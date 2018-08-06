Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье

В этом ему помогла госпрограмма льготного автокредитования

Корейский бюджетный кроссовер Hyundai Creta, собираемый в Санкт-Петербурге, стал лидером рынка новых автомобилей на Дальнем Востоке и в Приморье по итогам июня, следует из данных «Автостата». Успех корейца основан также на том, что в рамках госпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» покупателям предоставляется субсидия на внесение первоначального взноса в размере 25% от стоимости автомобиля.

Всего в регионах Дальневосточного федерального округа в этом месяце было продано 1,6 тыс. дилерских машин (рост на 29% по сравнению с июнем 2017 года), в том числе 123 Creta (рост более чем вдвое). На втором месте – кроссовер Toyota RAV4, также выпускаемый в Санкт-Петербурге (96 штуки в июне, продажи упали на 24%). На третьей позиции – импортируемый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (94 штуки в июне, рост на 62%), который был лидером местного рынка в предыдущие месяцы 2018 года.

Hyundai Creta (также известен как Hyundai ix25 и Hyundai Cantus) — мини-кроссовер, запущенный в производство компанией Hyundai в июне 2014 года. Рекомендованные розничные цены Creta для российского рынка составляют 819 900–1 257 900 рублей (без учета лимитированных серий и дополнительных опций). На данный момент цены на кроссовер в автосалонах Дальнего Востока и Приморья на Creta варьируются от 936 тыс. рублей (1,6 литра, 4WD) до 1,499 млн рублей (2 литра, 4WD, максимальная комплектация).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото группы компаний «Восток».