ОСАГО дорожает в полтора раза

С 1 апреля 2015 года вступил в силу очередной пакет поправок в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Законодательно установлен новый порядок возмещения ущерба по причинению вреда здоровью, сообщает газета "Золотой Рог".

Теперь выплаты будут рассчитываться в зависимости от тяжести полученных травм, а пострадавшие будут иметь возможность получить деньги минуя судебные инстанции. Кроме того, в ряде российских регионов изменился региональный коэффициент, на основе которого рассчитывается стоимость страхового полиса. В Приморском и Хабаровском краях коэффициенты остались без изменений.

Однако расслабляться приморским автомобилистам не следует. С 12 апреля по всей стране изменяются ставки базовых тарифов для всех видов транспортных средств, а это значит, что увеличение стоимости страхового полиса коснется и нас. Например, для самой массовой категории автовладельцев - физических лиц, обладающих транспортными средствами категории В - ВЕ, - минимальная ставка базового тарифа будет увеличена с 2440 до 3432 рублей, а максимальная - с 2574 до 4118 рублей, то есть стоимость страхового полиса вырастет более чем в полтора раза. Примерно в такой же пропорции возрастает и стоимость полиса для юридических лиц - обладателей грузовиков и автобусов.

Страховые агенты, реализующих полисы ОСАГО разных компаний во Владивостоке, не отмечают ажиотажа по покупке или переоформлению полисов в связи с предстоящими изменениями.

«Работаем в штатном режиме. Бланки есть, техосмотры рядом, люди подъезжают как обычно. Многие даже не в курсе предстоящего подорожания. Когда объясняешь им, что скоро полис станет дороже, радуются, что успели вовремя приобрести. Закрывают прежний и покупают новый полис единицы. Те, у кого страховка заканчивается в ближайшее время. Им действительно есть смысл поторопиться, так как на покупке полиса ОСАГО по старой цене можно сэкономить от 2 до 10 тысяч рублей, в зависимости от марки машины, мощности двигателя, стажа вождения и других факторов», - сказал «Золотому Рогу» страховой агент Алексей СМЫШЛЯЕВ.

Напомним, предыдущее подорожание стоимости ОСАГО состоялось в октябре 2014 года. Оно было связано с повышением лимита выплат по Европротоколу с 25 до 50 тыс. рублей, и нынешнее повышение лимита выплат по здоровью до 500 тыс. рублей логично отозвалось новым удорожанием стоимости полиса. Российский союз автостраховщиков (РСА) давно настаивал на повышении базовых тарифов, мотивируя необходимость этого шага растущей убыточностью ОСАГО. Осенью прошлого года Госдума согласилась с мнением представителей страхового бизнеса и приняла пакет поправок в закон об обязательном автостраховании.

При этом ряд экспертов указывает на возможность манипулирования понятиями в процессе обсуждения законодательной инициативы РСА. Во всех прочих видах бизнеса под убыточностью понимаются прямые финансовые потери. В страховании же убытком считается выплата страховой премии застрахованному лицу. То есть, собрав 1 млрд рублей с проданных полисов и выплатив 500 млн страховых выплат, любой другой предприниматель, пересчитав оставшиеся 500 млн, сообщит об успехе своего бизнеса, однако страховщик заявит о 50%-м убытке. Эта разница в подходах вносит существенную путаницу в дискуссии об ОСАГО.

Впрочем, рядовому автомобилисту не до дискуссий. Отсутствие полиса ОСАГО в перечне обязательных документов водителя чревато не только штрафом, но и запрещением эксплуатации автомобиля. Поэтому до 12 апреля еще есть время успеть избежать реальных, а не вымышленных убытков, если действие предыдущего полиса заканчивается в апреле-мае 2015 года.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.