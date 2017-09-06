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Приморье готовится к запуску завода автодвигателей

06 Сентября 2017, 16:20 | Приморье

Инвестиции «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» превысят 3 млрд рублей

ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, управляет автозаводом во Владивостоке) вложит более 3 млрд рублей в запуск завода двигателей Mazda в рамках ТОР «Надеждинская». Соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали глава российского автопроизводителя «СОЛЛЕРС» Вадим ШВЕЦОВ и гендиректор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) Денис ТИХОНОВ.

Проект предполагает создание и модернизацию мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя.

В рамках проекта МСМР планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тысяч двигателей в год. Планируется создание 150 новых рабочих мест.

«Режим ТОР позволяет эффективно реализовывать на Дальнем Востоке проекты, создающие добавленную стоимость в высокотехнологичных отраслях. Для нашего совместного предприятия «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» статус резидента ТОР позволил увеличить размер инвестиций в проект с 2 до 3 млрд рублей и запланировать создание дополнительной производственной инфраструктуры для создания полноценного производства двигателей» - заявил Вадим Швецов.

Ранее инвестиционный проект планировалось реализовать в рамках режима Особой экономической зоны (ОЭЗ). Но по итогам сравнительной оценки мер поддержки режимов ТОР и ОЭС инвестор выбрал формат ТОР как наиболее эффективный.

«Использование режима ТОР позволит компании перейти на новый технологический уровень, выпуская продукцию, которая составляет основную добавленную стоимость в автомобильной промышленности, а также выйти на следующую ступень в глобальных цепочках поставок в мировой автомобильной промышленности путем развития экспортно-ориентированной стратегии», - говорится в сообщении МСМР.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ранее специально под проект в границы ТОР «Надеждинская» были внесены изменения: включены два земельных участка, расположенные во Владивостокском городском округе.

Досье «Золотого Рога»: Совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс» ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР) подписало специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом РФ, который подразумевает строительство во Владивостоке двигательного завода производительностью 50 тыс. двигателей в год. Производство начнется в конце 2018 года, основная часть продукции этого предприятия будет экспортироваться. Контракт будет действовать вплоть до конца 2023 года.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ООО "МСМР"

Автор: Олег Клименко
Теги: завод  тор "надеждинская"  "Соллерс"  автодвигатели 






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