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Владивостокский завод Sollers в первом полугодии выпустил 11,5 тыс. внедорожников SsangYong
Автомобильное предприятие Группы Sollers во Владивостоке в первом полугодии 2011 года выпустило 11,5 тыс. внедорожников SsangYong, что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
1 июля ООО "Соллерс - Дальний Восток" выпустило 5-тысячный кроссовер SsangYong New Actyon. На данный момент на автозаводе из 5 тыс. произведенных кроссоверов New Actyon 2,515 тыс. имеют полный привод, 2,485 тыс. – передний. 2,070 тыс. оснащены механической коробкой передач, 2,930 тыс. – автоматической. В 2,963 тыс. автомобилей стоит двигатель мощностью 175 л.с., в 2,037 тыс. мощность двигателя составляет 149 л.с.
Производство New Actyon запущено на автозаводе 23 декабря 2010 года. В июле на линии рамных внедорожников и внедорожников с несущим кузовом будет производиться 123 машины в сутки.
Досье "ЗР": Группа Sollers запустила автомобильное производство во Владивостоке 29 декабря 2009 года. Общий объем инвестиций в проект составляет более 1,8 млрд рублей. Предприятие собирает 5 моделей SsangYong - Kyron, Rexton, Actyon, Actyon Sports и New Actyon.
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