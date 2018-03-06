Правый руль вновь готовится к запрету

На фоне очередного «наезда» государства на подержанные японки владельцы салонов потирают руки в предвкушении дополнительной прибыли

Объемы ввоза японских подержанных автомобилей постепенно растут после резкого падения в 2008 году. Знаменитый «Зеленый угол» во Владивостоке вновь исправно функционирует, хотя стоимость «праворулек» медленно, но верно ползет вверх. Эксперты прогнозируют: до смерти вторички осталось около двух месяцев. С другой стороны, покупательская активность на новые автомобили и не падала вовсе. О последних тенденциях Приморского авторынка - в обзоре Деловой газеты «Золотой Рог».

Приблизительно 90% Приморского авторынка состоит из подержанных автомобилей, и лишь около 10% поделены между автосалонами.

Еще до Нового года, предполагая со дня на день повышение утилизационного сбора, спрос на подержанные японские машины во Владивостоке начал расти. Нестабильность в законодательном поле по «правому рулю» активизировала покупательскую активность. Как пояснили игроки авторынка, идут слухи, что со 2 июля снова будет введен запрет на установление кнопки глонасс самостоятельно. Рынок замер и в ожидании введения повышенного налога на «утиль». Если все будет, как предполагают продавцы, японский рынок вообще закроется.

Неутешительный прогноз для праворулек

Дмитрий ЗАБОРА, руководитель компании по поставке б/у автомобилей из Японии CARWIN.RU:

- С повышением утилизационного сбора цены вырастут на определенные категории авто, а поставки б/у автомобилей из Японии резко снизятся на 30-40%. Например, есть такая машина, Toyota HiAce, которая особым спросом и не пользовалась. На нее утилизационный сбор составляет 309 тыс. рублей. Если налог повысится на 90%, как обещают в правительстве, эта модель подорожает еще на 280 тыс. рублей, общий размер таможенных платежей будет в 2 раза больше, чем стоимость самой авто в Японии, что фактически говорит о запрете на импорт. Но безусловно, продавец, купивший ее до повышения пошлины, сможет затем продать с накруткой до 100 тыс. рублей. Лично для нас, игроков вторичного рынка авто, сегодняшние времена являются пороховой бочкой. Последние два месяца работаем, а дальше что?

Недавно ставил автомобиль на учет в ГИБДД и обратил внимание, что практически все авто на площадке для осмотра – 95% - подержанные. Дорогие машины во Владивостоке покупают всего 1-2% населения. До 90% продаж у нас в компании - это авто до 900 тыс. рублей. Превалируют в продажах микроавтобусы «семейного типа», в том числе и полноприводные, аналогов которых нет у дилеров. В этом и прошлом году просто хит продаж - это Nissan Serena. Из дорогих автомобилей перестали покупать Toyota Land Cruiser Prado, в 2017 году буквально пара продаж этой модели. Зато спрос резко возрос на гибридный Toyota Harrier стоимостью 2-2,2 млн рублей.

«Люксу» кризис не помеха

Эксперты отмечают, что стагнация и спад экономики на продажах автомобилей класса «премиум» и «люкс» практически не отражаются. В большинстве своем такой бизнес ориентирован на людей с достатком «выше среднего». Так, в 2008, 2012 и 2014 кризисных годах, спрос на дорогое авто оставался устойчиво стабильным, в отличии от спроса на более дешевый сегмент. Однако, в 2018 году ситуация поменялась.

Сергей ВЕРКЕЕНКО, генеральный директор ООО «ТХ «Сумотори»:

- Я поддерживаю коллег в заявлении, что дорогие, новые машины в кризис страдают меньше всего. Так уж устроено, что на сегмент авто «люкс» и «премиум» свой клиент найдется всегда. На выходе из кризиса, как было в 2017 году, спрос стабилен. Резкий скачок покупательской активности, как правило, происходит в период выхода на рынок новой модели, которую автолюбители долго ждали.

Сергей Веркеенко согласен, что в последнее время «Зеленый угол» в отношении увеличения поставок автомобилей относительно стабилизировался. Спрос на авто «б/у» тоже подрос, но дальнейшую тенденцию спрогнозировать сложно, вероятно будет серьезная корректировка ближе к лету, когда станет окончательно понятна судьба временного регламента «Глонасс».

«В свое время мы приняли во внимание, что сложности с правым рулем в России и нашем регионе будут продолжаться, здесь ничего не поделаешь, это политика Российского государства. Поэтому наша компания ушла из бизнеса б/у авто с правым рулем. Сейчас у нас есть б/у авто, но только как подразделение Трэйд-ин, где мы реализуем принятые авто взамен новых. На мой взгляд, человек не станет приобретать первое попавшееся ему на глаза жилье, даже если ему скажут, что «жилье не имеет аналогов». Всегда последует тщательный анализ рынка. Так же должно быть и с автомобилем. Перед инвестированием в движимое имущество необходимо посетить как можно больше автосалонов, сравнить цены, комплектации, прокатиться, в конце концов, на приглянувшейся машине. Не мешало бы также проштудировать рынок подержанных автомобилей, тот же «Зеленый угол». Дело в том, что стоимость многих моделей «бывших в употреблении» сегодня уже сопоставима со стоимостью некоторых моделей новых авто, - говорит гендиректор «Сумотори».

При детальном анализе автомобильного рынка столицы Приморья можно заметить, что порой люди платят за подержанную машину практически столько же, что и заплатили бы за новую, если бы немного больше поизучали все предложения на рынке как б/у, так и новых автомобилей. В качестве примера: 2-летний «праворульный» Subaru Forester, с пробегом, без гарантии, с непонятной историей, приобретается за 1,75 млн рублей, в то время, как в «Сумотори» такая же модель продается «в упаковке» и с гарантией за ту же цену.

У Дмитрия Заборы противоположное мнение. Он объясняет: равноценных подержанных и новых автомобилей одного и того же класса по одной и той же цене просто не существует. А если бы такое было, покупатель несомненно пошел бы к дилеру, а не на вторичный рынок.

«До 1 млн рублей у дилера микроавтобус или семиместный минивэн не купишь. Доступных гибридных и электромобилей, также как и «малышей» до 300-350 тыс. рублей - у них нет в принципе. Хочу отметить, что очень хорошо «правый руль» берут регионы – Амурская область, Сибирь, Москва, Краснодар и т.д. Мы уже и в Севастополь, и в Крым покупали машины, но это единичные заказы. При этом, насколько я знаю, местные автосалоны, продающие машины в ценовой категории от 800 тыс рублей до 1,5 млн, например, в Сибири имели определенные проблемы с продажами, и некоторые даже просто закрывались из-за отсутствия покупателей. Основное пожелание среднестатистического россиянина это же доступная просторная семейная машина до 700-800 тыс рублей, автосалоны такое требование выполнить просто не смогут, нет там таких цен», - говорит Забора.

«Автомобили бывают разные, и могут стоить дороже некоторых новых. Многие сознательно покупают именно автомобили с пробегом. У нас продажи автомобилей с пробегом стабильно растут», - отмечает заместитель генерального директора ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» Александр ГУЦАЛЮК.

По его словам, более 80 -90% общих продаж автомобилей класса «премиум» и «люкс» приходится именно на Приморский край. Но спрос других регионов также остается стабильным.

«На Сахалин, Камчатку, в Якутскую область и Якутию мы продаем около 100 автомобилей марки Lexus в год. Месячные продажи машин премиум класса в регионы Дальнего Востока составляют 9 - 10 штук. Если говорить о цене, то наиболее оптимальной по цене моделью является Toyota Corolla (от 1 млн рублей), чуть дороже – Camry – от 1,5 до 1,9 млн рублей, следом можно обозначить Rav4, цена которого варьируется от 1,5 до 2,2 млн рублей, за ним – Land Cruiser Prado и Hilux (от 2,6 млн рублей и выше), лидирует в данной линейке Toyota Land Cruiser с ценой от 5 млн рублей. Однако, ценовой разрыв топового авто марки Toyota с топовым Lexus составляет не менее полутора млн рублей», - говорит Александр Гуцалюк.

Доля поставки автомобилей «Сумотори» за пределы Приморского края небольшая, в районе 4-5%, остальные 95% забирает Приморье.

«Это связано со многими факторами, в частности, большую роль играет гарантия, которой человек с Камчатки, например, воспользоваться не может в силу территориальной удаленности. Доказанный факт - машина, которая обслуживалась в официальном дилерском сервисе по гарантии и постгарантии, на вторичном рынке оценивается гораздо выше, нежели если «сам где-то там», - поясняет Сергей Веркеенко.

Кредитное плечо

Доля кредитных продаж в последнее время подросла с 25% до 30%. Это касается салонов. На вторичном рынке кредитование не в ходу, приморцы предпочитают покупать подержанное авто за свои «кровные».

«Речь о падении покупательской способности не идет. Кто желает и имеет возможность на собственные средства приобрести новый автомобиль за 2 млн рублей, - купит его. У кого есть желание, но нет денег – пойдут по удобным программам кредитования, дефицит по которым не наблюдается. Сегодня очень популярен кредит, при оформлении которого клиент получает существенную скидку на покупку автомобиля – те же 100 тыс. рублей ни для кого лишними не станут, причем сам кредит впоследствии можно закрыть досрочно. Нередко человек, посетив салон с целью приобрести машину, скажем, за 1,5 млн рублей, на тест драйве видит преимущества автомобиля более высокой комплектации и решает переплатить 200-300 тыс. рублей, как раз воспользовавшись кредитом. Это также двигает рост кредитов в реализации новых машин», - говорит Сергей Веркеенко.

КСТАТИ

Если говорить о продажах, существует понятие «сезонность авторынка», обычно в летнее время отпусков, а также в новогодние праздники продажи несколько снижаются. Выход страны из кризиса нарушил эту сезонность.

Так, в июне-июле 2017 года наблюдались нестандартно высокие продажи авто в Приморье. Например, спрос на них в компании «Сумотори» подрос в районе 30%. Наиболее популярны сейчас модели: Mazda, Volkswagen и Subaru, они входят в топ-продаж «Сумотори». Продажи Тойота выросли на 35%, тогда как на Lexus - снизились на 2%.