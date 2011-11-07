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Перебои с бензином в Приморье вызваны общим недостатком ресурсов на рынке Дальнего Востока
НК "Альянс" в конце прошлой недели временно ограничила 20 литрами "в одни руки" отпуск самых ходовых марок бензина - Аи-92 и Аи-95 - на своих АЗС в Приморье. Ранее проблемы с 95-м возникли в Хабаровском крае и Приамурье. Перебои снабжения бензином вызваны общим недостатком ресурсов на рынке. Усугубляет ситуацию неудовлетворительная работа ж/д.
В понедельник пресс-служба Приморского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) сообщила, что антимонопольный орган не нашел признаков неправомерных действий участников рынка нефтепродуктов в Приморье по созданию дефицита и сговора между участниками рынка.
По результатам выездной проверки УФАС установлено, что бензин и дизельное топливо на АЗС ОАО "Приморнефтепродукт" (сбытовая "дочка" НК "Альянс") и ООО "РН-Востокнефтепродукт" (сбытовая "дочка" НК "Роснефть") отпускаются без ограничений. В ограниченных объемах топливо отпускалось только на АЗС компании "Бензо".
Причинами ограниченных объемов топлива стали задержка цистерн на железнодорожных станциях и нарушение графика отгрузок топлива с Комсомольского НПЗ (принадлежит НК "Роснефть").
В сообщении отмечается, что в данный момент ситуация на АЗС компаний "Бензо" стабилизировалась - идет отгрузка топлива.
"При таких обстоятельствах антимонопольный орган не видит признаков неправомерных действий участников рынка по созданию дефицита нефтепродуктов и сговора между участниками рынка", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба НК "Альянс", компания не смогла накопить достаточного товарного запаса бензина" "Премиум-95" на период ремонта установки риформинга на Хабаровском НПЗ (ХНПЗ). Свободных ресурсов 95-го на рынке практически нет, а те объемы, которые удалось закупить в Ангарске и которые были отгружены с завода, надолго застряли на ж/д.
Риформинг на ХНПЗ первоначально планировалось провести летом, однако из-за повышенного спроса на топливо и "окон" на ж/д было по согласованию с Минэнерго решено перенести ремонт на октябрь. Предполагалось сокращение спроса и завершение ремонтов на ж/д.
В начале октября сообщалось, что поставки нефти на Хабаровский НПЗ и Комсомольский НПЗ "Роснефти" были ограничены из-за недостаточной пропускной способности узла Хабаровск-2, продолжающегося ремонта железнодорожных путей в районе Комсомольска-на-Амуре, а также нехватки подвижного состава и локомотивных бригад.
"Риформинг на ХНПЗ возобновил работу вечером 25 октября, в настоящее время мощности предельно загружены, производится 1 210 тонн бензинов в сутки. По наиболее угрожаемым направлениям бензин развозится бензовозами "Альянса" и привлеченными дополнительно", - сообщи руководитель пресс-службы НК "Альянс" Андрей РУМЯНЦЕВ.
По Приморью ситуация начала осложняться в 20-х числах октября. Сначала возникли трудности с премиальными бензинами, часть заправок прекратила реализацию 95-го и (или) 98-го.
Для обеспечения "Приморнефтепродукта" (сбытовая "дочка" НК "Альянс" в Приморье) ресурсами популярного 92-го бензина, "Альянс" закупил дополнительно крупную партию товара в Омске (груз некоторое время простоял на ст. Комбинатской). Кроме того, еще 19 октября "Роснефть" подтвердила отгрузку свыше 500 тонн с КНПЗ - однако фактически этот бензин был отгружен только 1 ноября.
В итоге (поскольку многие потребители премиальных бензинов перешли на 92-й и реализация 92-го через заправки "Приморнефтепродукта" выросла) возникла угроза дефицита по всем бензинам. К концу октября по "Приморнефтепродукту" запас 92-го с учетом находящихся в пути был близок к нормативному, но реально на базах и заправках наличие уже 28 октября сократилось до 4 суток. Учитывая сложную ситуацию с доставкой, "Приморнефтепродукт" принял решение временно ограничить отпуск бензина в одни руки.
"Учитывая проблемы на железных дорогах, НК "Альянс" продолжит привлекать бензовозы для снабжения районов, где ситуация самая сложная (несмотря на то что автотранспорт увеличивает убытки от реализации бензинов, которые несет компания). Предприняты экстренные усилия по обеспечению прежде всего 92-м бензином. Снабжение премиальными бензинами должно быть нормализовано в течение недели", - заверил Андрей Румянцев.
P.S. Тем временем в Амурской области положение почти вошло в норму.
Премиум-95 пришел из Хабаровска на Благовещенск, Бурею, а в Белогорск наконец «докатились» цистерны с Ангарска. Цистерны на Сковородино еще в пути - они сейчас на ст. Магдагачи, с их скорым - как надеются в НК "Альянс" - подходом полностью выправится ситуация с 95-м в Сковородино и Тынде. Популярным 92-м заправки "Альянса" в Амурской области обеспечены (несмотря на то что объем суточной реализации этого бензина по "Амурнефтепродукту" превысил 300 тонн). Это значит, что "Альянсу" не придется "латать тришкин кафтан", перебрасывая на Благовещенск ресурсы топлива, уже поставленные по разнарядке на Владивосток. И, надеемся, компания сможет в скором времени обеспечить полностью также и Приморье.
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