на чиновников, чтобы они не отмахивались от требований установить светофор или оборудовать «зебру» у школы дежурной фразой «нет денег».
- Многие мероприятия, которые позволят сделать наши дороги безопаснее, не требуют больших финансовых вложений. Но у чиновников должна быть ответственность перед обществом, а не только перед вышестоящим начальством. Когда общество ставит задачу перед властью и вносит конкретные предложения, это приводит к положительному результату, - уверен Юрий Корсаков.
Артем СТРОГИН. Фото Primamedia.Ru Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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