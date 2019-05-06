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Праворульные авто могут попасть под запрет уже 1 июля
Статистика: регион потерял интерес к японскому утилю на колесах
Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия». После упрощенного порядка растаможки автомобилей без тревожной кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» спрос на эти машины в Сибири и на Дальнем Востоке снизился, отмечают эксперты.
Подержанные иномарки из Японии всё еще востребованы у тех, кому нужны редкие варианты машин: субкомпактные малолитражки, дешевые электромобили и гибриды, а также большие семейные минивэны.
Держитесь правее!
В Дальневосточном федеральном округе в I квартале 2019 года продажи иномарок с пробегом из Японии упали на 85% до 17,3 тыс. машин (по другим округам информация не приводится), следует из отчета аналитического агентства «Автостат Инфо». Эксперты агентства определили в целом по России самые популярные за первые три месяца этого года подержанные автомобили с правым рулем. Так, наиболее востребованным оказался седан Toyota Carina, всего за этот срок было реализовано 837 машин, что на 76% ниже результатов за январь–март 2018 года. На втором месте по спросу — седан Nissan Sunny (396 шт.; –81,7%), третье место у Toyota Corolla (316 шт.; –97,3%), а замыкает пятерку лидеров хетчбэки Toyota Vitz (274 шт.; –92%) и Mazda Demio (262 шт.; –89%).
Далее в десятку самых популярных праворульных машин вошли седан Toyota Mark II (253 шт.; –94%), хетчбэк Nissan March (245 шт.; –84%), микровэн Honda Fit (241 шт.; –94%), минивэн Nissan Serena (203 шт.; –83%) и седан Toyota Crown (198 шт.; –88%). Согласно статистике, наибольшее число продаж иномарок с пробегом из Японии приходится на Сибирский и Дальневосточный федеральные округа России.
В январе 2017 года после введения в России требований обязательной установки аппаратуры экстренного реагирования на ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» на Дальнем Востоке автовладельцы столкнулись с проблемами ввоза праворульных автомобилей через таможню. Блоков «Эры» физически не хватало на всех желающих ввезти автомобиль с пробегом. Кроме того, в Приморском крае работали всего две сертифицированные АО «ГЛОНАСС» организации, которые могли устанавливать аппаратуру «Эры». Выяснилось также, что в регионе устройство не всегда работает адекватно из-за проблем с покрытием сотовых операторов и отсутствия сопряжения «Эры» с «Системой-112».
Где у него кнопка?
Во второй половине 2017 года исключительно для Дальневосточного федерального округа был введен временный режим импорта подержанных автомобилей без «тревожной» кнопки (чуть позже закреплен законодательно). В регионе образовался ажиотажный спрос, который теперь снизился — и поэтому продажи резко упали, убежден главный редактор радиостанции «Автодор» Антон Чуйкин.
— Из подержанных иномарок, которые ввезли в Россию за прошедший год, львиная доля была праворульной. Но сейчас эти машины могут продавать только на территории Приморья и только жителям региона. Для постановки на учет в ГИБДД в другом регионе потребуется установка «кнопки» «Эры». Соответственно, те машины, которые сейчас перепродаются, — это приморский рынок варится в собственном соку. А дальше по стране эти автомобили не идут, — рассказывает Чуйкин.
Эксперт убежден, что авторынок Приморья и Восточной Сибири еще долгое время будет оставаться ориентированным на иномарки из Японии.
— Причина ровно такая же, по которой праворульные автомобили уже не приживутся в Центральной России: их просто негде обслуживать. Во Владивостоке на любом углу есть сервис для праворульного автомобиля, есть автозапчасти, есть люди, которые в этих машинах хорошо разбираются. А какой-нибудь Renault Logan для приморцев — настоящая проблема, потому что новая машина и неизвестно, где и как ее ремонтировать, — пояснил Чуйкин.
Мягкое ограничение
С 1 июля 2019 года вступает в силу очередное изменение в регламенте «О безопасности колесных транспортных средств», которое может негативно сказаться на продажах праворульных автомобилей. Федеральная служба по аккредитации предупредила о решении Евразийской экономической комиссии № 219 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов. В документе, в частности, сказано, что для подтверждений требованиям регламента все бэушные автомобили должны проходить процедуру сертификации в уполномоченных лабораториях. И только после этого автовладелец сможет получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрировать автомобиль в ГИБДД. Ровно по такой же схеме сейчас регистрируются в МРЭО ГИБДД владельцы тюнингованных автомобилей.
— Проблема в том, что сама процедура до сих пор не прописана законодательно. Совершенно непонятно, какие именно требования будут предъявляться к этим автомобилям в процессе сертификации. Ведь, к примеру, по светотехнике, по месту установки руля или, если угодно, расположению водителя в салоне, могут возникнуть вопросы у проверяющего органа. Подобное усложнение ввоза очевидным образом негативно скажется на объеме импорта иномарок из Японии, — полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.
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Комментарии
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ДВ житель12:32, 06.05.2019#
Это непонятное безумное агенство с безумными и лживыми исследованиями просто врет. На ДВ альтернативы правому рулю не было и НЕТ. И в ближайшее время не будет. То что предлагается в салонах с левым рулем или недоступно большинству населения или является откровенной ерундой. Есть конечно соллерские Мазды за 2, 5 МЛН. руб. - отличные машины! Как раз для среднестатистических дальневосточников и приморцев). Не понятно до сих пор - какой дурак придумал выпускать эти авто во Владивостоке?) Нет, понятно конечно же, но все-таки?). Короче, в 2018 году только в Приморье ввезено более 100 тысю японских авто. это конечно гораздо меньше чем в былые времена, но все же. Люди их ввозили и ввозить будут. Ну а московские воры будут врать дальше, не в первой).
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Иванов Сергей Парфирьевич15:37, 06.05.2019#
Власть не бездействует. Лучшие люди из ОПГ ЕР работают на Россию не покладая рук и ног. 190 дней в США и 175 в России поливают помоями США. "Штаб Навального рассказал, что у семьи экс-мэра Хабаровска 6 домов в СШАУ близких родственников бывшего хабаровского мэра в США имеется недвижимость на 6 миллионов долларов. Об этом говорится в расследовании штаба Алексея Навального в Хабаровске.
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Вы не задумывались почему в городе на море самом морском из морских городов России нельзя купить живого краба, свежую еще живую рыбу и пр. только выловленные морепродукты а цены больше чем в Москве?Ответ на это дал губернатор Хабаровского края Фургал, видео есть на ютубе. Смысл ответа-первыми кто должен получать квоты должны быть местные жители прибрежного лова а потом промышленный лов. Сегодняшняя подобная политика Кремля распространяется в России на все в том числе и на машины для личных нужд. Т. е. завтра мы должны будем покупать красную рыбу в Москве и для этого Кремль введет очередные субсидии как это сделано для доставки левых машин с Запада.