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Находка прирастет виадуком
Чтобы сократить аварийность в зимний период на опасном участке дороги в районе центральной площади г. Находки, автомобилисты округа приняли решение обратиться в администрацию с требованием установки виадука на данном участке.
По инициативе посетителей находкинского раздела форума drom.ru в городе был проведен опрос о необходимости установки сооружения. Как отметила руководитель приморского отделения Федерации автомобилистов России Анастасия ЗАГОРУЙКО, со своей стороны ФАР готова также поддержать инициативу находкинских автовладельцев.
"В самое ближайшее время на официальном сайте организации появится бланк для подписи под обращением. И в течение 3 месяцев планируется сбор подписей. Такой срок установлен в связи с тем, что впереди- новогодние праздники, и необходимо время для отражения позиции горожан. При подготовке обращения мы также обратили внимание администрации на возможность установки сооружения в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", - отметила Загоруйко.
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