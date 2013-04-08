Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье полиция начала массовые проверки автотранспорта
Полиция в Приморье в понедельник начала массовые проверки междугородних и международных автобусов, а также грузового транспорта на предмет наличия тахографов, нарушителей штрафуют, сообщил РИА "Новости" представитель краевого УГИБДД России.
Тахографами в обязательном порядке должны быть оснащены транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров (от восьми человек) в междугороднем и международном сообщении, а также грузовики массой от 3,5 тонн, используемые для перевозки грузов.
"С сегодняшнего дня инспекторы технического надзора ГИБДД начали жестко штрафовать за отсутствие тахографов. За это правонарушение водителей наказывают штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей, должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
Предложение оснастить автотранспорт тахографами появилось вследствие реакции руководства страны на серию крупных дорожных автокатастроф с участием автобусов и грузовиков, где во многих ДТП главной причиной стало переутомление водителей.
В июне прошлого года президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон о внесении поправки в закон "О безопасности дорожного движения", предусматривающей обязательное оснащение транспортных средств техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографами), сообщает РИА "Новости".
Новости тематики
- На о. Русском около Приморского океанариума изменится схема организации дорожного движения
- Во Владивостоке начинается восстанавление дороги на улице Станюковича
- В туристическом центре Владивостока введут запрет на остановку и стоянку автомобилей
- Во Владивостоке планируют внедрить систему интеллектуальных светофоров
- На дорогах Приморья усиленно работают средства автоматической фиксации
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Власть кольца не распространилась на Владивосток
- В Приморье взялись за безопасность на дорогах
- На Приморский край приходится одна пятая часть всех праворульных машин России
- В Приморье на треть снизилась аварийность на дорогах
Новости раздела
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье
- У ГИБДД отняли госномера
- На о. Русском около Приморского океанариума изменится схема организации дорожного движения
- Простые правила моторного масла
- Дальнобойщиков обложат новым побором
- Оформление полиса ОСАГО стало настоящим квестом для приморцев
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Завод автодвигателей Mazda в Приморье обзавелся корпусом основного производства
- Во Владивостоке начинается восстанавление дороги на улице Станюковича
- Задержите дыхание
Комментарии
-
-
-
-
-
абориген12:00, 08.04.2013#
И автор видимо забыл упомянуть, что все приборы должны быть произведены в соответствии за приказом №36. Т. е. выпускавшиеся ранее, даже в цивилизованной Европе для нас никак оказывается не годятся, а годятся только выпущенные неким избранным для нас отечественным производителем. Причём похоже, что одним-единственным. . . Только вот избранный одобренные выпускать в необходимом объёме не в состоянии. Да и зачем ему избранному этим париться?!. . . Он же избранный :)) А вот зарабатывающие на кусок хлеба за рулём париться будут - ибо власть (ограничившая их право выбора) с удовольствием напомнит, что "закон суров" и таки будет "жестко штрафовать за отсутствие тахографов". Ну и кто они после этого??. . .
-
-
-
-
-
Перевозчик.12:12, 08.04.2013#
А тахограф, это чё? А если два водилы, а если я поеду окольным длинным путем, или наоборот, коротким. Хрень это все. Предлагаю этим принимальщикам законов вставить счетчик в з. . . цу. Пусть озвучат тарифы. Надо озвучить цены и обнародовать прейскурант, а то даже и не знаешь, сикоко и кому надо дать.
-
-
-
-
-
-
абориген12:30, 14.04.2013#
теперь ситуация чуть ухудшилась. Согласно пиказа №36 соответствуют спецификации только цифровые приборы (аналоговые теперь вне закона), только две модели "Меркурий" и "Штрих", да и они только при уловии наличия блока СКЗИ. Т. е. не имеющие блока так же оказались- вне закона. Добросовестные перевозчики заблаговременно закупились недешёвыми приборами, а тут раз - и нежданчик - за полтора месяца до вступления в силу новая вводная :))) чтобы не расслаблялись. Не вполне понятно какую такую секретную информацию обрабатывает прибор, что её непременно нужно так жосско криптографировать. Может причина в том, что держателем прав на всё связанное с СКЗИ (производство, обслуживание и т. п. ) является некое силовое ведомство? Но самое циничное в том, что начать выпуск соответсвующих требованиям приборов планируется только в мае. . .
-
-
-
Псевдоним12:17, 14.04.2013#
Не, заводик по изготовлению этой хрени наши бизмесмены-чиновники делать не будут. Это нужно все таки оформлять, закупать оборудование, материалы, нанимать работников, платить им какие-то копейки, платить налоги или убегать от них, а это все, даже для них сложно, да и мозгой нужно шевелить, а где мозгу взять, когда её ни когда не было. Будет все проще - накупят в Китаее за 3 рубля штуку, а продавать будут за 30 тысяч рублей, на второй день эта штука выйдет из строя, покупай новую и так до бесконечности или плати каждый раз гаишнику. Золотая жила, вытянутая из народа.
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
Очередная компания. Билят! Как достали эти полицаи!!!