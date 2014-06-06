На приморских дорогах появятся три новые транспортные развязки

В составе новой автотрассы «Владивосток – Находка – порт Восточный», которая сейчас строится в Приморье, войдут три транспортные развязки.

Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства края Алексей Ширшов.

«В составе объекта предусмотрен подъезд к поселку Шкотово протяженностью 3,6 километра с транспортной развязкой в разных уровнях и две транспортные развязки – в районе поворота на Силинский и на пересечении с существующей дорогой за Царевкой», - отметил директор департамента.

Напомним, строительство дороги на Находку предусмотрено в три этапа. В настоящее время ведется строительство первого из них – с 0 по 18 километр. Стоимость работ – 7,1 миллиарда рублей. Окончание строительство запланировано на первый квартал 2016 года.

На второй этап с 18 по 40 километр подготовлена проектная документация. Стоимость работ составит 22,9 миллиарда рублей. Срок строительства – 48 месяцев.

По третьему этапу с 40 по 146 километры ведется разработка документации по планировке территории.

Автомобильная дорога имеет стратегическое и экономическое значение, является важной транспортной артерией юга Приморского края, которая связывает между собой три крупных порта России: Владивосток, Находка, порт Восточный, южные районы Приморского края и обеспечивает выход на федеральную автомобильную дорогу «Уссури» Хабаровск – Владивосток на 734 километре в районе поселка Угловое.

ZRPRESS.RU, Владивосток.