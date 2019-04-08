Правый руль оказался безопасным

Край праворульных автомобилей не попал в число опасных для водителей регионов

Госавтоинспекция МВД РФ опровергла миф об опасности правого руля – Приморский край, считающийся столицей праворульных автомобилей, не попал в число опасных для водителей в 2018 году.

Согласно данным ведомства, которые приводит РИА Новости, больше всего в 2018 году людей погибло на дорогах Краснодарского края - 1 тысяча 53, Московской области - 938, Ростовской области - 554, Республики Башкортостан - 550, города Москва - 465. Затем следует Воронежская область - 443, Ставропольский край - 439, Ленинградская область - 438, Челябинская область - 410, Нижегородская область - 386.

По данным ГИБДД, всего в 20 регионах число погибших на дорогах составило меньше 100 человек. В том числе на Чукотке жертвами аварий стали лишь два человека.

Также в Госавтоинспекции привели данные по регионам, где больше всего людей пострадали в ДТП. На первом месте по этому показателю оказался город Москва - 10 тысяч 469 человек, на втором месте - Краснодарский край - 8 тысяч 675, Санкт-Петербург на третьем месте - 7 тысяч 693, четвертое и пятое места заняли Московская область - 7 тысяч 259 и Нижегородская область - 7 тысяч 21. Во второй пятерке число пострадавших оказалось ниже 7 тысяч: Республика Татарстан - 5 тысяч 698, Республика Башкортостан - 5 тысяч 519, Челябинская область - 5 тысяч 537, Самарская область - 5 тысяч 294, Ростовская область - 4 тысячи 860.

Всего в 2018 году в ДТП на дорогах России погибли 18 тысяч 214 человек, пострадали - 214 тысяч 853 человека. Общее количество ДТП составило 168 тысяч 99.

Однако стоит отметить, что статистика Приморского края за февраль 2019 удручает. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года все показатели выросли: произошло 196 ДТП (+32,5 %), погиб 21 человек (+61,5%), ранено 238 человек (+45,1%).

По данным статистики, сначала года в Приморье зарегистрировано147 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения. По вине пьяных лихачей погибли 15 человек, 95 – получили травмы различной степени тяжести, в том числе 3 несовершеннолетних. Повреждено 240 транспортных средств. Наибольшее число автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды, отмечено в городах Владивосток, Уссурийск, Артем и Дальнегорск. Пик происшествий пришелся на воскресенье, промежуток времени с 20 до 21.

Госавтоинспекцией продолжена практика проведения массовых проверок водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения. В ходе профилактических рейдов с начала года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 2 тыс. 786 нетрезвых водителей. Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.