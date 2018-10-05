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Поселки в Приморском крае не останутся без АЗС
Группа компаний ННК продолжает программу по обеспечению удаленных и малонаселенных районов Дальнего Востока топливом
Как сообщала ранее деловая газета «Золотой Рог», АЗС в поселке Терней в Приморье после досрочного расторжения договора арендатором, была включена в сеть заправок ННК и начала свою работу в ночь с 27 на 28 сентября с. г.
Также руководством компании было принято решение о включении в состав сети ННК заправочных комплексов в других отдаленных районах – поселках Милоградово и Пластун, которые также перестал обслуживать независимый оператор.
Реализация нефтепродуктов через АЗС в Милоградово начата 3 октября. АЗС в поселке Пластун запущена 5 октября.
Работа трех вышеперечисленных АЗС потребует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год. Группа компаний ННК подтверждает социально-ориентированную политику, проводимую в Дальневосточном федеральном округе. Мы осознаем всю ответственность перед регионом присутствия и ведем работу по бесперебойному обеспечению топливом отдаленных и малонаселенных пунктов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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