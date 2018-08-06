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Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье

06 Августа 2018, 16:13 | Приморье

В этом ему помогла госпрограмма льготного автокредитования

Корейский бюджетный кроссовер Hyundai Creta, собираемый в Санкт-Петербурге, стал лидером рынка новых автомобилей на Дальнем Востоке и в Приморье по итогам июня, следует из данных «Автостата». Успех корейца основан также на том, что в рамках госпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» покупателям предоставляется субсидия на внесение первоначального взноса в размере 25% от стоимости автомобиля.

Всего в регионах Дальневосточного федерального округа в этом месяце было продано 1,6 тыс. дилерских машин (рост на 29% по сравнению с июнем 2017 года), в том числе 123 Creta (рост более чем вдвое). На втором месте – кроссовер Toyota RAV4, также выпускаемый в Санкт-Петербурге (96 штуки в июне, продажи упали на 24%). На третьей позиции – импортируемый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (94 штуки в июне, рост на 62%), который был лидером местного рынка в предыдущие месяцы 2018 года.

Hyundai Creta (также известен как Hyundai ix25 и Hyundai Cantus) — мини-кроссовер, запущенный в производство компанией Hyundai в июне 2014 года. Рекомендованные розничные цены Creta для российского рынка составляют 819 900–1 257 900 рублей (без учета лимитированных серий и дополнительных опций). На данный момент цены на кроссовер в автосалонах Дальнего Востока и Приморья на Creta варьируются от 936 тыс. рублей (1,6 литра, 4WD) до 1,499 млн рублей (2 литра, 4WD, максимальная комплектация).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото группы компаний «Восток».

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: toyota  hyundai  дилер  продажи  кроссовер  Корея 



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