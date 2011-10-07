Приморцы могут приобрести новый автомобиль KIA без переплаты

Купить престижный корейский автомобиль марки KIA стало еще проще благодаря совместной программе Примсоцбанка и технохолдинга SUMOTORI (официального дилера KIA в Приморском крае). Специальная кредитная программа с низкой процентной ставкой в сочетании со значительными скидками от автодилера на некоторые модели снижают процентную ставку по кредиту до нуля.

«Широкий модельный ряд автомобилей, минимальный пакет документов и рассмотрение заявки в срок до двух дней делают специальную программу автокредитования привлекательной и доступной для многих жителей Приморского края», - рассказал Алексей Сорокин, специалист по автокредитованию ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

Срок автокредита составляет от 3-х до 60 месяцев, первоначальный взнос — от 15%, сумма — от 100 000 рублей. Процентная ставка по кредиту — 11% годовых — может частично или полностью компенсироваться за счет снижения стоимости автомобиля. При этом никаких дополнительных затрат в виде комиссий клиент не несет. Зато есть возможность досрочного гашения без штрафов.