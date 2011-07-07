Автолюбители-штрафники должны знать свои права

В последнее время в УМВД России по г. Владивостоку поступает очень много заявлений граждан на неправомерные действия сотрудников специализированных стоянок ООО «Паркинг-Плюс», ООО «1 Декларант» и ИП Д.А. Присяжнюк по факту незаконного взимания денежных средств с граждан за постановку, перемещение транспортных средств (выгрузку - погрузку) на специализированные стоянки и за первые сутки их хранения.

Пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку дает разъяснение по этому вопросу: В нарушение п. 6 Постановления правительства российской Федерации №759 от 18.12.2003 г. «Об утверждении правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации» срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на специализированную стоянку. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке. Плата за перемещение транспортного средства и за первые сутки его хранения на специализированной стоянке не взимается. Плата за хранение задержанного транспортного средства взимается в размере, установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Задержание транспортного средства осуществляется в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При нарушении правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных следующими пунктами:

1.Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца.

2.Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством.

3.Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды).

4.Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством.

5.Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

6.Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенными права управления транспортными средствами.

7.Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановки или стоянка транспортных средств в тоннеле.

8.Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонениями от указанного в специальном разрешении маршрута движения.

9. Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров.

10. Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки.

11. Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенными права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, применяется задержание транспортного средства, включающего его перемещение при помощи другого транспортного средства и помещение в специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), а также хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания. При невозможности по техническим характеристикам транспортного средства его перемещения и помещения на специализированную стоянку, задержание осуществляется путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств. В случае, если создаются препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов, а подлежащее задержанию транспортное средство по его техническим характеристикам не может быть помещено на специализированную стоянку, оно может быть перемещено, в том числе путем управления задержанным транспортным средством его водителем либо должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях в близлежащее место, где не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов, с последующей блокировкой. Плата за перемещение транспортного средства, за первые сутки его хранения на специализированной стоянке и за блокировку не взимается.

УМВД России по г. Владивостоку напоминают, что при выявлении фактов незаконного взимания денежных средств с граждан за постановку транспорта на специализированные стоянки необходимо обращаться в суд.