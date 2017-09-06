Находка объехала Владивосток

Доля рынка автомобилей премиум-класса в Приморье растет как на дрожжах

Три кризиса, уронивших экономику России в депрессию, не повлияли на потенциал рынка автомобилей премиум-класса в Приморье. Самая высокая средняя стоимость приобретенных в прошлом году автомобилей премиального класса зафиксирована в Находке (от 1,5 млн рублей). Следующие три строчки рейтинга в Приморском крае заняли Уссурийск (от 1,4 млн рублей), Артем (от 1,3 млн рублей) и Владивосток (от 1,1 млн рублей).

По сообщению «Хендэ Мотор СНГ», в этом году премиальный бренд Genesis, входящий в структуру южнокорейской компании Hyundai Motor, является официальным автомобильным партнером III Восточного экономического форума (ВЭФ). Для бренда это первый опыт сотрудничества с Владивостоком. Ранее в России Genesis выступал партнером Международного инвестиционного форума в Сочи.

Hyundai Motor направила во Владивосток на время проведения ВЭФ 200 своих автомобилей, в том числе 150 моделей Genesis G80 и 50 Hyundai H1. Машины предназначены для делегаций и мероприятий на форуме в качестве безвозмездного транспорта. По окончании форума Genesis G80 будут распределены по официальным дилерам Genesis в России, H1 отправятся официальным дилерам Hyundai.

«Мы считаем Дальний Восток, включая Приморский край, перспективным регионом для развития. Именно поэтому недавно мы запустили для этого региона собственные программы по утилизации, в рамках которых компания «Хендэ Мотор СНГ» предоставляет компенсацию на покупку новых автомобилей Hyundai в размере от 50 до 150 тыс. рублей. Для нас большая честь быть в этом году официальным автомобильным партнером такого значимого события в экономической жизни России, как ВЭФ. Мы полагаем, что это хороший способ продвижения бренда. Также форум - прекрасная площадка для контактов, старта новых инвестиционных проектов. Что касается дальнейших планов по участию в ВЭФ, то, конечно, мы будем рассматривать возможность продолжить партнерство в будущем году. Однако о форматах и масштабах такого партнерства говорить еще, безусловно, рано», - прокомментировали в «Хендэ Мотор СНГ».

Заместитель генерального директора ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» Александр ГУЦАЛЮК рассказал, что в прошлом году особенно активно автомобили марки Lexus поставлялись на Сахалин, Камчатку, в Якутию. Всего было продано 100 машин.

«Месячные продажи машин премиум-класса в регионы Дальнего Востока составляют 9-10 штук. Если говорить о цене, то наиболее оптимальной по цене моделью является Toyota Corolla (от 1 млн рублей), чуть дороже – Camry (от 1,5 до 1,9 млн рублей), следом можно обозначить Rav4, цена которого варьируется от 1,5 до 2,2 млн рублей, далее – Land Cruiser Prado и Hilux (от 2,6 млн рублей и выше). Лидирует в данной линейке Toyota Land Cruiser с ценой от 5 млн рублей. Однако ценовой разрыв «топового» авто марки Toyota с «топовым» Lexus составляет не менее полутора миллионов рублей», - пояснил Александр Гуцалюк.

Разрыв цен на Lexus, в зависимости от модели и комплектации, составляет от 2,5 млн до 6,7 млн рублей. Продажи Toyota составляют около 120 единиц в месяц, Lexus - в среднем 50-60 штук, пояснили в компании «Тойота Центр Владивосток».

«С салона покупается небольшая доля автомобилей модельного ряда «Мерседес-Бенц». В основном же автомобиль выбирается клиенту индивидуально и создается специально под него. В любом случае покупатель автомобилей премиум-класса всегда есть, и планы годовые, пусть с незначительными отклонениями в большую или меньшую сторону, выполняются», - рассказала Деловой газете «Золотой Рог» маркетолог ООО «Альтаир-Авто» (официальный дилер «Мерседес-Бенц» во Владивостоке) Юлия Кожевникова.

В целом, прогнозы на 2017 год по рынку продаж дорогих автомобилей благополучные: на сегмент классов премиум и люкс ожидается стабильный спрос.

Анна МАЦОВСКАЯ.