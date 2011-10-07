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Приморцы могут приобрести новый автомобиль KIA без переплаты
Купить престижный корейский автомобиль марки KIA стало еще проще благодаря совместной программе Примсоцбанка и технохолдинга SUMOTORI (официального дилера KIA в Приморском крае). Специальная кредитная программа с низкой процентной ставкой в сочетании со значительными скидками от автодилера на некоторые модели снижают процентную ставку по кредиту до нуля.
«Широкий модельный ряд автомобилей, минимальный пакет документов и рассмотрение заявки в срок до двух дней делают специальную программу автокредитования привлекательной и доступной для многих жителей Приморского края», - рассказал Алексей Сорокин, специалист по автокредитованию ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".
Срок автокредита составляет от 3-х до 60 месяцев, первоначальный взнос — от 15%, сумма — от 100 000 рублей. Процентная ставка по кредиту — 11% годовых — может частично или полностью компенсироваться за счет снижения стоимости автомобиля. При этом никаких дополнительных затрат в виде комиссий клиент не несет. Зато есть возможность досрочного гашения без штрафов.Досье: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Примсоцбанк предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за I полугодие 2011 г. Примсоцбанк занимает 138 место по величине чистых активов, 94 – по величине ликвидных активов, 119 – по размеру кредитного портфеля, 81 – по потребительским кредитам, 130 – по кредитованию юридических лиц, 116 – по депозитному портфелю, 151 – по депозитам юридических лиц, 80 – по вкладам населения, 154 – по вложениям в ценные бумаги. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 87-89 места рэнкинга.
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