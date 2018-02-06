Cлухи о кончине правого руля преждевременны

Но привычный приморцам японский авторынок после выборов президента могут перекрыть наглухо

Только за январь месяц через пункты пропуска Владивостокской таможни оформлено 3,5 тыс. автомобилей. Это почти в два раза больше показателей предыдущих двух лет. Статистика 2017 года также впечатлят, в Россию завезено 64,5 тысяч авто (почти на 19 тыс. больше, чем в 2016 году. Однако автодиллеры вновь говорят о том, что уже летом ждут от правительства очередного подвоха - в июле вновь маячит запрет на ввоз правого руля, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Неожиданно или закономерно, но японские поддержанные машины вновь отвоевывают часть потребительского рынка в сегменте небольших автомобилей. Уклон на левый руль остался только в сегменте машин большого объема. Дилеры на самом знаменитом авторынке страны Зеленый Угол вновь говорят о растущем спросе на японские машины объемом до 2 литров. При этом они уверены, что пик продаж придется на начало весны 2018 года, так как стоимость японского авто зависит от курса доллара и японской иены, которые пока стабильны.

А учитывая тревогу населения о возможном послевыборном ослаблении рубля, и сообщения в СМИ о том, что стабилизационный фонд государства почти исчерпан, наблюдается активность физических лиц, которые сегодня самостоятельно приобретают автомобили в Японии.

«В 2017 году только нашей компанией для россиян было куплено более 7 тыс. автомобилей, - рассказывает генеральный директор компании «Акебоно» Илья Щербаков. – На протяжении всего года, мы фиксировали увеличение спроса, как со стороны дилеров, так и физических лиц, которые самостоятельно выбирают на аукционах автомобили. Таких покупателей становится все больше. Покупатель имеет возможность не просто отдать деньги, он участник торгов. Он смотрит статистику, видит машину, ее аукционную оценку. Понимает, во сколько ему обойдется доставка по Японии. Он - полноценный участник рынка, и многим это нравится. Более того, многие граждане, купив таким образом себе автомобиль, стали потом автодиллерами. Кризис 2014 года сократил объемы продаж, но видимо стремление россиян все время «освежать» себе машины вернуло россиян на японские аукционы. Сейчас мы наблюдаем своеобразный «трейд-ин». Паника 2014 года заставила население покупать все, что было в наличие. Теперь, когда вновь появились сбережения, люди хотят приобрести машину посвежее годом. Они продают свои машины и берут 2015 год».

По данным японской таможни, в 2017 году в Россию было продано чуть более 50 тыс. автомобилей. Формированию потребительского спроса способствовало два условия: это решение проблемы кнопки «Глонасc» и улучшение условий обслуживание клиентов. Третий фактор, влияющий на продажи, это ассортимент и качество японского автопрома, который, сам того не ведая, легко обошел левый руль в десятке самых народных автомобилей в России и на Дальнем Востоке.

Возглавляет ТОП-10 Toyota Prius. Автомобильные салоны не могут предоставить клиентам такие экономичные, доступные и комфортные машины. Все, кто хотят купить себе электрокар, идут на японские аукционы. Вторые и третьи в хите народных авто -Toyota Corolla и Toyota Probox. Эти машины пользуются заслуженной любовью у жителей Сибири и тех предпринимателей, кто занимается малым бизнесом. И конечно, машины объемом до одного литра из-за своей низкой стоимости остаются самыми востребованными покупками у российских покупателей.

Разница между покупкой двухлитровой машины в Японии и на авторынке Владивостока в среднем составляет 70-100 тыс. рублей. На авто с меньшей кубатурой - всего 40-70 тыс. рублей. «Сегодня мы стараемся не возить сильно битые машины, - рассказывает торгующий машинами на Зеленом Углу дилер Олег. – Покупатель любит найти в статистке предлагаемую машину и взглянуть на аукционную оценку авто. Потребители спокойно относятся к тому, что они переплачивают за услуги. Они понимают, что мы вложили деньги в товар, что получены все необходимые разрешительные документы, что установили кнопку. А вот обман насчет аукционного листа может привести к отказу от приобретения авто. Если говорить о спросе, то он растет. Объем продаж можно сравнивать с докризисным 2012-2013 годом. Дальнейшие продажи будут зависеть от того, озаботится ли правительство проблемой «правого руля». Мы надеемся, что никаких сюрпризов не будет. Сегодня конкуренции с салонами практически нет. Обеспеченные люди идут в дилерские центры и приобретают себе автомобили объемом более 2 литров. Привезти машину из Японии объемом 3-4 литра можно, но пошлина сделает эти машины неконкурентными по цене. Тем не менее, ожидания тревожные. Как только продажи начинают расти, автопроизводители апеллируют в правительство и начинается очередная кампания против импорта подержанных машин. Возможно, уже в июле вновь будет введен барьер для правого руля. Ведь заканчивается временный порядок установки тревожных кнопок, без которых невозможно получить документы на машину. Многие покупатели интересующиеся машинами, спрашивают, можно ли будет купить в августе или в сентябре. Мы пока такой информацией не располагаем».

Напомним, что после введения обязательств по установке устройств вызова экстренных оперативных служб (АВЭОС), оформить машину стало практически невозможно. В Приморье не было в достаточном количестве этих устройств, а дефицит привел к тому, что стоимость была в пределах 60 тысяч. Однако к концу года удалось обеспечить регион эти кнопками. Согласно информации с сайта ГЛОНАСС, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в наличии 3 700 устройств.

Как рассказали в компании «Прим-брокер», пока нет проблем с наличием и установкой этих устройств. «Приобретение устройств идет в штатном режиме, у представителей производителя они есть.Если ранее стоимость доходила до 60 тыс. рублей, то сегодня цена производителя от 21 тыс. рублей. Дефицита мы не наблюдаем. У нас стоимость оформления легковых автомобилей + склад + СБКТС + кнопка ГЛОНАСС с активацией и установкой составит на юридические лица 26 000 руб., на физические лица - 30 500 рублей. Есть незначительное увеличение стоимости фрахта, то есть перевозки автомобиля на судне, но оно не более $20 и обусловлено, тем, что судовладельцы обязаны поддерживать свои суда в исправном техническом состоянии. Для потребителя также важно, что сроки оформления также возвращаются на докризисный уровень. Являясь таможенным брокером, оформляем машину менее чем за неделю. От момента покупки до получения авто с документами может пройти около 3 недель. Да, сейчас есть повышенный документооборот при ввозе машины. В то же время, в Приморском крае есть крупные таможенные брокеры, которые выдерживают все сроки перевозки и оформления», - утверждает директор компании «Прим-брокер» Константин АНДЕРСОН.

По словам экспертов, главное отличие приобретения автомобиля в Японии от покупки в автосалоне в том, что оно более безопасно. Дилерских центров крупных производителей в стране не так много, и цены кусаются. С другой стороны, потребитель видит в СМИ волну мошенничеств со стороны автомобильных салонов. То автомобиль краденый, то он все время ломается и не обслуживается по гарантии, то исчезают юридические лица вместе с предоплатой. На фоне этого отработанная годами схема приобретения авто в Приморье не дает сбоев.

«Стоимость комиссии на приобретение автомобиля в Японии постоянно снижается. Если раньше некоторые компании не стеснялись брать за приобретение машины на аукционе тысячу долларов, то конкуренция привела к тому, что размер комиссии постоянно снижается. В прошлом году, после того как рынок вновь показал объемы, мы стали снижать комиссию для отдельных клиентов до $100 за машину. Рыночная тенденция зарабатывать на обороте выдавливает с рынка небольшие компании-посредники. Если после июля 2018 года законодательство не изменится, и временный порядок будет пролонгирован, то уже концу лета во Владивостоке, возможно, будут открыты офисы японских компаний, которые будут оказывать услуги приобретения автомобилей на аукционах. Японские компании могут еще снизить цену на эти услуги, а это в свою очередь разогреет рынок», - утверждает Илья Щербаков.

В общем, для почитателей правого руля вновь открывается возможность вкусить запах авто «без пробега по России». Сотни предпринимателей, задействованных в этом бизнесе, также начинают расправлять плечи. При этом страх, что все рухнет в один момент, не отпускает праворульное автомобильное Приморье. Ведь правый руль, столь любимый в регионе, уже давно как кость в горле лоббистам из правительства, которые уверены, что производство машин в России страдает от импорта качественных японских машин.

КСТАТИ

Частный бизнес уходит в прошлое

Несмотря на кажущееся изобилие предложений о привозе авто из Японии, на рынке всего несколько основных игроков. Схема такова, что деньги потребитель после договора перечисляет на счет компании, которая имеет своего представителя или на счет японской компании. Если потребитель отдает деньги в офисе российскому юридическому лицу, то машину ему также привезут, только в этом случае посредник возьмет повышенную комиссию.

«Но времена когда люди приходили в съемные офисы компаний и отдавали деньги за приобретение автомобиля и его привоз частным лица даже без регистрации юридического лица прошли. Есть крупные игроки, которые уже более 10 лет предоставляют эти услуги, и они держат почти 90% рынка. Почти все дилеры работают через них, так как у них были льготные условия. Однако постепенно условия для физических лиц и юридических выравниваются», - рассказывают дилеры с Зеленого Угла.

Юрий МОРОЗОВ.