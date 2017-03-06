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В ГИБДД Приморского края изменились телефоны
Госавтоинспекция Приморского края информирует граждан об изменении контактных данных регистрационно-экзаменационных подразделений, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Отделение №1 (дислокация г. Владивосток) МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
- автоинформатор (423) 232-20-52;
- справка (423) 232-20-48;
- предварительная запись (423) 232-20-57;
- регистрация автомототранспортных средств (423) 232-20-50, (423) 232-20-64, (423)232-20-65.
Отделение №1 (дислокация г. Владивосток) МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
- прием экзаменов, получение и замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения (423) 232-20-55, (423) 232-20-51, (423) 232-20-48;
- автоинформатор (423) 232-20-52;
- справка и предварительная запись (423) 232-20-55.
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