В Приморье полиция начала массовые проверки автотранспорта

С 1 апреля в России введена административная ответственность за управление транспортом без тахографа — контрольного устройства для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя — или с неисправным прибором.

Полиция в Приморье в понедельник начала массовые проверки междугородних и международных автобусов, а также грузового транспорта на предмет наличия тахографов, нарушителей штрафуют, сообщил РИА "Новости" представитель краевого УГИБДД России.

Тахографами в обязательном порядке должны быть оснащены транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров (от восьми человек) в междугороднем и международном сообщении, а также грузовики массой от 3,5 тонн, используемые для перевозки грузов.

"С сегодняшнего дня инспекторы технического надзора ГИБДД начали жестко штрафовать за отсутствие тахографов. За это правонарушение водителей наказывают штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей, должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Предложение оснастить автотранспорт тахографами появилось вследствие реакции руководства страны на серию крупных дорожных автокатастроф с участием автобусов и грузовиков, где во многих ДТП главной причиной стало переутомление водителей.

В июне прошлого года президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон о внесении поправки в закон "О безопасности дорожного движения", предусматривающей обязательное оснащение транспортных средств техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографами), сообщает РИА "Новости".