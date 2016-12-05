С сегодняшнего дня ГИБДД Приморья меняет график работы

Госавтоинспекция Приморского края информировала водителей об изменении графика работы регистрационно-экзаменационных подразделений, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С 5 декабря 2016 года в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в соответствии с новым графиком, приведенным ниже:

Рабочие дни: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); среда с 08.00 до 12.00.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Также сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что с помощью Портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.