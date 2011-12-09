В Приморском крае пунктов техосмотра на всех не хватит

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря, ZRPRESS. С 1 января 2012 года автомобилисты Приморского будут проходить техосмотр по новым правилам, но проблема дефицита пунктов технического осмотра остается нерешенной.

Как писал ZRpress, российское правительство утвердило типовую форму договора, который будет заключаться между оператором техосмотра и автовладельцем, а также указало, какие требования к автомобилю можно исключить из обязательных. Так, например, необязательным для техосмотра стало присутствие в салоне автомобильной аптечки, да и справка о здоровье самого автовладельца теперь больше не нужна.

Со следующего года больше внимания планируется уделять непосредственно автомобилю. Число необходимых процедур диагностирования увеличилось с 43 до 49, а время их проведения, наоборот, сократилось. Теперь легковой автомобиль надо будет осмотреть в течение 30 минут, а грузовик потребует на 2 минуты больше. Таким образом, одна диагностическая линия сможет обслужить примерно 16 машин в день, или 4608 автомобилей в год.

При этом проблема возможного дефицита пунктов технического осмотра остается нерешенной.



В Приморском крае, по данным ГИБДД,

зарегистрировано более 1 млн автомобилей.



Простая арифметика показывает, что для обслуживания этого автопарка с учетом утвержденного норматива времени потребуется более 200 ПТО по всему краю. На сегодняшний же день их количество, с учетом проходящих процедуру аккредитации, составляет около 70 единиц, что позволяет предположить возникновение новой волны очередей на техосмотре.

Объявленный ГИБДД Приморского края 26 ноября конкурс на право проведения техосмотра, теоретически способен привлечь в этот бизнес новые структуры, однако многие эксперты считают, что на практике существенного передела рынка не произойдет: здесь слишком ярко выражена сфера влияния силовиков, незаинтересованных в разрушении собственной монополии.

Дмитрий ФОМИЧЕВ, "Золотой Рог" - ZRpress.ru.