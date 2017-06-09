В Приморье за год в ДТП с автобусами ранено 259 пассажиров

Нелегальные перевозчики продолжают угрожать безопасности пассажиров на дорогах Приморья

Ежедневно сотни людей становятся заложниками «серого» транспортного бизнеса. На дорогах Приморья десятки междугородних автобусов работают без обязательного лицензирования маршрутов. При этом пассажиры, садящиеся в автобусы, уже не могут разобрать, где легальный, а где теневой перевозчик.

Перевозка под видом организации туризма зашла на автовокзалы. Истина о перевозчике выясняется при попадании автобуса в ДТП. Самая распространенная ситуация, когда среди пассажиров есть пострадавшие и нет страхового возмещения. При этом контролирующие органы уже несколько лет расписываются в собственном бессилии и делают вид, что ничего не происходит.

Информация о плачевном состоянии транспортной безопасности на перевозках между городами в Приморье замалчивается. Большинство пострадавших пассажиров в авариях не могут идентифицировать автобус, в котором они попали в ДТП, к какой либо компании.

Попавший в аварию Александр ЯГУДИН решил обратиться в СМИ после того, как двухмесячные поиски компании-перевозчика не привели к желаемому результату. По его словам, обращение в местное управление Госавтонадзора осталось без ответа.

«Больше месяца пытаюсь обратить внимание надзорных структур на то, что в Приморье не соблюдаются правила перевозки пассажиров. Люди страдают в ДТП, а потом оказывается, что они как пассажиры не были застрахованы. Мой случай более чем показательный. В Шкотово я купил билет на якобы маршрутный автобус, который следовал из Находки во Владивосток. Однако меня насторожило, что даже при посадке в автобус мне не дали билет. Водитель просто взял у меня 150 рублей, заявив, что можно сесть на свободное место. Автобус только отъехал, как я почувствовал удар. На минуту потерял сознание, когда очнулся, увидел, что произошло ДТП. Автобус столкнулся с Тойотой Лэнд Крузер. Мне стало плохо, и я попытался прийти в себя. Когда пришел в себя, оказалось, был весь в крови, так как была рассечена голова. Попросил водителя вызвать скорую помощь, но водитель, то ли в шоке был, то ли не хотел, чтобы скорая приехала, но на мою просьбу не отреагировал. В итоге я самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. Она приехала очень быстро и оказала мне первую помощь. Потом на место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД. Они сразу сказали, что виноват водитель автобуса. Стали проверять лицензии, в автобусе их оказалось сразу две. На несколько компаний. Составили протокол и нарисовали схему.

До Владивостока доехал на другом автобусе. Пошел в медицинское учреждение, поставили диагноз сотрясение. Пришлось проходить курс лечения.

После лечения выставил этой компании претензию. Хотел взыскать средства, потраченные на лечение. Нанял юриста, который уверил меня, что перевозчик обязан страховать пассажиров. Однако выяснилось, что эта компания не страхует в обязательном порядке своих пассажиров. Более того, она, по всей видимости, занимается полулегальными перевозками. Я отправил письма и обращение в транспортную инспекцию, но официального ответа не получил. Обратился с жалобами в прокуратуру, считаю, что они должны принять меры, чтобы защитить людей от таких недобросовестных перевозчиков».

Только подобные ДТП рисуют истинную картину, сложившуюся на рынке междугородних перевозок на территории Приморского края. Оказалось, что обращение пострадавшего дошло до Врио начальника Управления — главного государственного инспектора госавтодорнадзора Анастасии ЛЯХУТИНОЙ. Правда, в беседе с корреспондентом «Золотого Рога» глава транспортной инспекции заявил, что наказывать перевозчика их ведомство не будет торопиться.

«Они застраховались после этого происшествия, - заявила чиновница. – И кто вам сказал, что это нелегальные перевозчики, по моей информации, у них есть лицензия. Если говорить о ситуации в целом, то виноваты сами пассажиры, которые экономят 50-30 рублей и садятся в нелегальные автобусы».

Мягкость чиновницы, которая считает, что страховать пассажиров после того, как автобус попал в ДТП, наводит на определенные мысли о профессиональной пригодности и соответствии должности. Компания вышла на маршрут без страховки, а чиновница, которая должна провести служебное расследование инцидента, в котором пострадал человек, в беседе с корреспондентом «Золотого Рога» выступает адвокатом перевозчика. Имея таких защитников, любая компания без страха будет катать незастрахованных пассажиров.

А официальные перевозчики о страховании пассажиров не забывают.

Как рассказывает директор некоммерческого партнерства "Приморское региональное объединение автотранспортников" Игорь НЕКРАШЕВИЧ, ответственность страхуется на 2 миллиона рублей: «Закон предусматривает, что предприятие, оказывающее услугу, обязано обеспечить страхование своих пассажиров. Если компании не экономят на этом, то они получают преимущество в конкурентной борьбе. А так как в Приморье контролирующие органы предпочитают проверять только легальные компании, серые предприниматели возят людей и без страховки, и без лицензий».

Однако транспортная инспекция обязана работать по выявлению таких компаний. Руководитель местного управления Госавтонадзора признается, одна из самых болевых точек обеспечения транспортной безопасности на междугородних автобусных перевозках это туристическое и заказное прикрытие.

«Основной проблемой в деятельности управления является недостаточная правовая база, особенно по линии хозяйствующих субъектов – не лицензиатов, осуществляющих «заказные» перевозки. Их уровень ответственности за нарушения транспортного законодательства в разы ниже, чем у лицензиатов. Одна из проблем в транспортном комплексе Приморского края – недобросовестная конкуренция на пассажирском автотранспорте», - сказано в отчете Приморского управления государственного дорожного надзора.

Вот только пока эту конкуренцию никто не хочет искоренить. «Наша инспекция особо повлиять на эту ситуацию с заказными перевозками не может, - признается Анастасия Ляхутина. - У нас просто не хватает людей».

То, что руководитель управления признается в том, что он не может обеспечить выполнение надзорных функций и начать кампанию по искоренению рынка нелегальных перевозок, жителям Приморья оптимизма не добавляет. В Уссурийске и других муниципальных образованиях рынок нелегальных перевозок доходит до 50%. Легальные компании вынуждены сокращать свои маршруты. При этом общая статистика ДТП удручает.

Досье «Золотого Рога»: В Приморском крае за январь-декабрь 2016 года из общего количества ДТП – 200 произошло с участием автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автобусные перевозки, в которых 6 человек погибло и 259 ранено. Количество ДТП по вине водителей автобусов лицензиатов за период с января по декабрь текущего года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 23,9% (с 71 до 54), число раненых уменьшилось на 8,9% (с 79 до 72).

Основными причинами ДТП при перевозках пассажиров на регулярных маршрутах являются сознательные нарушения водителями Правил дорожного движения, в том числе: несоответствие скорости конкретным условиям движения – 40%, несоблюдение очередности проезда – 20%, неправильный выбор дистанции – 20%. Одной из причин ДТП при перевозках пассажиров на регулярных маршрутах является недостаточный контроль, а в некоторых случаях его отсутствие со стороны руководителей и специалистов автопредприятий за работой водителей на маршрутах.

Основными видами происшествий стали: падение пассажира – 50%, столкновение ТС – 30%, , наезд на пешехода – 10%.

«Нелегальные перевозчики больше не скрываются, - рассказывает директор некоммерческого партнерства "Приморское региональное объединение автотранспортников" Игорь Некрашевич. - Потери бизнеса значительны, но еще больше беспокоит то, что перевозки между городами становятся реально опасными для пассажиров. Техническое состояние транспорта «шаровиков» никто не контролирует, водители не проходят медицинское освидетельствование, в пути постоянно нарушается скоростной режим.

Более того, чувствуя безнаказанность, этот «серый бизнес» заходит на автовокзалы. Там работают компании, которые продают экскурсионные путевки. Например, из Владивостока в Находку или другие города. Но, на самом деле, продажа путевки эта попытка оградить себя от внимания контролирующих структур. Фактически речь идет о функционировании маршрутов междугородних перевозок без оформления и лицензирования.

Возле территории автовокзала работают зазывалы, которые перехватывают пассажиров. В помещениях автовокзалов туристические кассы активно демпингуют по ценам, пользуясь тем, что расходы на транспортную безопасность у туристов в разы меньше».

«На автовокзале в Находке удалось убрать туристическую кассу. Теперь борьба идет с теми нелегалами, кто пытается перехватывать поток у территории. Органы ГИБДД поставили знаки запрещающие остановку. Ночью сразу была попытка их демонтажа. Во Владивостоке около территории автовокзала за день паркуется несколько десятков незаконных автобусов. Однако ГИБДД и Ространснадзор не заинтересованы в установке знаков. Транспортными перевозками занимаются третьи компании, в ведении которых автобусы, маршруты и водители. Среди транспортных компаний тоже есть свое разделение. Одни легальные, вторые – полулегалы, третьи - самая неконтролируемая часть – теневые перевозчики», - рассказывает генеральный директор Находкинского пассажирского автотранспортного предприятия Алексей ГАШЕВ.

Сколько времени еще будет продолжаться режим вольницы у междугородних перевозчиков эксперты сказать не могут. Но в других регионах остроты проблемы уже нет, так как были приняты законодательные акты на местном уровне. Да и надзорные органы «не кошмаря» легальный бизнес, почистили рынок от нелегалов.

Юрий РОГОВ.