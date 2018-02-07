Приморская автосборка пошла "на ура"

Инвесторы готовы вкладываться в новые проекты

Приморский бизнес распробовал прелести автосборочного производства - на фоне восстановления спроса на коммерческий транспорт в регионе готовится к запуску очередной проект, на этот раз с российскими партнерами. На прошлой неделе стало известно, что ООО «Восток-Томь» инвестирует 28 млн рублей в запуск во Владивостоке производства по сборке автомобилей с изотермическими и рефрижераторными фургонами. Инвестором проекта выступает директор компании Сергей ГРИФ, основной владелец группы компаний «Восток».

Основой для производства коммерческих автомобилей станут шасси марки «ГАЗ» и «УАЗ», на которые будут монтироваться фургоны-термосы и фургоны, оснащенные холодильным оборудованием. Планируемая проектная мощность производства составит 120 автомобилей в год, средняя стоимость автофургона - 1,7 млн рублей.

Строительство цеха по сборке автомобилей планируется начать в первом квартале 2018 года в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ).

«Будем стремиться к тому, чтобы все получаемые льготы и преференции Свободного порта Владивосток позволяли нам снижать стоимость выпускаемых автомобилей», - пояснил Сергей Гриф.

По его словам, в третьем квартале 2019 года компания планирует запустить производство грузовиков.

Досье "Золотого Рога": ООО «Восток-Томь» зарегистрировано во Владивостоке 31 июля 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «производство легковых автомобилей». Единственный учредитель - директор компании Сергей Гриф. Группа компаний «Восток» образована в 2000 году. В портфеле дилера представлены четыре бренда, в том числе Hyundai и Peugeot. География присутствия компании включает пять городов Дальневосточного федерального округа. Сергей Гриф также является директором и совладельцем ООО «Восток-УАЗ», ООО «Восток-ДВ» и ООО «Восток-СВ».

Коммерческая выгода

Весной прошлого года ГК «Восток» открыла во Владивостоке новый дилерский центр марки «ГАЗ» - «АвтоцентрГАЗ Восток» - и новый дилерский центр марки «УАЗ» - «Восток-УАЗ».

ООО «Восток-УАЗ» является официальным дистрибьютором бренда «УАЗ» на территории Дальнего Востока (филиалы в городах Хабаровск, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Комсомольск-на-

Амуре) специализируется на продаже и техническом обслуживании автомобилей, а также на поставке оригинальных запасных частей. ООО «АвтоцентрГАЗ Восток» предоставляет полный комплекс услуг по всему ассортименту продукции «Группы ГАЗ»: продажа автомобилей со склада и под заказ, предпродажная подготовка, гарантийное обслуживание, технический сервис на лицензированных станциях ТО, розничные и оптовые поставки оригинальных запасных частей на автомобили марки «ГАЗ».

Весной прошлого года ГК «Восток» открыла во Владивостоке новый дилерский центр марки «ГАЗ» - «АвтоцентрГАЗ Восток» - и новый дилерский центр марки «УАЗ» - «Восток-УАЗ».

«Группа компаний «Восток» - динамично развивающийся автомобильный холдинг на Дальнем Востоке, уже имеющий в своем активе разветвленную дилерскую сеть. Это большой плюс для продвижения марки УАЗ в регионе. Наши автомобили неприхотливы к качеству дорог, а также достаточно недороги в обслуживании. Я считаю, что УАЗ является настоящим внедорожником, что очень ценится на Дальнем Востоке, где любят активный отдых. Что касается наших конкурентов – то это в первую очередь бэушные японские автомобили. Нас это не очень пугает, потому что новый автомобиль всегда лучше, чем старый, а во-вторых, у нас есть на Дальнем Востоке надежный и проверенный за 17 лет сотрудничества партнер в лице Группы компаний «Восток», глава которой Сергей Викторович Гриф делает все, чтобы на Востоке России армия поклонников автомобилей УАЗ росла с каждым днем», - отмечал руководитель отдела продаж «Дивизион Восток» ООО «УАЗ» Роман ИЛЬИН.

Досье "Золотого Рога": ООО «Ульяновский автомобильный завод» («УАЗ», входит в группу «Соллерс») является крупнейшим в России производителем внедорожников. На предприятии работают порядка 6 тыс. человек. Группа «ГАЗ» производит легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Группа объединяет 13 предприятий в восьми регионах России, входит в холдинг «Базовый Элемент» Олега ДЕРИПАСКИ.

Азиатский поворот

Напомним, что пионером приморской автосборки выступил нынешний мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО. Контролируемый семьей градоначальника Технохолдинг Sumotori в 2007 году стал первым авторизованным дилером японского автопроизводителя Hino Motors по продаже грузовиков Hino 300, Hino 500 и Hino 700 на территории России. Компания поставляет в РФ грузовые шасси Hino, собранные на японских заводах и адаптированные под российские условия. Далее, на базе авторизованного Техцентра «Сумотори» устанавливает на них различные виды надстроек и грузовых пространств. После установки надстроек на шасси Техцентр «Сумотори» выдает на грузовик Hino паспорт транспортного средства (ПТС) установленного образца. Параллельно российская компания может поставить заказчику грузовики, полностью собранные в Японии. Весь модельный ряд продукции Hino Motors обеспечивается гарантийными обязательствами корпорации Hino (2 года или 100 тыс. км), сервисным обслуживанием на базе Техцентра и поставками оригинальных запасных частей Hino.

«Современные тенденции таковы, что в России заниматься производством становится дешевле, чем в Азии. К такому выводу мы приходим, общаясь с различными азиатскими производителями. Так сложилось, что стоимость производства российской сборки сейчас начинает снижаться как за счет повышения эффективности производства и технологий, так и за счет низких издержек», - рассказывал агентству «Восток России» тогда еще гендиректор технохолдинга «Сумотори» Веркеенко.

ГК «Сумотори» (базовая компания - ООО «Технохолдинг «Сумотори») в 2015 году первой на Дальнем Востоке открыла и перспективное китайское направление, начав сотрудничество с китайским автопроизводителем First Automobile Works (FAW), которое в итоге вылилось в создание совместного предприятия.

Досье "Золотого Рога": ООО «Производственная компания «Юбо-Сумотори» зарегистрировано в июне 2016 года в Артеме с уставным капиталом 20 тыс. рублей. Гендиректор – Константин ГУРКОВИЧ. В уставном капитале 51% владеет акционерное общество «Автомобильная компания Юйбо» (г.Цзилинь, КНР), 49% - ООО «Технохолдинг «Сумотори».

В декабре 2016 года «ПК «Юбо-Сумотори» заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток.

В рамках первого этапа проекта было создано СП и начата продажа грузовиков FAW, поставляемых из Китая. Объем инвестиций на первом этапе составил 28 млн рублей. Второй этап предусматривает сборку грузовиков FAW уже непосредственно на площадке «Техцентра Сумотори» в Артеме. Третий этап предполагает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей и создание нового завода. Линейка продукции: самосвал 6х4, самосвал 8х4, автобетоносмеситель 6х4 и бензовоз 6х4.

В конце прошлого года предприятие выпустило на рынок первую промышленную партию. «Автомобили мы собираем с использованием иностранных комплектующих. В следующем (2018 – Прим. авт.) году планируем собрать уже 500 грузовиков, в 2019 году - две тысячи. Выпускаем самосвалы 6х4 и 8х4», – рассказывал Виталий Веркеенко.

First Automobile Works - старейшая китайская государственная автомобилестроительная компания. Первый в Китае завод по производству автомобилей, созданный при содействии СССР, начал работу в Чанчуне в 1953 году. Завод стал основой автомобильного кластера провинции Цзилинь.

«Прометей» уже в работе

Другой сборочный проект основателя «Сумотори» связан уже с Японией – Виталий Веркеенко уже в 2019 году рассчитывает наладить в Приморье полноценную сборку электрокаров. Под проект уже получен земельный участок площадью 3,5 гектара.

Сообщалось, что ООО «Прометей» (совместное предприятие «Технохолдинга Сумотори» и японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd.) планирует инвестировать около 500 млн в запуск завода по производству электрокаров в Приморье. Сейчас в России фактически отсутствует коммерческое производство собственных электрокаров.

«Изначально мы планировали конвертировать подержанные японские автомобили в электрокары, используя преференции Свободного порта Владивосток. Однако EV-технологии стремительно развиваются, что позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта - производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье, на площадке ТОР «Надеждинская», - говорил Виталий Веркеенко.

Досье "Золотого Рога": ООО «Прометей» зарегистрировано в с.Вольно-Надеждинское (Приморский край) в марте 2017 года с уставным капиталом 20 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «производство автотранспортных средств». Гендиректор – Юрий БЫСТРОВ. Единственным учредителем компании является ООО «Технохолдинг Сумотори».

В настоящее время самым популярным электрокаром в РФ является Tesla, на долю которой приходится 65% от общего объема рынка. Россияне за прошлый год приобрели 62 электрокара Tesla, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. В том числе было куплено 48 кроссоверов Model X и 14 седанов Model S. Также в РФ купили 29 электрокаров Nissan Leaf, 3 - Renault Twizy и 1 - Mitsubishi i-MiEV. Наибольшее количество электромобилей было приобретено в столичном регионе, так за год в столице было куплено 40 электромобилей, еще 11 экземпляров - в Московской области. В Приморском крае было реализовано 17 электрокаров, в Хабаровском крае - 4 штуки.

Развитие рынка «зеленых» автомобилей сдерживает отсутствие инфраструктуры. С учетом пока небольшого распространения специальных заправок электрокары вряд ли в ближайшее время будут пользоваться большим спросом у частных покупателей. Так, первый на Дальнем Востоке зарядный комплекс для электромобилей, с помпой открытый на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский в первый день прошлогоднего ВЭФа, в настоящее время закрыт для клиентов.

КСТАТИ

Соседи пока притормозили

ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (Хабаровск) планировало создать в Комсомольске-на-Амуре сборочное производство китайских грузовиков. Предполагается, что сборка будет осуществляться на двух площадках на территории опережающего развития «Комсомольск» - «Амурлитмаш» и «Парус».

Реализацию проекта первого в России завода по сборке большегрузных машин марки Howo планировалось начать с запуска экспериментального цеха по сборке первых 100 большегрузов на площадке «Амурлитмаш». Начать строительство завода на площадке «Парус» инвестор планировал в 2017 году. На первом этапе производственные мощности составят 300-800 автомобилей в год, к 2020 году выпуск увеличится до 4 тыс. единиц в год.

На данный момент новой информации о проекте нет. Единственным учредителем ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» выступает Петр МИГАЛЧАН.

Олег КЛИМЕНКО.