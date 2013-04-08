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В Приморье полиция начала массовые проверки автотранспорта

08 Апреля 2013, 10:45 | Приморье

С 1 апреля в России введена административная ответственность за управление транспортом без тахографа — контрольного устройства для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя — или с неисправным прибором.

Полиция в Приморье в понедельник начала массовые проверки междугородних и международных автобусов, а также грузового транспорта на предмет наличия тахографов, нарушителей штрафуют, сообщил РИА "Новости" представитель краевого УГИБДД России.

Тахографами в обязательном порядке должны быть оснащены транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров (от восьми человек) в междугороднем и международном сообщении, а также грузовики массой от 3,5 тонн, используемые для перевозки грузов.

"С сегодняшнего дня инспекторы технического надзора ГИБДД начали жестко штрафовать за отсутствие тахографов. За это правонарушение водителей наказывают штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей, должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Предложение оснастить автотранспорт тахографами появилось вследствие реакции руководства страны на серию крупных дорожных автокатастроф с участием автобусов и грузовиков, где во многих ДТП главной причиной стало переутомление водителей.

В июне прошлого года президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон о внесении поправки в закон "О безопасности дорожного движения", предусматривающей обязательное оснащение транспортных средств техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографами), сообщает РИА "Новости".

Автор: РИА "Новости"
Теги: грузы  транспорт  авто  ГИБДД  Путин  авария  автобусы  проверки  штраф  президент россии 



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Комментарии

  • Последний бровеносец11:39, 08.04.2013#

    Очередная компания. Билят! Как достали эти полицаи!!!

  • Псевдоним13:10, 14.04.2013#

    ты носорог! полицаи то тут причем? на правительство греши!

  • 22811:41, 08.04.2013#

    Каждому члену правительства вставить надо тахогроф, может делом бы занялись. . . . . . . . .

  • Псевдоним11:43, 08.04.2013#

    Очередной грабеж граждан.

  • абориген12:00, 08.04.2013#

    И автор видимо забыл упомянуть, что все приборы должны быть произведены в соответствии за приказом №36. Т. е. выпускавшиеся ранее, даже в цивилизованной Европе для нас никак оказывается не годятся, а годятся только выпущенные неким избранным для нас отечественным производителем. Причём похоже, что одним-единственным. . . Только вот избранный одобренные выпускать в необходимом объёме не в состоянии. Да и зачем ему избранному этим париться?!. . . Он же избранный :)) А вот зарабатывающие на кусок хлеба за рулём париться будут - ибо власть (ограничившая их право выбора) с удовольствием напомнит, что "закон суров" и таки будет "жестко штрафовать за отсутствие тахографов". Ну и кто они после этого??. . .

  • кто это сделал07:34, 10.04.2013#

    +10500 идея как всегда хорошая, а вот реализация через ж-пу(умом Россия не понять)

  • Псевдоним07:59, 10.04.2013#

    Угадал, солидарен! Слов от злости нет. . . .

  • Псевдоним12:04, 08.04.2013#

    какой то чинуша купил фабрику по производству тахографов что-ли ))) надо срочно впаривать населению

  • Псевдоним02:28, 11.04.2013#

    министр транспорта и хозяин "конторы" оба Соколовы - отец и сын.

  • Перевозчик.12:12, 08.04.2013#

    А тахограф, это чё? А если два водилы, а если я поеду окольным длинным путем, или наоборот, коротким. Хрень это все. Предлагаю этим принимальщикам законов вставить счетчик в з. . . цу. Пусть озвучат тарифы. Надо озвучить цены и обнародовать прейскурант, а то даже и не знаешь, сикоко и кому надо дать.

  • Псевдоним13:02, 08.04.2013#

    А какой статьей руководствуется инспектор ГИБДД, чего то в статье не указано, да потому что нет такой статьи в законе!!! Сами придумывают что хотят, народ уже полностью задушили.

  • Псевдоним07:28, 10.04.2013#

    ИдиОТЫ!!!!

  • Псевдоним07:49, 11.04.2013#

    да у нас в крае находится чувак под названием зам министра транспорта рф вот у него и нужно спросить сколько и как еще можно подоить людей которые их содержат

  • Lacosta08:00, 11.04.2013#

    пробежитесь по кампаниям которые имеют лицензию в городе на установку тахографов. Цены: от 40000 руб до 90000 руб. Комерция однако. В Белгороде цена одного тахографа 27000 руб. У нас все как всегда!!!

  • Котик11:05, 14.04.2013#

    Вообще то эта фигня действует в России уже 10 лет. Мы еще тогда поставили эту ни кому не нужную штуку на фуры которые гоняют в Китай. . . . Каждый раз достаешь новые кругляшки, старые показываешь. Короче идиотизм полный. Теперь уже и на всю Россию распространили.

  • абориген12:30, 14.04.2013#

    теперь ситуация чуть ухудшилась. Согласно пиказа №36 соответствуют спецификации только цифровые приборы (аналоговые теперь вне закона), только две модели "Меркурий" и "Штрих", да и они только при уловии наличия блока СКЗИ. Т. е. не имеющие блока так же оказались- вне закона. Добросовестные перевозчики заблаговременно закупились недешёвыми приборами, а тут раз - и нежданчик - за полтора месяца до вступления в силу новая вводная :))) чтобы не расслаблялись. Не вполне понятно какую такую секретную информацию обрабатывает прибор, что её непременно нужно так жосско криптографировать. Может причина в том, что держателем прав на всё связанное с СКЗИ (производство, обслуживание и т. п. ) является некое силовое ведомство? Но самое циничное в том, что начать выпуск соответсвующих требованиям приборов планируется только в мае. . .

  • Псевдоним11:44, 14.04.2013#

    А если ктнибуть из водителей овсериться и произойдет авария сразу внедрят анальный чепик.

  • Псевдоним11:50, 14.04.2013#

    достали поборщики!!!лучше бы дороги делали!!последние копейки с нас сдирают и все уходит в карман их!!свиньи жирные!!!

  • Псевдоним12:17, 14.04.2013#

    Не, заводик по изготовлению этой хрени наши бизмесмены-чиновники делать не будут. Это нужно все таки оформлять, закупать оборудование, материалы, нанимать работников, платить им какие-то копейки, платить налоги или убегать от них, а это все, даже для них сложно, да и мозгой нужно шевелить, а где мозгу взять, когда её ни когда не было. Будет все проще - накупят в Китаее за 3 рубля штуку, а продавать будут за 30 тысяч рублей, на второй день эта штука выйдет из строя, покупай новую и так до бесконечности или плати каждый раз гаишнику. Золотая жила, вытянутая из народа.

  • Псевдоним12:37, 14.04.2013#

    покричите тут и дальше пойдете ишачить на гос-во терпилы

  • киборг18:05, 14.04.2013#

    в большинстве японских грузовиков тахографы есть стандартно, и выходит они не кошерны и надо брать именно наши? просто грабеж

  • Псевдоним18:45, 14.04.2013#

    лутьшеб чурок на знание ПДД проверяли!!! чем хернёй заниматся!

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