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Приморская Mazda выезжает в Азию
Российский автопроизводитель Sollers планирует в рамках Восточного экономического форума в сентябре запустить завод двигателей Mazda во Владивостоке, а с 2020 года наладить экспорт готовых автомобилей в страны Азии, заявил гендиректор и основной владелец ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ на Петербургском международном экономическом форуме.
«Я рад сообщить, что в этом году мы заканчиваем строительство завода по производству двигателей. Собираемся запустить завод осенью - во время Восточного экономического форума. Все 100% двигателей Mazda будут поступать в Японию, в город Хиросима (на завод Mazda) и будут использоваться глобально компанией Mazda, экспортируя все эти продукты во все страны мира. Я считаю, что это очень хороший первый пример, когда, по сути, мы сделали первое экспортноориентированное совместное производство. Mazda поверила и решила синтегрироваться с российской компанией, и производить глобальный продукт», - сказал г-н Швецов в ходе бизнес-диалога «Россия-Япония» с участием президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ.
Глава Sollers также пригласил глав России и Японии на открытие завода.
«Мы сейчас рассматриваем дальнейшие вопросы. В 2020 году мы решили сделать программу экспорта уже автомобилей в третьи страны. Вы знаете, что рынок Азии очень привлекателен, а Владивосток прекрасно расположен к этим рынкам. И мы («Соллерс»), конечно, заинтересованы в том, чтобы конечные продукты тоже экспортировались за рубеж», - пояснил Вадим Швецов.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие японского автопроизводителя Mazda и российского «Соллерс», в феврале официально запустила серийное производство кроссовера Mazda CX-9 на своих мощностях во Владивостоке. В мае новинка появится у дилеров бренда. 7-местный кроссовер стал третьей моделью Mazda, сборка которой организована во Владивостоке.
Досье "Золотого Рога": ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. Производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. В октябре 2017 года ООО «МСМР» приступило к строительству на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» завода автодвигателей Mazda семейства SkyActiv-G. Объем инвестиций в проект превышает 3 млрд рублей. В рамках проекта МСМР планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тыс. двигателей в год. Основная часть продукции предприятия будет экспортироваться.
«Toyota запустила производство в Санкт-Петербурге десять лет назад (в декабре 2007 года – Прим. авт.) и как раз сегодня празднует запуск локального производства Camry нового поколения, - сказал председатель совета директоров Toyota Motor Corporation Такэси УТИЯМАДА. - За прошедшие десять лет объем производства Toyota в России вырос с 6 тыс. до более 10 тыс. автомобилей в год, а количество сотрудников выросло в 3 раза - до 2,4 тыс. человек. Мы рассчитываем, что совокупный объем инвестиций нашей компании в Россию достигнет $1 млрд к 2020 году. Полагаем, что столь успешное развитие было бы невозможно без полной поддержки со стороны президента Владимира Путина, федерального и регионального представительств, а также наших локальных поставщиков».
Представитель Toyota отметил, что для дальнейшего улучшения конкурентоспособности автомобильной промышленности РФ в средней и долгосрочной перспективе наиболее важным фактором является развитие локальных поставщиков, а также подготовка квалифицированных производственных кадров.
«Я полностью разделяю мнение президента Путина о том, что одним из приоритетов России должно стать повышение производительности труда, поэтому Toyota примет участие в реализации планов по взаимодействию России и Японии в этой области. Наша компания хотела бы поделиться таким уникальным опытом, как производственная система Тoyota Production System (TPS, созданные компанией «Тойота» методы, применяемые предприятием для производства товаров и услуг с использованием различных ресурсов» - Прим. авт.) и «кайдзен» (японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства), что, кстати, нами было уже сделано для ряда крупнейших российских госкомпаний», - сказал Такэси Утиямада.
Олег КЛИМЕНКО.
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